Быдлячество или субординация? Почему игроки недовольны судейством, а судьи — хоккеистами

Каждый год в плей-офф тема судейства становится едва ли не ключевой. В этом году скандалов также хватает – начиная с отменённой шайбы СКА в овертайме встречи с «Динамо» и заканчивая удалением Дениса Яна в концовке матча с «Локомотивом».

Но если раньше кулуарные детали из работы арбитров до общественности не доходили, то теперь работа судей на виду. Только кажется, что спецшоу от Кинопоиска «Хороший гол» не особо снимает вопросы по спорным моментам и помогает понять логику работы арбитров. Наоборот, порой такие видео и становятся причиной для споров.

Так, к примеру, конфликт капитана московского «Динамо» Игоря Ожиганова с арбитром Сергеем Морозовым во время второго матча серии с казанским «Ак Барсом» стал хорошим поводом обсудить границы этики в общении с судьями. Понятно, что хоккеисты должны их уважать, но что, если уже сами арбитры переходят черту?

Игорь Ожиганов и судьи КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Никогда такого не было, и вот опять. «Салават Юлаев» одной ногой в отпуске, но в Уфе ищут причины неудачно складывающейся серии не в своей игре, а в судейской ошибке. Удаление Дениса Яна в концовке третьей встречи, из-за которого «Локомотив» до конца третьего периода играл в большинстве, а уфимцы остались без спасительной третьей шайбы, будет вспоминать не одно поколение фанатов «Салавата Юлаева». Так же, как фанаты «Автомобилиста» на годы вперёд запомнят удаление на Никите Лямкине во втором овертайме седьмой игры с «Ак Барсом». На судейство успели пожаловаться, наверное, все участники плей-офф, и каждый ищет некий заговор и админресурс.

И ладно сторонние наблюдатели, недовольство высказывают представители клубов, руководство. Разве что тренеры и игроки немного ограничены в своих оценках регламентом. «Про судейство можно говорить весь сезон, но тогда просто без зарплаты останешься», – заметил защитник «Трактора» Сергей Телегин. Виктор Козлов во время серии со «Спартаком» не выдержал и высказал на эмоциях всё, что думает – и теперь заплатит 300 тысяч. Поэтому искренности в таких ответах ждать не стоит. Куда интереснее, как хоккеисты и тренеры общаются с арбитрами напрямую. Тем более что с недавних пор у нас есть возможность увидеть это на практике – благодаря проекту Кинопоиска «Хороший гол», когда судьи проводят матч с экшен-камерой на шлеме.

Один из последних выпусков получился особенно удачным. Середина второй встречи серии между московским «Динамо» и «Ак Барсом». Никита Дыняк зарубился с Максимом Комтуа и ударяет того головой. Дыняк в этом эпизоде обходится без штрафа, чем недоволен Комтуа. За мат в адрес арбитров он получает дисциплинарный штраф. За Максима заступается капитан «Динамо» Игорь Ожиганов. Также Ожиганов предлагает судье Сергею Морозову посмотреть повтор эпизода, чтобы понять точно – стоит наказывать игрока казанского клуба или нет. Публикуем диалог хоккеиста и арбитра полностью – чтобы понимать контекст происходящего:

Ожиганов: Головой бьёт, будете смотреть, нет? Там удар головой был! Так, идите, смотрите. Ну, вам камера для чего дана?

Морозов: Ты мне будешь подсказывать, указывать или что? Ты задал вопрос.

Ожиганов: Ты чё б@@ так разговариваешь?! Я к тебе подъезжаю нормально, ты весь сезон @@@ ворочаешь!

Морозов: Ты задал вопрос. Ты мне не указывай! Ты мне не можешь указывать. Ты можешь задать вопрос.

Ожиганов: Поедем смотреть? Все видят, что он бьёт головой!

Морозов: Я тебе ответил, что нет, ещё раз говорю, что нет, мы не поедем смотреть, оснований для этого нет.

Ожиганов: Каких нет оснований @@@?!

Морозов: Всё, можешь, Игорёчек, проехать туда, спасибо! Нет ничего.

Самые чувствительные моменты редакторы обычно вырезают при монтаже, но здесь они пустили в эфир откровенную грубость со стороны игрока в адрес арбитра. Каким бы ни был напряжённым матч, как бы ни злился Игорь из-за несправедливости, разве допустимо общаться с судьёй в такой манере? По мнению Ожиганова — да, ведь и постфактум свою ошибку он признавать не стал.

«Вы считаете, я себя некорректно повёл? Как только появилось шоу «Хороший гол» и арбитрам повесили камеры на шлемы, у них общение резко поменялось. Этот эпизод – вытекающее из того получилось. Мне не стыдно извиниться перед судьями, когда я сказал кому-то что-то плохое. Не стыдно извиниться.

Но надо оставаться прежде всего человеком и общаться, как человек с человеком. А не как человек, который может повлиять на ход игры… Я что, должен к нему идти на поклон? Я так не считаю. Или как минимум, когда с тобой разговаривают, нужно смотреть на собеседника. Я не считаю себя виноватым, могу это прямо сейчас сказать», – сказал Игорь через неделю, уже по завершении серии с «Ак Барсом».

