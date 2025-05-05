Голливудская развязка! «Виннипег» чудом вытащил матч и выиграл во втором овертайме

«Джетс» сравняли счёт за три секунды до конца основного времени! Во втором раунде команда встретится с «Далласом».

«Мы хотим Коннора! Мы хотим Коннора! Мы хотим Коннора!» Именно так болельщики «Сент-Луиса» встретили выход Эрика Комри в ворота в шестом матче, когда он в третьем периоде заменил Коннора Хеллебайка. Скотт Арниел, естественно, желание фанатов «Блюз» удовлетворил – лучший вратарь регулярки стал стартовым голкипером и в седьмой игре. Никто здесь выдумывать не будет.

«Виннипег» в решающем матче вновь не досчитался Марка Шайффли, который не играл ещё два дня назад из-за травмы. Забегая немного вперёд, надо упомянуть и о том, что лучший защитник команды Шон Морисси тоже не доиграл матч, закончив встречу уже в первом периоде.

Несмотря на то, что в этой серии побеждали только хозяева, начало встречи «Джетс» не удалось настолько, насколько это возможно – уже к восьмой минуте «Блюз» повели 2:0. В моменте с шайбой Кайру гости идеально разыграли комбинацию, заставив без толку метаться оборону и вратаря соперника. Но когда забрасывал Жозеф, вновь большие вопросы возникли к Хеллебайку – бросок со входа в зону с дальней дистанции голкипер такого уровня обязан брать. В седьмой игре уж точно.

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Во втором периоде «Виннипег» мобилизовался и начал больше атаковать, но ожидаемых дивидендов это не дало. «Сент-Луис» почти образцово оборонялся и дал отличиться хозяевам только в момент численного неравенства – Перфетти великолепно подставил клюшку под сильную передачу Коннора. Однако шайба Факсы за 35 секунд до окончания второго отрезка помножила на ноль все старания лучшей команды регулярки.

Третий период для данного положения дел вышел стандартным – «Виннипег» выкладывал на лёд всё, что у них есть, старался бесконечно нагружать Биннингтона, бросая со всех позиций, но «блюзмены» стойко выдерживали давление. За три с небольшим минуты хозяева сняли голкипера и смогли-таки забить – Владиславу Наместникову улыбнулась удача после его нереализованных моментов во втором периоде.

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«Виннипег» продолжил осаду чужих ворот в формате «6 на 5», но долгое время у команды абсолютно ничего не получалось. И в момент, когда уже дело шло к победе «Сент-Луиса», «реактивщики» смогли разыграть трёхходовку, которая закончилась голом за три (!) секунды до конца. «Канада Лайф-центр» в полном составе вскочил на ноги, предаваясь неистовой радости, а Коул Перфетти начал принимать самые эмоциональные поздравления. 3:3 – «Виннипег» чудом спасся на последних секундах основного времени!

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В первом овертайме «Виннипег» владел территориальным преимуществом и несколько раз очень серьёзно потревожил Биннингтона, но канадец команду подтащил. «Сент-Луис» атаковал реже, но делал это более конкретно и опасно.

Второй овертайм был похож по содержанию на первый, а победу «Джетс» принесла первая затяжная позиционная атака – Коннор скинул шайбу Пионку, тот набросил на ворота, и шайба предательским рикошетом от Сундквиста залетела в ворота «Сент-Луиса».

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Ещё в одном седьмом матче плей-офф НХЛ нас ожидала поистине голливудская развязка! «Виннипег», который выиграл регулярку, был очень близок к поражению, но чудом спасся за три секунды до конца, а во втором овертайме сломил сопротивление соперника.

Во втором раунде «Джетс» встретятся с «Далласом», который вчера в седьмом матче переиграл «Колорадо».