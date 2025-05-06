Предпоследний танец. Какую Канаду Кросби поведёт за собой на ЧМ-2025

Помните, были такие международные соревнования? А помните, как нам обещали, что вот два президента сейчас лично встретятся, и вот тогда Россия сразу же вернётся на них? Хорошие были времена всего каких-то три месяца назад. Российский хоккей, впрочем, пока переключился на КХЛ, рейтинги которой за пару лет подскочили, а те самые «дачи» внезапно не вытягивают конкуренцию с челябинскими фан-зонами.

Однако во внешнем мире ничего не изменилось, и чемпионат мира снова начинается в уже привычную дату — вторая пятница мая. Для топ-сборных датско-шведский турнир будет ещё и последней отладкой всех систем перед Олимпиадой, лишней проверкой не только сочетаний и звеньев, но и кандидатов на грани попадания в команды.

Однако для Канады этот чемпионат мира особенным делает приезд на него Сидни Кросби. Обычно занятый в плей-офф капитан делает это лишь в третий раз в карьере. В 2006-м Сид, который был новичком в НХЛ и которого обидно прокатили мимо туринской сборной, не привёз из Риги даже бронзовых медалей. Зато в 2015-м в Праге мы видели потенциально самую сильную в игровом плане Канаду в XXI веке. Если в Сочи за год до этого Канада забила лишь 17 голов за весь турнир, то на ЧМ «кленовая» атака просто смела всех катком, включая сборную России в финале. Это и так была довольно глубокая и звёздная команда, но особенно выделялся в ней капитан №87.

Спустя 10 лет Сид, которого сейчас никто точно не назовёт The Kid, говорит: «Я хотел продлить сезон. Поскольку у меня была такая возможность и я чувствую себя хорошо, то решил сыграть за сборную». Сразу после этого решения число хедлайнеров пополнилось: в их число вошли Натан Маккиннон и Марк-Андре Флёри. Их имена пока не добавлены на сайт Hockey Canada, но сами хоккеисты уже подтвердили свои намерения. А кто ещё поедет на север Европы?

Вратари

Дилан Гаранд («Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота»)

Один факт для понимания всей глубины канадских глубин: в 2004-м на пражский ЧМ Канада отправила бригаду из трёх основных вратарей клубов НХЛ, где худший из этого трио отражал 91,4% бросков. Ну а в этом сезоне больше 40 матчей в лиге провели аж восемь канадцев. Это и для отбора на Олимпиаду проблема, а уж на ЧМ тем более — большинство адекватных вариантов занято в плей-офф.

Марк-Андре Флёри Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

Поэтому логично, что первым кандидатом в сборную стал человек, который в НХЛ вообще ни одной встречи пока не провёл. Гаранду было бы тяжело сыграть в основе «Рейнджерс» при наличии здоровых Шестёркина и Куика (даже со всеми проблемами Игоря в этом году). Однако основной вратарь Канады на МЧМ-2022 провёл хороший сезон в слабом фарме «Рейнджерс» и заслужил поездку в Стокгольм, где он тоже может остаться третьим номером.

Флёри уже ни на какую Олимпиаду не собирается, но у него есть несколько причин для поездки. Во-первых, МАФ может войти в «Тройной золотой клуб» и стать первым голкипером, кому покорилось такое достижение. Во-вторых, это шанс спустя восемь лет снова сразиться со старым питтсбургским другом. В-третьих, по словам Флёри, он решил играть из-за того, что дети дома бесились.

Однако сложно представить, что Канада пойдёт в бой с очень старым и очень молодым голкипером, нужен кто-то третий. Возможно, им будет Маккензи Блэквуд: несколько лет назад он был вратарской надеждой страны, из-за травм его карьера пошла под откос, но игра в «Сан-Хосе» помогла ему заработать приглашение в «Колорадо» и место в олимпийском шорт-листе.

Защита

Ноа Добсон («Айлендерс»), Брэндон Монтур, Райкер Эванс (оба – «Сиэтл»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Маккензи Уигар («Калгари»)

Оборона Канады в последнее время тоже стала выглядеть послабее. До вратарского коллапса здесь далеко, но если в Нагано или даже в Ванкувере линия защиты вызывала трепетание и ощущение, что почти все здесь уедут в Зал славы, то даже от состава образца Четырёх наций такого ощущения не было.

