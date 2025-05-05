Тренер «Далласа» вошёл в историю американского спорта. Однако чемпионом он ещё не стал

Про седьмые игры часто говорят, что это лучшее, что есть в спорте. Но на самом деле вспомнить весёлые и захватывающие встречи №7 сложно — особенно в хоккее, где так велика цена шального рикошета и надо играть осторожно. Совсем недавно «Автомобилист» и «Ак Барс» так испугались собственной прыти после 1:1 в первом периоде седьмого матча, что перешли в режим овертайма фактически с 21-й минуты.

Так что седьмая игра — в первую очередь время, когда побеждает самый спокойный. Даже на трибуне болельщики превращаются в натянутую струну во время овертаймов таких матчей, а на льду хоккеистам приходится 10-кратно сложнее. Совпадение ли, что люди, не имеющие репутации плей-оффных бойцов, стабильно уходят в тень именно в седьмых играх?

Кого-то седьмые встречи делают великими. Джастин Уильямс со своими 20 сезонами в НХЛ и тремя Кубками Стэнли попал бы в историю и так, однако свою репутацию он заработал благодаря восьми победам в девяти седьмых матчах, где он набрал 15 очков. В единственной такой игре, где Джастин остался без очков, его команда («Вашингтон») уступила. Впрочем, теперь ему компанию может составить и тренер.

Седьмые встречи в американском спорте есть в основном в баскетболе и в хоккее. В НФЛ плей-офф всегда состоит из одного матча, а в бейсболе до четырёх побед долгое время игралась только Мировая серия, так что история там есть, но она куда короче НХЛ и НБА. А вот в этих двух лигах пантеон тренеров, которые забирали более пяти игр, очень ограничен, и недавно Питер Дебур своей победой в серии с «Колорадо» единолично возглавил этот список.

Тренеры, чаще всего побеждавшие в играх №7 НХЛ НБА Питер Дебур 9-0 Рид Ауэрбах 8-0 Дэррил Саттер 8-3 Док Риверс 6-10 Скотти Боумэн 6-3 Фил Джексон 6-3 Пэт Бёрнс 6-3 Пэт Райли 6-5 Кей Си Джонс 6-2 Ларри Браун 6-4

Все седьмые матчи Питера Дебура в плей-офф НХЛ Сезон Раунд Клуб Оппонент Счёт 2011/2012 1-й «Нью-Джерси» «Флорида» 3:2 ОТ 2015/2016 2-й «Сан-Хосе» «Нэшвилл» 5:0 2018/2019 1-й «Сан-Хосе» «Вегас» 5:4 ОТ 2018/2019 2-й «Сан-Хосе» «Колорадо» 3:2 2019/2020 2-й «Вегас» «Ванкувер» 3:0 2020/2021 1-й «Вегас» «Миннесота» 6:2 2022/2023 2-й «Даллас» «Сиэтл» 2:1 2023/2024 1-й «Даллас» «Вегас» 2:1 2024/2025 1-й «Даллас» «Колорадо» 4:2

Бо́льшая часть этого списка легендарна. Особенно это касается баскетбола: даже с учётом комичной репутации Дока Риверса (не зря он единственный здесь с отрицательным балансом побед) эта банда тренеров собрала 35 титулов на всех и приложила руку сразу к нескольким династиям Ассоциации. Хоккейные имена тоже имеют неплохое резюме. Парадоксально, но самый успешный тренер в истории седьмых игр пока не имеет ни одного чемпионства — однако у Дебура есть прекрасные шансы закрыть это упущение в нынешнем году.

Седьмая игра серии «Далласа» с «Колорадо» Фото: ZUMA/ТАСС

Наверное, Дебура даже нельзя назвать «хоккейным человеком» по меркам, которые теперь популярны в российском спорте. Профессиональная карьера форварда закончилась в 23 года после пары сезонов в фарм-лигах, и он уже получал юридическое образование. Однако в дело вмешался случай: старый друг Дебура сам завершил карьеру в 21 год и быстро стал главным тренером юниорской команды, которому требовался помощник. Щедрого друга звали Пол Морис.

Как потом говорил Дебур, ради этой работы он сначала пожертвовал деньгами, которые мог бы получить в юридической практике. Начинающий ассистент был готов окунуться в мир судебных прецедентов, однако Морис уже в 28 лет стал главным тренером клуба НХЛ, и Дебур получил повышение. С этого момента началась карьера успешного юниорского тренера, и уже в 40 лет Дебур возглавил «Флориду», которая ещё не была похожа на нынешнего вечного фаворита. За три года безнадёжные «пантеры» так и не вышли в плей-офф, хотя в первом же сезоне набрали 93 очка — и Дебур как человек, выжимавший максимум из этого, получил приглашение в «Нью-Джерси», где ещё играли Бродо, Ковальчук, Элиаш и Паризе.

