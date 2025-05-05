Георгий Иванов рассказал, как удалось засушить «Салават», каково играть с Радуловым и как не отпустить серию, ведя со счётом 3-1.

«Шутки над «Локомотивом»? Я просто это не читаю и не слушаю». Интервью с героем ярославцев

Уже сегодня, 5 мая, «Локомотив» может завершить серию с «Салаватом Юлаевым». Ярославцы примут уфимцев на домашней площадке, лидируя в противостоянии со счётом 3-1.

Юлаевцы боролись в каждом из первых трёх матчей серии, но в четвёртом что-то в их игре сломалось. Хотя, возможно, дело в том, что «Локомотив» так включился. Как бы то ни было, железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 3:0, сумев засушить «Салават».

А одним из главных героев встречи стал нападающий ярославцев Георгий Иванов. Несмотря на своё амплуа, форвард четыре раза блокировал броски соперников — это лучший показатель среди всех хоккеистов матча наравне с защитником Никитой Черепановым. Георгий в целом регулярно проявляет себя, выполняя огромный объём черновой работы и отлично играя на вбрасываниях. Иванов, на секундочку, пятый по проценту выигранных дуэлей на точке в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина среди всех, кто провёл хотя бы 20 вбрасываний.

А во второй встрече серии с «Салаватом» форвард ещё и записал на свой счёт ассист на победный гол.

Мы пообщались с Георгием после четвёртого матча противостояния и обсудили самые актуальные темы серии.

«Как не упустить серию с 3-1? Не повторить ошибок, которые были с «Авангардом»

— «Локомотив» отлично провёл четвёртый матч с «Салаватом». Казалось, что команда связала соперника по рукам и ногам. А какие у вас впечатления от этой встречи?

— О том матче уже как-то и не думаю. Готовимся к предстоящей игре.

— За счёт чего удалось засушить «Салават»?

— Даня Исаев очень хорошо играл, парни очень самоотверженно ловили на себя броски. Я думаю, это залог такой победы.

— «Салават» до серии с «Локомотивом» всего раз уступил на домашней площадке. Было ли тяжелее играть в Уфе?

— Да мы особо не концентрировались на этом. Просто выходили и делали свою работу, играли в свой хоккей, играли на победу.

Георгий Иванов Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

— В этом плей-офф «Локомотив» уже упускал серию со счёта 3-1. Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок серии с «Авангардом»?

— Не повторить ошибок, которые были с «Авангардом» (улыбается).

— Справедливо.

— Просто так оно и есть. Если мы усвоили урок, то должны сделать шаг вперёд.

— На ваш взгляд, какие конкретно действия нужно сделать? Какие конкретно ошибки, которые не хотелось бы повторить, были в той серии?

— Сейчас нет смысла обсуждать ту серию. Сейчас у нас серия с Уфой. И надо продолжать делать то, что мы делали в прошлых матчах, в которых выигрывали. Тогда всё будет хорошо.

— На пресс-конференции после четвёртой встречи Игорю Валерьевичу Никитину задали вопрос о шутках болельщиков про стиль игры «Локомотива». Мол, забиваете мало, но пропускаете ещё меньше. Как вы относитесь к таким шуткам?

— Вообще никак. Я просто это не читаю и не слушаю, вот и всё (смеётся).

«Радулов — лидер в раздевалке. Он ведёт за собой команду»

— Вы хоть и нападающий, но в четвёртом матче заблокировали четыре броска. Совершать столько блоков — это прямая установка главного тренера или так просто ситуативно получалось?

— Мне кажется, это задача каждого нашего игрока — выходить и ловить шайбу на себя.

— Как оцениваете собственную игру в нынешнем плей-офф?

— Самое главное, что команда побеждает. Я думаю, это приоритет. Всё делается для команды, чтобы она выигрывала.

— Вы считаетесь одним из самых сильных игроков на точке в КХЛ, но в четвёртом матче выиграли три вбрасывания из 12. Насколько тяжело действовать на точке против хоккеистов «Салавата»?

— Я думаю, любой игрок выходит на вбрасывание, чтобы выиграть. Против любого игрока интересно играть. Ты выходишь на точку, чтобы забрать шайбу, завладеть ею.

— У вас уже два матча подряд случается личное противостояние с Денисом Яном. В третьей и четвёртой встречах Ян попал вам по лицу. На ваш взгляд, это чисто игровые эпизоды или между вами есть какое-то личное противостояние?

— Это полностью игровые моменты. В этом ничего такого нет.

— Не держите обиду на Дениса?

— Нет. Я ж всё понимаю. Это игра, это нормально.

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— Вы играете в одной тройке с Александром Радуловым. Каково это — играть с ним, с такой легендой?

— Конечно, это круто, когда есть такой хоккеист, который ведёт за собой команду. Он лидер в раздевалке. Мне остаётся только смотреть и что-то новое для себя узнавать, что-то запоминать и использовать это как в игре, так и в быту.

— Могли бы рассказать чуть подробнее, как Александр заводит команду?

— Нет.

— Секреты на время плей-офф?

— Да это не секреты. Просто это всё должно оставаться в команде.

— Какие ожидания от пятой встречи с «Салаватом»?

— Пока никаких ожиданий. Когда начнётся матч, тогда и будем думать.