«Динамо» обыграло «Трактор» в плей-офф с восьмой попытки! Но будет ли камбэк?

«Динамо» проигрывало 0-3 в серии, где очень и очень многие эксперты ставили как раз на «Динамо». Уже по ходу прошлой встречи в запас отправился Седрик Пакетт, а после игры в телеграм-каналах появилось фото Макса Комтуа с болельщиком, где на локте канадца синела лангетка. В общем, второе звено, которое пока проваливало полуфинал, развалилось как по игровым, так и по физическим причинам.

На бумаге чисто игровое звено у «Динамо» осталось одно, первое — но в такие моменты, возможно, больше и не нужно было. Показавшие невероятный прогресс в этом году экс-ярославцы Кудрявцев и Ильенко получили в своё звено юного Римашевского, и эта третья тройка выглядела любопытно. Ну а Бенуа Гру по принципам, видимым только ему, снова закинул имена хоккеистов в лототрон и получил новые невиданные сочетания.

Некоторые сомнения по поводу атакующей мощи «Динамо» в таком варианте состава стали появляться уже в начале первого периода. Артём Блажиевский заработал железных четыре минуты штрафа, однако бело-голубые таким царским подарком воспользоваться не смогли. Более того, их действия в этот период времени вообще вызывали недоумение почти полным отсутствием созданной опасности.

Впрочем, в равных составах бойцы «Динамо» за счёт вертикального хоккея получили преимущество и начали навал на ворота Фукале, после которого Артём Чернов мог забить, но не попал в пустые ворота. Казалось бы, почти проклятый для себя первый период «Трактор» выстоял и даже убегал в контратаку «2 в 1», однако сорванный пас привёл к ответной атаке «Динамо» и шайбе Артёма Швеца-Рогового. Форвард бросал как будто бы наугад, но небольшой рикошет от Блажиевского перенаправил шайбу в сетку.

По прошлым матчам мы видели, как «Трактор» умеет играть при дальней скамейке. Сейчас второй период тоже стал временем, когда команда Гру полностью захватила инициативу в позиционном нападении, нанесла 20 бросков в створ, а игроки «Динамо» заблокировали ещё 16. Однако Владислав Подъяпольский, которого некоторые предлагали отправить в запас после 0-3, был надёжен, а помогала ему некоторая предсказуемость атаки челябинцев, из-за которой бо́льшая часть бросков шла с дальнего расстояния.

Впрочем, к этому времени «Динамо» уже вело в две шайбы благодаря всё тому же Ильенко, который сам выцарапал шайбу за чужими воротами и сам же создал голевой момент. Форвард, который пару лет не попадал в состав «Локомотива» и практически не выделялся там, вполне мог бы претендовать на премию «прогресс года». В общем, «Динамо» выстояло, но «+2» против «Трактора» в этом плей-офф не гарантирует вообще ничего.

И начало третьего периода это как будто бы показало. Постоянный натиск и давление «Трактора» силой нескольких равных звеньев чем-то напоминали чемпионский «Колорадо»-2022, моменты возникали один за другим. Один гол забил Георгий Дронов, который в этом плей-офф феерит — и уже мало кто помнит, что «Металлург» расстался с этим игроком ради своего пока что третьего вратаря.

Правда, само «Динамо» взяло на вооружение модель «Трактора»-2024: терпеть и при первой возможности отвечать резкими сокрушительным контратаками. Звоночек прозвенел, когда Сикьюра прервал поперечный пас Ткачёва и создал момент, который реализовать не смог. Правда, ему вскоре помогло второе звено, которое заперло гостей в зоне, а Антон Слепышев удачно сыграл на добивании.

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Этот гол заметно остудил давление «Трактора»: натиск продолжился, но машинообразности и эмоций в нём стало меньше, зато эмоции получило «Динамо», которое перестало так расступаться перед соперником, как в начале периода. При игре «5 на 6» московская команда оборонялась более спокойно и выиграла матч даже с учётом того, что «военная комната» отменила гол хозяев в пустые ворота.

Диспозиция перед пятой встречей выглядит противоречиво. С одной стороны, «Трактор» по игре в этом плей-офф прибавляет и даже в проигранном матче явно не был хуже соперника. С другой стороны, на команду Бена Гру очень влияют куражность и характер — а динамовская победа на зубах, с геройствами вратаря и 25 блок-шотами может придать моральных сил уже команде Алексея Кудашова. Впрочем, ждать осталось недолго — пятая встреча уже во вторник.