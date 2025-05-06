«Салавату» особо нечем гордиться в этом плей-офф. Но бронза КХЛ многим замылит глаза

Конечно, «Салават Юлаев» провёл неплохой сезон. Стабильно прошагали регулярку, в какой-то момент претендуя на лидерство на Востоке, далеко зашли в плей-офф, попали в топ-4 команд всей лиги и завоевали бронзовые медали КХЛ. Но вот в самом розыгрыше Кубка Гагарина уфимцам гордиться особо нечем.

Да, был драматичный проход «Спартака». «Салават» вырвал победу в серии у красно-белых, уступая 1-3, при этом уфимцы в такой ситуации выиграли два овертайма. Получилась крутая история про парней с железным характером, но что привело-то к этой истории? Разгильдяйство самого же «Салавата», который изначально был безоговорочным фаворитом в серии.

Игроки «Салавата Юлаева» Фото: РИА Новости

В первом раунде Уфа вообще стартовала с двух разгромов «Сибири», а то, что последовало потом – не только следствие экстренной перестройки команды Вадима Епанчинцева. «Салават» явно сам поспособствовал тому, чтобы вместо спокойного прохода в следующий раунд устроить себе приключения. Которые ещё неизвестно как закончились бы, если бы не эффект параллакса.

Строго говоря, сетка «Салавата» в плей-офф сложилась так, что уфимский клуб обязан был выходить в полуфинал. Ни «Сибирь», ни «Спартак» не сравнятся с юлаевцами ни в качестве состава, ни в зарплатной ведомости, ни в амбициях. Давайте откровенно: огромной сенсацией стал бы и выход «Сибири» в четвертьфинал, и выход «Спартака» в полуфинал. Достижение Уфы в том, что они этих сенсаций не допустили (тут однозначно прогресс по сравнению с двумя прошлыми сезонами), но всё на надрыве, на тоненького. Совершенно несолидно.

Цену за эти надрывные победы «Салават» заплатил огромную. Сыграть 14 матчей за 28 дней – тяжелейшая нагрузка. Рассчитывать на победу на этом фоне в серии с «Локомотивом» Никитина – практически невозможно. А ещё травмы, потери игроков – тоже едва ли не обязательное последствие длинных серий в плей-офф.

В результате в полуфинале «Салават» играл подуставший, с кучей накопившихся проблем. Однако виноваты в этом только сами уфимцы, умудрившиеся обернуть против себя лёгкую (давайте называть вещи своими именами) сетку плей-офф. Ну а проблемы с составом… А у кого их нет? «Локомотив» вон тоже, потеряв Фрейза и Паника, столкнулся с короткой лавкой, но этого никто и не заметил.

Знаете, ещё удивили слова Виктора Козлова после вчерашней игры. Мол, «Салават» пока не готов обыгрывать «Локомотив», который не один год идёт к чемпионству. И это сказал не тренер, пришедший в команду по ходу сезона или работающий в ней первый год. Козлов в Уфе с 2020-го, в роли главного тренера у него уже третий сезон. Кажется, именно столько традиционно отводят на построение чемпионской команды? У «Салавата» же за это время – 0 выигранных у топ-клубов серий плей-офф, и почему-то только сейчас, по Козлову, юлаевцы получают необходимый опыт от «Локомотива». В котором, между прочим, Игорь Никитин тоже работает полноценный третий сезон. Дистанция с Козловым практически одинаковая, а разница между командами – колоссальная.

Игорь Никитин и Виктор Козлов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Не хочется прям говорить, что Козлов – слабый тренер. Но просто непонятно, куда уходят все его хорошие качества в плей-офф. В прошлые годы был откровенный провал, сейчас есть прогресс, однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что бронзу «Салават» забрал исключительно на характере. И вот это Козлов умеет выжимать из подопечных, спору нет, но этим не должны ограничиваться тренерские умения. Другими словами, главный тренер в этом плей-офф никак не помог своей команде в первых двух раундах, положившись на «кохонес» хоккеистов, а в полуфинале вообще был не очень понятно, как «Салават» собирается проходить «Локомотив».

При этом главным достоинством Козлова всегда называлось умение находить общий язык с подопечными. Однако чересчур лояльные к игрокам тренеры очень редко добиваются успеха. Да и лояльность иногда выходит боком. Что вот случилось с Джошуа Ливо, который был в полнейшем восторге от Козлова? Неужели в плей-офф тренер-друг стал спрашивать чуть больше, чем в регулярке, что вызвало у лучшего снайпера регулярки культурный шок и непонимание?

Андрей Сергеев («Локомотив») и Джош Ливо («Салават Юлаев») Фото: РИА Новости

Ещё после прошлого сезона я писал, что в Уфе пора менять многое, если команда хочет реально биться за Кубок Гагарина. Тут дело не только в тренере, но и в менеджменте, который хоть и здорово угадывает с легионерами, однако пока «плавает» в сбалансированном построении команды. Не припомню, чтобы чего-то стоящего добивались клубы, делающие ставку на нескольких иностранцев, а нижние звенья и оборону комплектующие по остаточному принципу.

Но бронза многим в руководстве республики Башкортостан замылит глаза. Собственно, глава республики Радий Хабиров уже публично предложил Козлову остаться главным тренером «Салавата». Однако самое интересное, что предложение от большого босса ничего не гарантирует. На Козлова, как говорят, положили глаз в ЦСКА, и это странно, но речь не об этом. А о том, что от некоторых предложений о переходе из Уфы в Москву невозможно отказаться – спросите у Капризова или Дроздова.

Посмотрим, что будет. В любом случае широких движений в «Салавате» не ожидается. Потеряют Козлова – скорее всего, вернут на пост главного Николая Цулыгина. Как по мне, это будет топтанием на месте. Видимо, в Уфе всех всё устраивает и что-то делать для настоящего, качественного прорыва в результатах там не собираются.