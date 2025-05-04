На уфимцев сейчас поставит только безумец, но для них не всё так плохо, как кажется.

Не только чудо. Что может спасти «Салават» в серии с «Локомотивом»?

«Салават» всё-таки оказался на краю пропасти. Уфимцы яростно боролись в каждом матче полуфинальной серии с «Локомотивом». Но в четвёртой встрече юлаевцы абсолютно провалились, не сумев ничего противопоставить железнодорожникам. И это — при своих трибунах!

Показалось, что теперь «Салават» спасёт только чудо.

Сейчас против команды Виктора Козлова и правда говорит, кажется, вообще всё. 18 матчей за 38 дней, травмы Нэйтана Тодда и Петра Хохрякова, слабое выступление Джоша Ливо, провальная игра в большинстве… Конечно, и о силе «Локомотива» нельзя забывать: активная молодёжь, обретающие вторую молодость «дедушки», идеальный Даниил Исаев, вяжущий по рукам и ногам стиль игры…

Продолжать можно долго. Но факт в том, что на «Салават» теперь поставит только безумец.

Однако так ли всё плохо на самом деле? Действительно ли Уфе сейчас может помочь лишь чудо?

Давайте подумаем, за счёт чего юлаевцы могут зацепиться за серию с «Локомотивом».

Минимизация ошибок и концентрация

Четвёртый матч показал, что может произойти, если действовать с ярославцами на встречных курсах, но без удачи. Вероятно, в пятой встрече «Салавату» стоит сыграть от печки?

Перетерпеть «Локомотив» будет нереально сложно, однако игра в атаке у уфимцев явно не клеится, поэтому, возможно, стоит поискать свой шанс в более оборонительном стиле и контроле шайбы. Перекрыть кислород сопернику. Конечно, если в этом случае команда всё равно проиграет, болельщики могут и не простить такого вылета. Но сейчас тренерскому штабу «Салавата» нужно в первую очередь думать, как продлить серию.

Игра от печки позволит юлаевцам уделить больше внимания защите и помощи своему вратарю, а также минимизировать ошибки. Можно было бы обвинять Александра Самонова в поражении в четвёртом матче, однако голкипер-то сыграл нормально. Не сделал ничего выдающегося, да, но спас там, где должен был спасать. Вопросы тут стоит задавать скорее защитникам — сколько раз они оставляли Самонова на растерзание, в полнейшем одиночестве!

Александр Самонов Фото: ХК «Салават Юлаев»

Показательно и соотношение блокированных бросков. Напомним: в четвёртом матче «Салават» играл при своих болельщиках и уступал в серии 1-2 — то есть у него были шансы сравнять счёт. Но «Локомотив» превзошёл соперника по блокам… в два раза! 24:12!

Пожалуй, тут цифры красноречивее всего. Пока железнодорожники всеми силами помогают Исаеву, юлаевцы оставляют на растерзание что Самонова, что Семёна Вязового.

Поэтому в более оборонительной игре, хоть это и звучит самоубийственно, когда мы говорим о подобном подходе в противостоянии с самим королём защиты — «Локомотивом», «Салават» может найти свой шанс. Или хотя бы немного снизить их количество у ярославцев.

Отдельно нужно сказать и о концентрации. В четвёртой встрече показалось, что юлаевцы подсели в психологическом плане. Во многом из этого и произрастали ошибки, «привозы», оставления своего вратаря наедине с соперниками. Хоккеистам «Салавата» однозначно нужно поработать над концентрацией. Благодаря сосредоточенности они взяли решающие матчи со «Спартаком», так что это может стать наиболее существенным фактором в оставшихся встречах с «Локомотивом».

Играть хитрее в атаке

Что на самом деле не сильно бросалось в глаза, в предыдущих матчах за уфимцев играла не какая-то чёткая тактика, а скорее нестандартные решения.

Успешные подключения защитников в первой встрече, курьёзный гол Егора Сучкова во второй, достаточно курьёзная шайба с добивания Владислава Ефремова и в сутолоке на пятачке от Александра Хмелевски в третьей — всё это было следствием либо удачи, либо нестандартных решений.

