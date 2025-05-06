«Салават», браво за сезон! Уфимцы громко хлопнули дверью, но что их ждёт дальше?

«Салават Юлаев» всё же не сдюжил с «Локомотивом» и покинул розыгрыш Кубка Гагарина на стадии полуфинала. Уфимцы завоевали бронзовые медали и, несмотря на счёт 1-4 в серии, завершили плей-офф скорее на позитивной ноте.

Теперь, когда сезон для команды закончен, самое время подвести итоги для юлаевцев. Из-за чего «Салават» вылетел, как оценивать весь год и что ждёт уфимцев впереди?

Почему «Салават» вылетел?

В целом уже многое было сказано о причинах неудачного выступления уфимцев в полуфинальной серии с «Локомотивом». Подробнее о некоторых аспектах их вылета рассказал мой коллега.

Тем не менее, на мой взгляд, нет смысла винить юлаевцев за поражение в противостоянии с железнодорожниками. Могли ли они выступить лучше? Да. Могли ли зацепиться за серию? Однозначно. Но, будем честны, пройти нынешний «Локомотив», к тому же наученный опытом прошлогоднего плей-офф, — это задача практически нереальная. Шансы всегда остаются, однако их количество с каждым матчем снижается.

Более того, «Салават» испытывал трудности, справляться с которыми было всё тяжелее по мере продвижения по турнирной сетке.

Конечно, уфимцы сами виноваты, что затянули серию с «Сибирью». Со «Спартаком» было совершено много ошибок. Да и в матчах с «Локомотивом» юлаевцы «напривозили» знатно.

Но всё же предъявлять резонные претензии на самом деле можно только за «Сибирь». «Салават» вполне мог завершить сезон для новосибирцев намного раньше и в основном сам позволил сопернику вернуться в игру. Но «Спартак» в этом году был всё так же хорош, как и в прошлом, и даже спад некоторых лидеров удалось возместить успешными подписаниями Адама Ружички и Андрея Миронова. Москвичи — по-прежнему грозная сила, имеющая одну из лучших атакующих линий в КХЛ. Если бы кто-то до начала плей-офф сказал, что серия уйдёт в седьмой матч, это вряд ли сильно удивило бы. Потому что соперники примерно одинакового статуса и силы.

То, как именно серия ушла в седьмую встречу, — тема для отдельного разговора. Но, как бы то ни было, уфимцы не просто оставили много сил ещё до «Локомотива» — они в любом случае оставили бы много, даже если бы не затянули с «Сибирью». Серия со «Спартаком» просто не могла пройти иначе в плане затраченных ресурсов.

И на железнодорожников «Салавата» не хватило. Сыграть 14 матчей, включая несколько овертаймов, за 28 дней и подойти в таком состоянии к битве с ярославцами — это ситуация, от которой не ждёшь хорошего. Однако уфимцев вряд ли хватило бы и при иных раскладах.

Матч «Спартака» и «Салавата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команду серьёзно подкосили травмы. Да, у каждого клуба в плей-офф были свои весомые потери, но юлаевцы лишились важнейших хоккеистов. Нэйтан Тодд, который очень помогал более звёздным нападающим, так и не восстановился к плей-офф. Лучший снайпер регулярки Джош Ливо получил повреждение в ходе розыгрыша (поговаривают, что его отсутствие связано с тренерскими решениями, однако на данный момент эта информация носит характер слухов, поэтому верим официальной версии). В серии с «Локомотивом» вылетел Пётр Хохряков. А ведь каждый из них — важнейший игрок для Уфы.

Их вылет подсветил другую важную проблему — слишком короткую скамейку. О чём говорить, если в решающем матче серии с железнодорожниками защитника Ильдана Газимова пришлось заявлять центральным нападающим?

Всё это — важные причины вылета «Салавата». Собственные ошибки вкупе с рядом факторов, с которыми юлаевцы просто не могли бороться, не позволили команде зацепиться за серию с «Локомотивом»…

Сезон всё же провальный?

…но винить их нет смысла. «Салават» провёл замечательный сезон.

