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Виннипег – Сент-Луис — 4:3 2ОТ, обзор матча, Джетс спаслись за три секунды до конца, гол Наместникова, видео

Голливудская развязка! «Виннипег» чудом вытащил матч и выиграл во втором овертайме
Максим Макаров
«Виннипег» чудом спасся и выиграл седьмой матч
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«Джетс» сравняли счёт за три секунды до конца основного времени! Во втором раунде команда встретится с «Далласом».

«Мы хотим Коннора! Мы хотим Коннора! Мы хотим Коннора!» Именно так болельщики «Сент-Луиса» встретили выход Эрика Комри в ворота в шестом матче, когда он в третьем периоде заменил Коннора Хеллебайка. Скотт Арниел, естественно, желание фанатов «Блюз» удовлетворил – лучший вратарь регулярки стал стартовым голкипером и в седьмой игре. Никто здесь выдумывать не будет.

«Виннипег» в решающем матче вновь не досчитался Марка Шайффли, который не играл ещё два дня назад из-за травмы. Забегая немного вперёд, надо упомянуть и о том, что лучший защитник команды Шон Морисси тоже не доиграл матч, закончив встречу уже в первом периоде.

Несмотря на то, что в этой серии побеждали только хозяева, начало встречи «Джетс» не удалось настолько, насколько это возможно – уже к восьмой минуте «Блюз» повели 2:0. В моменте с шайбой Кайру гости идеально разыграли комбинацию, заставив без толку метаться оборону и вратаря соперника. Но когда забрасывал Жозеф, вновь большие вопросы возникли к Хеллебайку – бросок со входа в зону с дальней дистанции голкипер такого уровня обязан брать. В седьмой игре уж точно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Виннипег» мобилизовался и начал больше атаковать, но ожидаемых дивидендов это не дало. «Сент-Луис» почти образцово оборонялся и дал отличиться хозяевам только в момент численного неравенства – Перфетти великолепно подставил клюшку под сильную передачу Коннора. Однако шайба Факсы за 35 секунд до окончания второго отрезка помножила на ноль все старания лучшей команды регулярки.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10     0:2 Жозеф – 07:16     1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp)     1:3 Факса (Уокер) – 39:25     2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:04     3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57     4:3 Лаури (Пионк, Коннор) – 96:10    

Третий период для данного положения дел вышел стандартным – «Виннипег» выкладывал на лёд всё, что у них есть, старался бесконечно нагружать Биннингтона, бросая со всех позиций, но «блюзмены» стойко выдерживали давление. За три с небольшим минуты хозяева сняли голкипера и смогли-таки забить – Владиславу Наместникову улыбнулась удача после его нереализованных моментов во втором периоде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Виннипег» продолжил осаду чужих ворот в формате «6 на 5», но долгое время у команды абсолютно ничего не получалось. И в момент, когда уже дело шло к победе «Сент-Луиса», «реактивщики» смогли разыграть трёхходовку, которая закончилась голом за три (!) секунды до конца. «Канада Лайф-центр» в полном составе вскочил на ноги, предаваясь неистовой радости, а Коул Перфетти начал принимать самые эмоциональные поздравления. 3:3 – «Виннипег» чудом спасся на последних секундах основного времени!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В первом овертайме «Виннипег» владел территориальным преимуществом и несколько раз очень серьёзно потревожил Биннингтона, но канадец команду подтащил. «Сент-Луис» атаковал реже, но делал это более конкретно и опасно.

Второй овертайм был похож по содержанию на первый, а победу «Джетс» принесла первая затяжная позиционная атака – Коннор скинул шайбу Пионку, тот набросил на ворота, и шайба предательским рикошетом от Сундквиста залетела в ворота «Сент-Луиса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё в одном седьмом матче плей-офф НХЛ нас ожидала поистине голливудская развязка! «Виннипег», который выиграл регулярку, был очень близок к поражению, но чудом спасся за три секунды до конца, а во втором овертайме сломил сопротивление соперника.

Во втором раунде «Джетс» встретятся с «Далласом», который вчера в седьмом матче переиграл «Колорадо».

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