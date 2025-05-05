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Интервью с лидером Локомотива Георгием Ивановым о серии Кубка Гагарина с Салаватом Юлаевым, стычках с Яном, об игре с Радуловым

«Шутки над «Локомотивом»? Я просто это не читаю и не слушаю». Интервью с героем ярославцев
Владимир Лаевский
Интервью с Георгием Ивановым
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Георгий Иванов рассказал, как удалось засушить «Салават», каково играть с Радуловым и как не отпустить серию, ведя со счётом 3-1.

Уже сегодня, 5 мая, «Локомотив» может завершить серию с «Салаватом Юлаевым». Ярославцы примут уфимцев на домашней площадке, лидируя в противостоянии со счётом 3-1.

Юлаевцы боролись в каждом из первых трёх матчей серии, но в четвёртом что-то в их игре сломалось. Хотя, возможно, дело в том, что «Локомотив» так включился. Как бы то ни было, железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 3:0, сумев засушить «Салават».

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А одним из главных героев встречи стал нападающий ярославцев Георгий Иванов. Несмотря на своё амплуа, форвард четыре раза блокировал броски соперников — это лучший показатель среди всех хоккеистов матча наравне с защитником Никитой Черепановым. Георгий в целом регулярно проявляет себя, выполняя огромный объём черновой работы и отлично играя на вбрасываниях. Иванов, на секундочку, пятый по проценту выигранных дуэлей на точке в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина среди всех, кто провёл хотя бы 20 вбрасываний.

А во второй встрече серии с «Салаватом» форвард ещё и записал на свой счёт ассист на победный гол.

Мы пообщались с Георгием после четвёртого матча противостояния и обсудили самые актуальные темы серии.

«Как не упустить серию с 3-1? Не повторить ошибок, которые были с «Авангардом»

— «Локомотив» отлично провёл четвёртый матч с «Салаватом». Казалось, что команда связала соперника по рукам и ногам. А какие у вас впечатления от этой встречи?
— О том матче уже как-то и не думаю. Готовимся к предстоящей игре.

— За счёт чего удалось засушить «Салават»?
— Даня Исаев очень хорошо играл, парни очень самоотверженно ловили на себя броски. Я думаю, это залог такой победы.

— «Салават» до серии с «Локомотивом» всего раз уступил на домашней площадке. Было ли тяжелее играть в Уфе?
— Да мы особо не концентрировались на этом. Просто выходили и делали свою работу, играли в свой хоккей, играли на победу.

Георгий Иванов

Георгий Иванов

Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

— В этом плей-офф «Локомотив» уже упускал серию со счёта 3-1. Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок серии с «Авангардом»?
— Не повторить ошибок, которые были с «Авангардом» (улыбается).

— Справедливо.
— Просто так оно и есть. Если мы усвоили урок, то должны сделать шаг вперёд.

— На ваш взгляд, какие конкретно действия нужно сделать? Какие конкретно ошибки, которые не хотелось бы повторить, были в той серии?
— Сейчас нет смысла обсуждать ту серию. Сейчас у нас серия с Уфой. И надо продолжать делать то, что мы делали в прошлых матчах, в которых выигрывали. Тогда всё будет хорошо.

— На пресс-конференции после четвёртой встречи Игорю Валерьевичу Никитину задали вопрос о шутках болельщиков про стиль игры «Локомотива». Мол, забиваете мало, но пропускаете ещё меньше. Как вы относитесь к таким шуткам?
— Вообще никак. Я просто это не читаю и не слушаю, вот и всё (смеётся).

«Радулов — лидер в раздевалке. Он ведёт за собой команду»

— Вы хоть и нападающий, но в четвёртом матче заблокировали четыре броска. Совершать столько блоков — это прямая установка главного тренера или так просто ситуативно получалось?
— Мне кажется, это задача каждого нашего игрока — выходить и ловить шайбу на себя.

— Как оцениваете собственную игру в нынешнем плей-офф?
— Самое главное, что команда побеждает. Я думаю, это приоритет. Всё делается для команды, чтобы она выигрывала.

— Вы считаетесь одним из самых сильных игроков на точке в КХЛ, но в четвёртом матче выиграли три вбрасывания из 12. Насколько тяжело действовать на точке против хоккеистов «Салавата»?
— Я думаю, любой игрок выходит на вбрасывание, чтобы выиграть. Против любого игрока интересно играть. Ты выходишь на точку, чтобы забрать шайбу, завладеть ею.

Действительно ли «Салават» лишился всех шансов?
Не только чудо. Что может спасти «Салават» в серии с «Локомотивом»?
Не только чудо. Что может спасти «Салават» в серии с «Локомотивом»?

— У вас уже два матча подряд случается личное противостояние с Денисом Яном. В третьей и четвёртой встречах Ян попал вам по лицу. На ваш взгляд, это чисто игровые эпизоды или между вами есть какое-то личное противостояние?
— Это полностью игровые моменты. В этом ничего такого нет.

— Не держите обиду на Дениса?
— Нет. Я ж всё понимаю. Это игра, это нормально.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

— Вы играете в одной тройке с Александром Радуловым. Каково это — играть с ним, с такой легендой?
— Конечно, это круто, когда есть такой хоккеист, который ведёт за собой команду. Он лидер в раздевалке. Мне остаётся только смотреть и что-то новое для себя узнавать, что-то запоминать и использовать это как в игре, так и в быту.

— Могли бы рассказать чуть подробнее, как Александр заводит команду?
— Нет.

— Секреты на время плей-офф?
— Да это не секреты. Просто это всё должно оставаться в команде.

— Какие ожидания от пятой встречи с «Салаватом»?
— Пока никаких ожиданий. Когда начнётся матч, тогда и будем думать.

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