К старту регулярного чемпионата юлаевцы подходили в статусе крепкого середнячка. В межсезонье у них «украли» Ивана Дроздова, который должен быть стать лидером нападения, завершили карьеры Илья Ежов и Евгений Бирюков, не получилось удержать Николая Кулёмина, Павла Коледова, Данила Башкирова, Вячеслава Лещенко и Сергея Шмелёва (хотя кого-то и не собирались удерживать, это были важные хоккеисты основы). И это даже не все изменения, которые произошли с командой.

Иными словами, «Салават» достаточно серьёзно обновился и подходил к началу сезона в статусе своего рода загадки как для болельщиков, так и для экспертов и журналистов. Конечно, с небольшим уклоном в сторону «ждём очередного раннего вылета».

Однако уфимцы смогли удивить. Команда вернулась к своим базовым настройкам и вновь начала радовать зрителей яркой атакующей игрой. В этом плане «Салават» стал одним из главных открытий и попал в число клубов, встречи которых всегда было приятно смотреть. Тренерский штаб во главе с Виктором Козловым однозначно сделал шаг вперёд, сумев учесть ошибки прошлого и исправить их.

Виктор Козлов Фото: РИА Новости

В итоге Уфа неожиданно до последних дней боролась с «Трактором» за первую строчку на Востоке и финишировала второй, отстав от челябинцев всего на три очка. В сводной таблице КХЛ «Салават» оказался третьим, что стало лучшим результатом для команды с чемпионского сезона-2010/2011, когда клуб также завершил регулярку на третьем месте. Конечно, уфимцы сталкивались со спадами, но неизменно преодолевали их.

В плей-офф чудеса продолжились. Сначала драматичная серия с «Сибирью», едва не оставившая юлаевцев за бортом плей-офф, потрепала нервишки болельщикам. А после противостояние со «Спартаком», которое и вовсе войдёт в историю КХЛ, заставило фанатов испытать катарсис. Сумасшедшая серия с классной игрой на встречных курсах, с ярчайшей атакующей игрой команд, с драматичнейшим сюжетом, с диким напряжением в каждом матче. Даже в седьмой встрече мы увидели камбэк, а ведь и до этого противостояние радовало своим безумием — спасение «Спартака» за секунду до конца основного времени и хет-трик Ружички, провалы Александра Самонова и неожиданные геройства Семёна Вязового, два подряд овертайма, когда «Салават» был на краю пропасти, и подвиги Алексея Василевского — уроженца Уфы…

Юлаевцы подарили КХЛ одну из лучших серий в истории лиги. А вместе с тем впервые за шесть лет дошли до полуфинала Кубка Гагарина и в пятый раз выиграли бронзовые медали чемпионата.

Конечно, с учётом места и игры «Салавата» в регулярке, чего-то подобного и стоило ожидать, однако ведь перед началом сезона такой расклад казался крайне нереалистичным. Да и по тому, как складывался плей-офф, бронза — это сильный результат.

Были у уфимцев и другие радости. Подобралось отличное легионерское звено, которое раскрылось и повело команду за собой. Тут, конечно, отдельно стоит выделить Ливо. Канадец хоть и провалился в плей-офф, но в регулярном чемпионате выложился на все 100. О чём вообще говорить, если Джош побил казавшийся вечным рекорд Сергея Мозякина и остановился в шаге от отметки в 50 голов за сезон? Он мог стать первым хоккеистом в истории КХЛ, кому покорилась эта планка. А хет-трики Ливо — и вовсе отдельная тема для разговора.

Уфа также обрела новых лидеров. В нападении раскрылся Шелдон Ремпал, за дух команды отвечал Василевский. Теперь потеря ряда опытных хоккеистов в прошлое межсезонье не кажется большой проблемой.

Начала раскрываться и молодёжь. Заявил о себе Ярослав Цулыгин, оставили приятное впечатление Данил Алалыкин, Владислав Ефремов и Егор Сучков. Вязовой теперь претендует на звание первого номера «Салавата».

Семён Вязовой Фото: РИА Новости

Стоит отметить, что, может, команде и не хватает мастерства, зато в этом сезоне она доказала: у неё есть характер. Именно это обычно и становится фундаментом для больших побед. В той же серии со «Спартаком» при 1-3 было заметно, что команда ведёт себя сдержанно, она максимально сосредоточена на результате и не позволяет себе нервничать. