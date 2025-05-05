Проверка звёзд «Торонто» чемпионом, Овечкин против Свечникова. Второй раунд плей-офф НХЛ

«Виннипег» спасся на последних секундах седьмой встрече и во втором овертайме отправил «Сент-Луис» в отпуск, а сам прошёл дальше. Все пары второго раунда плей-офф НХЛ – 2025 сформированы. Вот они:

Восток

«Вашингтон» — «Каролина»

Матчи: 7 мая (2:00 мск), 9 мая (2:00 мск), 11 мая (1:00 мск), 13 мая (2:00 мск), а также, в случае необходимости, 16, 18 и 20 мая.

Это будет их вторая встреча в плей-офф в истории – и мы помним, как закончилась первая. В первом раунде 2019 года «Вашингтон» в ранге действующего чемпиона в семи матчах проиграл только-только поднявшейся со дна «Каролине», а Александр Овечкин вырубил в честном, но неравном бою юного Андрея Свечникова. То, что обе команды не забыли этот нокаут и пылают жаркой «любовью» друг к другу, не вызывает сомнений. Это будет зубодробительная заруба!

Александр Овечкин в матче с «Каролиной» Фото: Patrick Smith/Getty Images

И «столичные», и «ураганы» в первом раунде были фаворитами своих пар и подтвердили этот статус, легко расправившись с соперниками («Монреалем» и «Нью-Джерси» соответственно) в пяти матчах. В этом противостоянии ожидается более равная борьба (да и в сезоне команды поделили победы в очных встречах – по две на каждую).

«Торонто» — «Флорида»

Матчи: 6 мая (3:00 мск), 8 мая (2:00 мск), 10 мая (2:00 мск), 12 мая (2:30 мск), а также, в случае необходимости, 15, 17 и 19 мая.

Повторение второго раунда плей-офф годом ранее и вторая встреча команд в Кубке Стэнли. Прошлогодняя серия закончилась безоговорочной победой «Флориды» со счётом 4-1. «Торонто» уже в первом раунде испытывал сложности с «Оттавой» — проиграл две встречи подряд, ведя 3-0, и закрыл серию только в шести матчах.

«Флорида» же по ходу первого раунда с «Тампой» допустила лишь одну осечку. Суперзвёзды «Лифс», может, и блистали во встречах с «Оттавой», но получится ли у них так же эффективно играть с чемпионом? «Пантерз» — ровная и мощная команда, которая находится на самом пике – да ещё и Мэттью Ткачук, восстановившийся от серьёзной травмы только к плей-офф, играет так, будто и не пропускал два с половиной месяца. Плюс гениальный и излучающий ледяное спокойствие Сергей Бобровский – это мощнейший фактор в пользу «Флориды», который будет сложно перебить даже Мэттьюсу и Ко.

Запад

«Вегас» — «Эдмонтон»

Матчи: 7 мая (4:30 мск), 9 мая (4:30 мск), 11 мая (4:00 мск), 13 мая (4:30 мск), а также, в случае необходимости, 15, 17 и 19 мая.

Вторая в истории встреча этих команд в плей-офф – первая, в 2023 году, закончилась в шести матчах победой «Вегаса», который в итоге дошёл до финала и завоевал Кубок Стэнли. В этом году первый раунд для обоих клубов сложился непросто. «Вегас» уступал 1-2 «Миннесоте», а вратарь Эдин Хилл не показывал лучшей игры. Однако по ходу серии команда смогла перестроиться, перекрыть кислород Кириллу Капризову и вытащить серию в шести встречах.

Матч «Эдмонтона» и «Вегаса» Фото: Leila Devlin/Getty Images

«Эдмонтон» встречался с привычным для себя соперником по первому раунду – «Лос-Анджелесом». «Короли» выиграли первые два матча, «Эдмонтон» поменял по ходу серии стартового вратаря, вытащил две тяжёлые встречи дома, а затем уничтожил «Лос-Анджелес» в двух играх, закрыв серию в шести матчах.

«Вегасу» придётся решать задачу, как закрыть разыгравшихся Макдэвида и Драйзайтля, а также ждать подвигов от главной звезды команды Джека Айкела, который только под конец первого раунда стал проявлять себя.

«Виннипег» — «Даллас»

Матчи: 8 мая (4:30 мск), 10 мая (4:30 мск), 11 мая (23:30 мск), 14 мая (3:00 мск), а также, в случае необходимости, 16, 18 и 20 мая.

Эти команды впервые встретятся в рамках розыгрыша Кубка Стэнли. Лучшая команда прошедшей регулярки против едва ли не самой «упакованной» команды лиги – будет жарко. «Даллас» в первом раунде выбил «Колорадо» в битве тяжеловесов, а Микко Рантанен, приобретённый в дедлайн, стал главным героем серии, набрав 4 (3+1) очка за третий период седьмого матча, когда «звёзды» горели 0:2.

«Сент-Луис» изрядно потрепал «Виннипег», а Коннор Хеллебайк, хоть и является действующим обладателем «Везина Трофи», не выглядит вратарём, в котором команда будет уверена на все 100%. В трёх встречах первого раунда его меняли, а по проценту отражённых бросков (83%) и коэффициенту надёжности (3,85) он – худший вратарь этого плей-офф. Плюс «Виннипег» последние два матча провёл без своего первого центра Марка Шайфлли, в то время как у «Далласа» всё в порядке по всем фронтам, а во втором раунде ожидается возвращение двух ключевых игроков – Миро Хейсканена и Джейсона Робертсона.