Отметим ещё такой важный факт: в первоначальный список Канады попало лишь 15 имён. Бригада «Кросби и компания» даёт ещё три человека, с учётом чего остаётся семь свободных мест. Чаще всего команды на ЧМ выбирают заявку «3-8-14», что оставляет канадцам ещё три вакансии в обороне. Вполне возможно, не все они будут заняты взрослыми игроками. Специально под товарищеский матч с Австрией канадцы вызвали юниоров и игроков из европейских лиг, в число которых попал, например, выбранный в топ-10 драфта Зэйн Парех, уже успевший сыграть за «Калгари».

Однако даже так все защитники этого состава (кроме молодого Эванса) фигурировали в разных вариантах олимпийской Канады, а Санхайм в феврале играл на Турнире четырёх. Уигар своим обменом из «Флориды» лишился шанса на Кубок Стэнли, но зато серьёзно вырос в универсального защитника, который даже в пролетевшей мимо плей-офф команде собрал «+18». Добсон — один из немногих игроков «Айлендерс», которого команда не должна менять даже в случае перестройки, а Монтур вряд ли бы покинул «Флориду», если бы не потолок зарплат.

Трэвис Санхайм Фото: Ben Jackson/Getty Images

А вот кого ещё ждать в этой команде? С учётом того, что три праворуких защитника в этой команде уже есть, канадцы наверняка будут добавлять леворуких. Своё желание сыграть подтвердил лидер защиты «Монреаля» Майк Мэтисон. Однако пока главная интрига — это «Колорадо», игроки которого ещё не прошли медосмотр. Повезёт ли Маккиннон за собой краснощёкого друга Кейла Макара, который на взрослых ЧМ не играл вообще?

Атака

Сидни Кросби («Питтсбург»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Райан О’Райлли («Нэшвилл»), Трэвис Конечны, Тайсон Фёрстер (оба – «Филадельфия»), Бо Хорват («Айлендерс»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба – «Коламбус»), Уилл Кайлли («Рейнджерс»), Баррет Хэйтон («Юта»).

Эту группу можно разделить на несколько категорий:

наконец, Кросби и Маккиннон. Эта парочка — давние друзья, и не просто так в феврале мелькал безумный слушок об обмене Сидни в «Колорадо». Оба родились в относительно маленькой провинции Новая Шотландия, Кросби был кумиром детства Маккиннона, а потом стал и его партнёром по летним занятиям и сборной страны. У Натана за спиной есть опыт трёх первенств мира, а потом были COVID и занятость в плей-офф;

Райан О’Райлли. А он в своей собственной лиге, ему просто нравится за сборную играть, это для Райана седьмой ЧМ;

Райан О’Райлли на ЧМ-2018 Фото: Petter Arvidson/ZUMA/ТАСС

парни без особых шансов на Олимпиаду, но заслужившие поездку своей игрой (Фёрстер, Кайлли, Хэйтон);

совсем молодые ребята с потенциалом больших талантов. В эту компанию мог бы попасть и Коннор Бедард, однако он отказался сам, хотя был здоров. В принципе, в такой компании Коннор мог бы и перезагрузиться после провального сезона, но отыгрывать назад будет уже поздно. Ну а так Селебрини, Фантилли и проведший прорывной сезон Джонсон — это уже работа под 2030-й год;

олимпийские «пограничники». К ним относятся Конечны и Хорват: первый играл на Турнире четырёх, второй до последнего фигурировал в проекциях как потенциальный центр четвёртого звена. С учётом того, что в феврале в боттом-6 Канады выходили Чирелли и Беннетт, шансы Бо нельзя назвать такими уж плохими. Даже сам факт приезда на ЧМ может дать Хорвату бонусные очки, а хорошая игра в состоянии и перевесить чашу весов.

Ну а кто займёт оставшиеся вакансии? Возможно, одну из позиций тоже возьмёт форвард даже без опыта игры в НХЛ, чтобы почувствовать вкус взрослых игр. Своё желание сыграть выразил Дилан Козенс, который на прошлом турнире забил девять голов и набрал отличный ход после перехода в «Оттаву». Ну и, пожалуй, этой сборной нужен ещё один чистый силовик — и лучшая команда со времён того самого ЧМ-2015 будет готова.

Ну а для Кросби это будет, скорее всего, предпоследняя возможность сыграть за сборную Канады: дорогу в Кортина-д’Ампеццо ему может закрыть только тяжёлая травма. После этого можно с чистым сердцем завершать международную карьеру, где в копилке будут все весомые титулы со сборной.