Забавно, что сменившая главнокомандующего «Флорида» тут же вышла в плей-офф и встретилась в первом раунде с «Нью-Джерси». Бывшая команда могла тут же если не закончить, то сильно притормозить карьеру Дебура. «Пантеры» вели в серии 3-2, шестой матч «дьяволы» выиграли только в овертайме, а решающая встреча была в гостях. Она затянулась до второго овертайма, где подтащил Бродо, а победный гол забил 22-летний Адам Хенрик.

Так и началась история успехов Дебура в седьмых играх. Сценарии у этих серий были очень разными. Часто его команды затягивали противостояния с клубами, которые изначально казались очень дерзкими, но всё-таки обречёнными андердогами («Ванкувер»-2020, «Миннесота»-2021, «Сиэтл»-2023). В других случаях Дебур брал верх в битве двух суперклубов, которые сошлись уж слишком рано («Вегас»-2024, «Колорадо» сейчас). Однако особняком, конечно же, стоит одна седьмая игра.

В 2019-м «Сан-Хосе» Дебура, имевший очередной последний шанс что-то выиграть с парой великих дедов, встречался с «Вегасом». «Рыцари» ещё не заработали свой нынешний статус империи зла, но уже успели провести парочку громких трансферов. По ходу серии два главных тренера успели поругаться: Дебур обвинил Жерара Галлана в том, что он слишком часто говорит с его игроками. Галлан молчать не стал и обозвал оппонента «клоуном».

Седьмая игра стала одной из самых драматичных в истории: «Вегас» вёл 3:0 в середине третьего периода, но судьи дали пятиминутный штраф Коди Икину за нанесение травмы Джо Павелски — в эпизоде, который по факту был несчастным случаем. Уже с осени лига ввела просмотр больших штрафов, однако в моменте это было бесполезно: «акулы» в несгораемом большинстве забили четырежды. Даже гол «Вегаса» на последней минуте не помог «рыцарям» победить в овертайме, тем не менее запустил короткое, но очень яркое «райвалри». Ах да: через полгода «клоун» Дебур сменил Галлана во главе «Вегаса».

Сейчас после рекордной девятой победы Дебур сказал: «У меня даже при 0:2 не было ощущения, что мы уступим. Парни в раздевалке верили, что мы отыграемся, и Рантанен вытащил команду на себе. Я помню только одну такую встречу №7, и мне очень повезло, что в этих матчах я оказался тренером, который одержал победу». Уже после слов Дебура список «таких» седьмых встреч явно пополнился триллером в Виннипеге.

Генменеджер Джим Нилл и Питер Дебур Фото: Julio Cortez/AP Photo/ТАСС

Однако в таблице выше хорошо заметно, что все победы Дебура в седьмых играх приходятся на первые два раунда. Оба своих финала (с «Дэвилз» в 2012-м и «Шаркс» в 2016-м) тренер проиграл в шести матчах, а звёздные «Вегас» и «Даллас» до главного финала не доходили. «Рыцари» при Дебуре вообще стали символом максимально примитивного атакующего хоккея в плей-офф, когда в ковидное время еле прошли «Ванкувер», а потом сломали зубы о более скромные, но и более строгие «Даллас» и «Монреаль». В прошлом году, когда «Даллас» стал уже «дебуровским», сложная дорога в финал Запада словно измотала команду посреди серии с «Эдмонтоном».

Прямо сейчас у Дебура есть лучший момент, чтобы наконец-то взять трофей. Коллеги в осеннем опросе The Athletic не просто так признали генменеджера «звёзд» Джима Нилла лучшим в профессии. Удачная работа на драфте, налоговые преимущества Техаса и точечные обмены позволили «Далласу» создать три самых глубоких звена нападения в лиге, которые выглядят таковыми даже с учётом травмы Джейсона Робертсона. При этом во втором раунде команда сыграет против «Виннипега», где состояние двух лидеров (Шайфли и Моррисси) пока непонятно, а третий (Хеллебайк) три года подряд проваливает первый раунд.

Прямо сейчас у Дебура 92 победы в плей-офф, что ставит его на восьмое место среди тренеров. Возможно, уже в этом году босс «Далласа» пробьёт и сотню, что поднимет его на четвёртое место. Проблема лишь в том, что этих побед для чемпионства нужно будет 12.