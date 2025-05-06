Они готовы снять проклятие? «Торонто» победил чемпиона, но потерял основного вратаря

«Флорида» проигрывала 1:4 перед третьим периодом, но едва не сравняла счёт.

«Торонто» относительно уверенно преодолели рубеж первого раунда, немного лишь потрепав нервы фанатам после того, как счёт в серии стал 3-0. «Листья» впервые в эпоху Мэттьюса, Марнера и Нюландера предстали командой, готовой к кубковому хоккею.

«Флорида», на которую даже в Северной Америке ставило очень мало экспертов, довольно легко и буднично разобралась с принципиальным соперником, обыграв Кучерова и компанию в пяти матчах.

Два года назад команды встречались во втором раунде: «Торонто» тогда за долгие годы прошёл рубеж первого круга, а «Флорида» сотворила сенсация и переиграла «Бостон», который сносил всех в регулярке. Однако серия надолго не затянулась – «Мэйпл Лифс» чувствовали себя не в своей тарелке в вязком и агрессивном хоккее, предложенном Морисом, и после пятого матча отправились в отпуск.

В первом периоде положительный результат для хозяев обеспечил Вильям Нюландер, который уже на первой минуте застал Бобровского врасплох хитрым броском в ближний угол.

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Затем швед воспользовался тем, что «Флорида» оставила свой же пятак и удвоил преимущество, а в конце периода 88-й номер выполнил идеальную подкидку на Моргана Райлли. «Флорида» сумела ответить лишь одной шайбой Джонса.

Во втором периоде хозяева увеличили превосходство, но при этом потеряли в середине отрезка основного вратаря Энтони Столарза, в которого врезался Сэм Беннетт. Случайным столкновением это не выглядело – «Флорида», как и в серии с «Тампой», продолжает играть грязно?

Джозефу Уоллу пришлось несладко – уже на старте третьей двадцатиминутки в его ворота влетело две шайбы, а испарившаяся какое-то время назад интрига задышала полной грудью.

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Сергей Бобровский пытался всеми силами не дать «Торонто» вновь повести крупнее, сделал несколько выдающихся сейвов, но с бэкхендом Ниса после выхода «один в ноль» российский голкипер не справился.

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«Пантеры» в концовке отыграли одну шайбу, но на большее их не хватило. 5:4 — «Торонто» провёл отличный матч и сумел переиграть действующего чемпиона в первой игре. Правда, неизвестно, как ударит по команде потеря основного вратаря, который был важной частью успеха «листьев».

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А вообще «Мэйпл Лифс» сейчас выглядят командой, которая должна пойти очень далеко. Сможет ли канадская команда снять проклятие? Стоит напомнить, что последний раз в финале конференции «Торонто» играл аж в 2002 году.