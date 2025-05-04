Лучший вратарь НХЛ просто ужасен в плей-офф. Что происходит с Хеллебайком?

Первый раунд плей-офф НХЛ – 2025 подарил нам сразу две серии, затянувшиеся на максимально возможное количество встреч. Первая из них уже подошла к концу – сегодня Микко Рантанен выдал феноменальный третий период и отправил свою бывшую команду «Колорадо» в отпуск, а «Даллас» – в полуфинал Западной конференции.

Второе семиматчевое противостояние завершится уже ближайшей ночью мск также на Западе – лучшая команда регулярного чемпионата «Виннипег» постарается не дать «Сент-Луису» совершить главную сенсацию первого раунда. Да, «блюзмены» подошли к началу розыгрыша Кубка Стэнли в отличной форме и вполне ожидаемо навязали борьбу «реактивщикам», однако вряд ли это может служить оправданием настолько невзрачной игре обладателей Президентского кубка.

И в особенности это касается Коннора Хеллебайка. Американский голкипер «Джетс» в третий раз подряд был номинирован на приз лучшему представителю его амплуа в НХЛ – вместе с Андреем Василевским из «Тампы» и Дарси Кемпером из «Лос-Анджелеса» Хеллебайк ждёт результатов голосования за «Везину».

Откровенно говоря, здесь никакой интриги нет – вратарь «реактивщиков» со 100-процентной вероятностью во второй раз подряд и в третий в карьере заберёт себе эту награду. Гладкую часть чемпионата он провёл выдающимся образом, завершив её в качестве лидера практически по всем ключевым показателям – на счету Коннора 47 побед в 63 матчах при коэффициенте надёжности 2.00 и восьми шат-аутах.

Единственная статистика, в которой Хеллебайк не стал первым – процент отражённых бросков: всего на 0,01% он проиграл голкиперу «Торонто» Энтони Столарзу – 92,5% против 92,6%. При этом Коннор снова забрал «Дженнингс Трофи» как вратарь команды, пропустившей наименьшее количество шайб.

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Но если в последних трёх регулярных чемпионатах мы говорим о Конноре как о лучшем вратаре лиги, то в плей-офф его игра на протяжении этих же трёх лет становится одним из главных разочарований.

В 2021 году Коннор Хеллебайк провёл лучший плей-офф в карьере с индивидуальной точки зрения – 93,1% отражённых бросков, 2.23 – коэффициент надёжности и шат-аут за восемь встреч. Но с тех пор что-то кардинально пошло не так – кубковую весну 2022 года Коннор и «Виннипег» пропустили, а затем:

Кубок Стэнли — 2023:

vs «Вегас»

G1 – 16/17 сейвов (94,1%), победа;

G2 – 34/39 (87,2%), поражение;

G3 – 43/48 (89,6%), поражение;

G4 – 26/29 (89,7%), поражение;

G5 – 21/25 (84%), поражение;

Итого: 18 пропущенных шайб, 88,6% ОБ, 3,44 КН.

Кубок Стэнли — 2024:

vs «Колорадо»

G1 – 40/46 (87%), победа;

G2 – 27/31 (87,1%), поражение;

G3 – 34/39 (87,2%), поражение;

G4 – 26/30 (86,7%), поражение, замена;

G5 – 26/31 (87,1%), поражение;

Итого: 24 пропущенные шайбы, 87% ОБ, 5,23 КН, 1 замена.

Кубок Стэнли — 2025:

vs «Сент-Луис»

G1 – 14/17 (82,4%), победа;

G2 – 21/22 (95,5%), победа;

G3 – 19/25 (76%), поражение, замена;

G4 – 13/18 (72,2%), поражение, замена;

G5 – 16/19 (84,2%), победа;

G6 – 18/23 (78,3%), поражение, замена;

Итого: 23 пропущенные шайбы, 81,5% ОБ, 4,42 КН, 3 замены.

Серьёзные сомнения в «кубковости» Хеллебайка начали появляться ещё в прошлом году – всё-таки в серии с «Вегасом» всё было далеко не так плохо и казалось одноразовым явлением – и становились всё крепче с каждым следующем матчем противостояния с «Блюз».

Натан Уокер празднует гол в ворота Коннора Хеллебайка Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

В активе Коннора в этом году есть и положительные моменты – как, например, фантастический сейв в пятой игре, – однако негатива куда больше – среди голкиперов, выходивших на лёд как минимум трижды по ходу первого раунда, не найдётся того, кто демонстрировал бы худшие показатели, нежели Хеллебайк. И даже по продвинутой статистике американец просто ужасен – по данным MoneyPuck, страж ворот «Джетс» пропустил аж на 9,7 гола сверх ожидаемого. И в этом хуже него тоже никого нет. И если бы не вполне неплохое выступление во второй встрече, картина была бы ещё печальнее.

Главный тренер «Виннипега» Скотт Арниел, впрочем, считает, что проблема его команды не во вратаре: «Всё решится в одной игре. Вот что будет. Речь не о Конноре. Сегодня вечером дело было не в Хеллебайке. Сегодня наша оборона просто развалилась. И теперь всё решится в одной игре. Я уверен в нашей команде. Не только в Хелли. Если мы выиграем одну встречу дома, то пройдём в следующий раунд», – рассказал он после шестого матча, в котором «Джетс» позволили «Сент-Луису» забросить четыре шайбы во втором периоде.

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Впереди у «Виннипега» самая важная встреча сезона. Если на подопечных Джима Монтгомери нет абсолютно никакого давления – они и так очень достойно проявили себя в этой серии, – то вот канадцы будут находиться под мощнейшим прессом. С поддержкой домашних трибун, при которых «Джетс» ещё ни разу не проиграли в этом плей-офф, выполнение задачи должно быть чуть легче, однако и «Сент-Луис» почувствовал запах крови и станет биться до последнего.

И очень многое будет зависеть от того, как этот матч проведёт звёздный вратарь «реактивщиков».