В четвёртом матче юлаевцы действовали слишком прямолинейно, их попытки не несли в себе какой-то угрозы. Бросилось в глаза, что сразу несколько раз хоккеисты «Салавата», имея возможность сделать опасный прострел на пятачок на открытого игрока, предпочитали просто направлять шайбу в Исаева. Можно вспомнить и бросок Александра Чёрного после контратаки — прямо в живот голкиперу. Конечно, обвинять нападающего в поражении было бы верхом глупости, дело совершенно не в этом моменте, но он довольно хорошо описывает то, как команда играла в атаке в четвёртой встрече.

На пресс-конференции после матча журналисты отметили, что в действиях уфимцев не было хитрости. Это действительно так. Если и играть на встречных курсах с «Локомотивом», то нужно предложить сопернику что-то интересное. Если же играть от печки, то… тут в любом случае придётся придумать нечто необычное. «Локомотив» может получить один шанс, использовать его и в дальнейшем ничего не позволить сделать оппоненту. Поэтому «Салавату» всё равно придётся действовать нестандартно, чтобы поставить соперника в тупик.

Наладить игру в большинстве

«Салават» реализовал 25% удалений в серии с «Сибирью» и примерно 30% – в противостоянии со «Спартаком». При восьми попытках с «Локомотивом» уфимцы использовали… 0. Они ещё ни разу не отличились при игре в большинстве, всё верно. При этом однажды даже провели пять минут в неравных составах.

Большинство могло бы стать ключом к этой серии, но пока «Салават» совершенно не впечатляет. Конечно, хоккеисты создают опасные моменты, и в паре эпизодов Исаеву пришлось совершить классные сейвы, однако команде явно не хватает «перчинки».

Примечательно, что юлаевцы пробовали разные варианты, но все они парадоксально неудачны. И крутятся в основном вокруг Ливо.

Без Джоша у команды будто появляется больше движения в чужой зоне при розыгрыше лишнего, но при этом снижается вариативность. Порой уфимцам просто некому пасовать. Нет вариантов для продвижения и опасных бросков. Когда Ливо в составе, то появляются дополнительная опция и неплохой бросок, но нападающий пока не впечатляет и не может создать по-настоящему опасную угрозу для соперника. А порой и просто выглядит пассивно. Возможно, сказывается травма, однако факт остаётся фактом.

Естественно, решить проблему большинства за такой короткий срок будет нереально, но хотя бы один гол при игре в неравных составах может серьёзно помочь «Салавату».

Опыт

Уфимцы уже проигрывали в серии со счётом 1-3 и до сих пор ни разу не вели в противостоянии к пятому матчу. Так что необходимость совершать камбэк — не новая ситуация для них.

Конечно, теперь против «Салавата» не проблемная «Сибирь» и не непредсказуемый «Спартак», а едва ли не главный фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Разница существенна. Да и силы юлаевцев могут быть на исходе. Но в плей-офф порой многое решает именно опыт. Он на стороне «Салавата».

Помочь команде Козлова может не только их личный и командный опыт. Пока они сражались со «Спартаком», параллельно «Авангард» возвращался в серию с «Локомотивом». Омичи сумели отыграться с 1-3 и перевести противостояние в седьмой матч, а впоследствии – и в овертайм. Тренерский штаб, да и хоккеисты, могут обратиться к опыту «ястребов» и подсмотреть у них, как зацепиться за серию с железнодорожниками, как заставить понервничать фаворита.

Главный тренер «Салавата» после четвёртой встречи отметил: «На нас сейчас вообще нет никакого давления. Это им нужно закрыть серию». Для кого-то это звучало как отговорка, но ведь и на самом деле сейчас на юлаевцев ничего не должно давить. Уфимцы и так прыгнули в нынешнем плей-офф выше головы и сделали то, что наверняка войдёт в историю КХЛ. В следующем матче они могут попробовать очень многое. Поэтому их опыт текущего плей-офф и опыт «Авангарда» способны помочь преподнести сюрприз «Локомотиву».