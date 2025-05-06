Российского таланта обделили? Почему Мичков не был номинирован на «Колдер Трофи»

Этой ночью объявили тройку номинантов на «Колдер Трофи» — в неё вошли защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон, нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вольф. Многих изрядно удивило отсутствие в данном списке Матвея Мичкова, чей дебютный сезон в НХЛ освещался более пышно, чем очередной «Арт Росс» Кучерова.

Давайте ненадолго вернёмся в расклады перед чемпионатом. Тогда главными претендентами называли Селебрини и Мичкова, а их потенциальное противостояние могло стать одной из самых громких и интригующих вывесок уже прошедшего сезона. Также скрытым (а то и явным) фаворитом являлся тогдашний форвард «Далласа» Логан Стэнковен, который отлично провёл прошлый сезон, а в этом году имел все возможности закрепиться в топ-6 одной из лучших команд НХЛ. Но канадец не стал лидером «Старз», а в дедлайн и вовсе отправился в «Каролину».

Давайте попробуем разобраться, почему Мичков пролетел мимо престижной номинации и по какой причине тройка претендентов в лице Хатсона, Селебрини и Вольфа заслужила это больше.

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Лэйн Хатсон – без пяти минут обладатель данной награды. Молодой защитник «Канадиенс» выдал чумовой сезон, снёс несколько престижных рекордов франшизы и почти с ходу стал главной атакующей мощью молодой команды Сан-Луи. Помимо того, что Лэйн сам пробил себе дорогу в первую пару «Монреаля», сошлись и другие обстоятельства: главный тренер команды ставит современный хоккей, в котором роль атакующего защитника возвышается над остальными, а также молодому игроку не урезают время после ошибок в обороне (их у Лэйна было ужасно много, особенно в начале сезона).

Да и если посмотреть сугубо на статистику, то и тут вопросы отпадают – Хатсон является лучшим бомбардиром гонки новичков. Канадец (напомним, он защитник) набрал 66 (6+60) очков.

Лэйн Хатсон Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Маклина Селебрини ещё в момент, когда «Сан-Хосе» выиграл драфт-лотерею, сочли за некого мессию, хотя после неубедительного молодёжного чемпионата мира выглядело это слегка эксцентрично. Особенно на фоне того, что за год до этого вытворял Коннор Бедард.

Но Маклин уверенно зашёл в лигу, выдал отличный первый матч, а после раскрылся как очень разносторонний центр, которого в общекомандном хаосе «акул» как раз не хватало. До нового календарного года Маклин шёл на первом месте в гонке бомбардиров среди новичков, проведя встреч на 10 меньше, а также помогал «Сан-Хосе» в первые два месяца регулярки не погрузиться на беспросветное дно.

Дастин Вольф – далеко не самая очевидная кандидатура в данном списке, поэтому давайте ознакомимся со статистикой американца и его влиянием на «Калгари». Дастин ещё в прошлом сезоне начал подавать большие надежды, дав руководству спокойно расстаться с Маркстрёмом.

В нынешнем чемпионате Вольф сыграл 53 матча, в которых отразил 91% бросков, а его коэффициент надёжности был равен 2,64. Статистика для молодого вратаря, играющего в команде, которая по всем раскладам даже не должна была претендовать на выход в плей-офф (а «огоньки» находились буквально в одном шаге от попадания), более чем потрясающая. Если смотреть продвинутую статистику, то показатель отражённых бросков сверх xG у Дастина тоже положительный – 11,9.

Но ещё более важно, что он был способен в одиночку выигрывать встречи для команды в тот момент, когда она представала особо пресной и травоядной. Таких игр у «Калгари» было очень много.

Дастин Вольф Фото: Elsa/Getty Images

А теперь давайте обсудим, по каким критериям Матвей оказался ниже своих конкурентов. Во-первых, Мичков был менее стабилен, нежели его соперники. Как все прекрасно помнят, за пятиматчевой результативной серией с кучей набранных очков и красивых голов мог последовать абсолютно невыразительный десяток игр, в ходе которого россиянин не пытался быть полезен в чём-то ещё.

Во-вторых, Мичков банально не смог настрелять больше очков, чем Хатсон и Селебрини. С учётом того, как проходит голосование, это особенно важно. Да, Маклин набрал столько же очков, сколько и Матвей, но канадец провёл на 10 игр меньше.

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В-третьих, российский форвард не имел такого влияния на игру, как тройка номинантов. Страшно представить, как выглядело бы добротное большинство «Монреаля» без Хатсона, как смотрелось бы первое звено «Сан-Хосе» без Селебрини в центре, а также как «Калгари» смог бы бороться за плей-офф без геройств Вольфа. В «Филадельфии» на авансцене были всё-таки другие люди.

Конечно, обидно, что один из наших главных талантов поколения не поборется за «Колдер», однако одно можно сказать совершенно точно: не выдайся такой урожайный год на новичков в НХЛ, Матвей точно был бы в тройке. Он провёл этот сезон на уровне Коннора Бедарда годичной давности, но только канадец уверенно выиграл награду, так как из соперников у него был лишь Фэйбер из «Миннесоты».