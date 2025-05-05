Перформанс Радулова и шедевр 18-летнего игрока! «Локомотив» — в финале Кубка Гагарина!

«Салават Юлаев» сражался в пятом матче в Ярославле, но супергол Сурина прибил Уфу.

Перед пятым матчем серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» расклад был предельно понятен. Ярославцы уверенно шли к тому, чтобы оформить выход в финал Кубка Гагарина на домашней арене, уфимцы же, растерявшие почти все свои козыри по ходу плей-офф и державшиеся только на характере, попали как будто в безвыходную ситуацию. При этом шансы у «Салавата», конечно, оставались, ведь ещё свежо в памяти, как «Локомотив» при счёте 3-1 в серии не смог вовремя решить вопрос с «Авангардом» в прошлом раунде и в результате довёл дело до крайности.

Видимо, памятуя о делах недавнего прошлого, «Локомотив» с первых минут побежал давить соперника, и на седьмой минуте, успев ещё отбиться в необязательном меньшинстве, ярославцы открыли счёт. Егор Сурин бросил, а Александр Радулов забил – хоккеисты, разница в возрасте между которыми составляет 20 лет, организовали первый гол во встрече. Но далеко не последний.

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Впрочем, «Салават» не развалился. Уфимцы постепенно отодвинули игру от своих ворот, начали проверять Даниила Исаева, а в начале второго периода пришёл ответный гол. Второе удаление в матче Максима Берёзкина подвело «Локомотив», гости сравняли счёт хоть и не в большинстве, но по его мотивам. Шайбу за линию ворот закопал Скотт Уилсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После этого пошёл более-менее равный хоккей, у «Салавата» были шансы выйти вперёд, однако на 36-й минуте забили хозяева. Радулов выполнил блестящий поперечный перевод, а Сурин бросил своевременно и точно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ярославцы повели игру, но в третьем периоде гости снова нашли способ сравнять счёт. В одной из атак «Локомотив» позволил «Салавату» несколько раз сыграть на добивании, и бросок Александра Хмелевски оказался голевым.

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Тут бы уфимцам и оттолкнуться от того, что преимущество «Локомотива» никак не переходит в качество, однако на 52-й минуте гостей буквально прибил шедевр в исполнении Сурина. 18-летний форвард хозяев проявил невероятное индивидуальное мастерство, корпусом убрал Хмелевски, а руками переиграл Семёна Вязового. Потрясающая шайба, которая, как выяснилось, и отправила «Локомотив» в финал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Уфимцы, конечно, постарались вновь отыграться, спасти матч, сняли вратаря в концовке, но это привело лишь к голу Радулова в пустые ворота. Александр набрал 4 (2+2) очка в этой игре, выдав мощнейший перформанс в нужный момент.

4:2 во встрече, 4-1 — в серии. «Локомотив» второй сезон подряд выходит в финал Кубка Гагарина.