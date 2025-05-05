Сборная Ротенберга исполнила безумный камбэк, но опять проиграла Беларуси. Что происходит?

Пока в КХЛ проходят решающие матчи полуфинальных серий Кубка Гагарина, в Тольятти проводится «Тур сборных», в котором выступает команда «Россия 25». После победы в стартовой встрече с Казахстаном со счётом 4:1 сборная под предводительством Романа Ротенберга проиграла Беларуси — 2:4.

Спустя три дня Россия могла взять реванш у команды Дмитрия Квартальнова. По крайней мере главный тренер сборной говорил о желании сделать это. И это неудивительно — за исключением хоккеистов, всё ещё играющих в плей-офф или только выбывших из розыгрыша, у сборной «Россия 25» подобрался мощный состав.

Доказывать свою силу начали уже на старте матча. На шестой минуте Сергей Плотников открыл счёт. Нападающий получил передачу из-за ворот и нанёс кистевой бросок — попал прямо под перекладину. 1:0!

Не прошло и минуты, как Данил Аймурзин удвоил преимущество сборной «Россия 25». Форвард взял игру в свои руки, протащил шайбу в правый круг вбрасывания и оттуда бросил с кистей, попав в ближнюю девятку. 2:0! Всего 25 секунд понадобилось команде, чтобы удвоить преимущество.

Но и это было не всё.

Достаточно быстро хоккеисты сборной «Россия 25» ушли в новую атаку, Прохор Полтапов отдал передачу под ворота, а там тут как тут оказался Максим Соркин. Нападающий принял пас и нанёс бросок с неудобной — прямо под перекладину. 3:0! Команда забила три гола всего за 47 секунд!

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч! Хоккей». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, что игра уже сделана.

Даже гол Павла Денисова на 12-й минуте не изменил эти ощущения. Защитник сборной Беларуси в ходе позиционной атаки набросил от синей линии — шайба, срикошетив на пятаке, заскочила в ворота.

Однако под конец первого периода резко стало нервно. Максим Сушко отдал классный пас, отправив Никиту Пышкайло в атаку «один в ноль». Тот продвинулся к воротам и бросил над плечом Андрея Мишурова. 3:2!

На второй период нужно было выходить максимально собранными. Но на 22-й минуте сборная Беларуси всё же сравняла счёт. Василий Филяев ворвался в чужую зону, продвинул шайбу к воротам и с неудобной прострелил через вратарскую. На дальней уже поджидал Мирослав Михалёв — 3:3!

А уже в следующей атаке белорусы и вовсе вышли вперёд. Ковгореня, несмотря на сопротивление, продрался к воротам и умудрился сделать скидку на пятачок. Филяев принял пас и бросил под штангу — 4:3!

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч! Хоккей». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца второго периода разгорячившиеся беларусы забили ещё дважды. На перерыв команды ушли со счётом 6:3 в пользу гостей.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей Беларуси». Права на видео принадлежат Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Старт третьего игрового отрезка удивил. На него сборная «Россия 25» вышла… без вратаря! Мишурова сменил Денис Попов, а Дениса заменили на шестого полевого игрока, надеясь всё же отыграться. Однако начало периода вновь неприятно удивило. Герой плей-офф в составе минского «Динамо» Егор Бориков продолжил успешный сезон, на этот раз поразив ворота сборной «Россия 25».

Однако сборная России не собиралась сдаваться. На 50-й минуте ход с заменой вратаря на полевого всё-таки дал свои плоды. Владимир Грудинин из района правого круга вбрасывания прострелил на пятачок, где Плотников вовремя подставил клюшку — 4:7!

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч! Хоккей». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 57-й минуте запахло интригой. Соркин, находясь за воротами, отдал передачу в правый круг вбрасывания, Аймурзин совершил прострел на пятачок, а Полтапов отлично подставил клюшку, забив пятый гол россиян в матче.

А всего через 41 секунду и вовсе стало жарко. Злой гений сборной Беларуси Аймурзин отдал потрясающую передачу через три клюшки гостей — прямо на дальнюю штангу, где поджидал Михаил Ильин — 6:7! И снова отличились вшестером!

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч! Хоккей». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Когда пошла последняя минута встречи, показалось, что чуда всё-таки не случится. Однако всё тот же Аймурзин подобрал шайбу в правом круге вбрасывания и в очередной раз оформил классный прострел через вратарскую. Там расторопнее всех сыграл Руслан Исхаков — 7:7! Всё-таки сравняли!

Сборная «Россия 25» спаслась буквально за 26 секунд до завершения основного времени!

В итоге матч ушёл в овертайм, и там исход встречи решила всего одна ошибка. На третьей минуте Виталий Пинчук в средней зоне выиграл борьбу за шайбу и эффектно прокинул её мимо Плотникова, оставив опытного нападающего не у дел. Форвард минского «Динамо» убежал в контратаку «два в один» и хлёстко бросил — гол! 8:7!

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей Беларуси». Права на видео принадлежат Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Несмотря на сумасшедший камбэк, команда Ротенберга во второй раз подряд уступила команде Беларуси и едва не опозорилась. Впрочем, восемь пропущенных шайб — повторение антирекорда взрослой сборной. Такого ли мы ожидали от игры национальной команды с практически всеми лучшими хоккеистами КХЛ?