Игорь Ожиганов и судьи КХЛ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Встал на сторону своего хоккеиста и главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов. «Манера общения уходит на второй план, когда вы играете, отдаёте все эмоции и силы. На то они и судьи, чтобы разбираться в ситуации, в психологии, относиться к игрокам соответствующе», — ответил он на вопрос корреспондента «Чемпионата» о поведении Ожиганова. Позднее Игорь дополнил свои мысли, уже на открытой тренировке перед стартом серии с «Трактором». «Я говорил, что есть судьи, с которыми можно поговорить нормально. У меня есть те, с кем контакт лучше, а с кем-то вот не получается. Никого называть не буду, но их хватает и их достаточно. Как общаться и что делать с этим судьёй (Морозовым. – Прим. «Чемпионата»), я не знаю», – сказал он журналистам.

Важный момент: в частных беседах и кулуарных разговорах на поведение судьи Сергея Морозова жалуются многие хоккеисты, в том числе игроки «Ак Барса». Недаром Ожиганов отметил изменение в поведении арбитров при включённой камере. Возможно, здесь Сергей ещё и сдерживался, но как он вёл себя в других эпизодах и других матчах, где «Хороший гол» не записывался? Опять же, хоккеисты рассказывают, что Морозов вёл себя странным образом на протяжении всего сезона. На сторону игрока встаёт, например, и опытный арбитр Юрий Карандин.

Судья КХЛ Сергей Морозов Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Морозов допускает грубую ошибку, пропуская явный удар головой форварда «Ак Барса», который тянул на пять минут. Потом обиженно отказывается от просмотра этого удара, о чём просит капитан «Динамо» Ожиганов. Своей реакцией Морозов провоцирует Ожиганова, начинается диалог на повышенных тонах. Хотя капитан «Динамо», наоборот, пытается помочь арбитру избежать скандала. Сделаны все методические ошибки, которые только можно было сделать!», – цитирует Карандина портал russia-hockey.ru.

Юрий верно подмечает, что изначально Ожиганов старается выдерживать этикет в общении, обращается к арбитру на «вы». В отличие, к слову, от Морозова. И только потом у него сдают нервы. «В наше время, когда очень чётко и жёстко работала школа, извините за выражение, быдлячество в профессии было просто невозможно. Сейчас времена и нравы, к сожалению, другие, но даже на этом фоне молодой арбитр Морозов умудрился выделиться. За весь букет своих ошибок заслужил дисквалификацию и больше не имеет права обслуживать этот плей-офф», – считает специалист.

Однако на данный момент лига никак не отреагировала, оставив без наказания как действия Морозова, так и Ожиганова. Хотя по-хорошему как минимум на профилактическую беседу напрашиваются оба героя этой истории. Поведение Морозова – это его проблемы, которые не отменяют статус Сергея. Хоккеист всегда должен относиться к судье с уважением, иначе какой вообще смысл держать его на площадке?

Игорь Ларионов общается с судьями КХЛ Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Если говорить бытовым языком, судья во время встречи ощущается примерно как полицейский на улице. Представитель правоохранительных органов может доводить вас до белого каления и тысячу раз быть неправым. Но стоит только вам перейти грань дозволенного, позволить себе в адрес полицейского панибратство, оскорбления или, не дай бог, поднять на него руку – получите проблемы на всю жизнь. Это защита профессии, задача которой – хранить общественный порядок через монополию на насилие.

Также и судья в спорте должен стоять над схваткой и обладать непререкаемым авторитетом, чтобы происходящее на льду не превращалось в цирк. Историй, где судьи потеряли нить игры и к чему это всё привело, хватает, особенно в хоккее. Тут, конечно, уже претензии идут и в сторону Морозова, о котором высказываются с презрением десятки ребят из КХЛ. Наверняка не на пустом месте, так что лига и лично главный арбитр Алексей Анисимов должны взять его на карандаш.

Вообще, после того как в силу политических причин КХЛ покинули иностранные судьи, а ряд опытных арбитров завершили карьеру, у нас наблюдается явная нехватка квалифицированных специалистов. Им на замену приходит молодёжь. Со своими плюсами, но с явным минусом – отсутствием опыта и ментальной стойкости.

Судья КХЛ Сергей Морозов Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

От этого и идут все споры с игроками, эмоциональные перепалки, ошибки. Множество просмотров в плей-офф, когда по 10 минут разбирают незначительные эпизоды на малый скамеечный штраф, которые чудовищным образом затягивают матчи – результат всё той же неопытности арбитров. Боязнь ошибиться приводит их к перестраховкам, но даже с 10-го повтора далеко не каждый может принять верное решение в критический момент, если не набрался нужного количества матчей в МХЛ, ВХЛ и регулярном чемпионате.

От безвыходности люди без должного опыта выходят сразу обслуживать встречи плей-офф, что и вызывает недовольство хоккеистов, тренеров, журналистов и болельщиков. И как тут не вспомнить слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина о замене живых судей искусственным интеллектом?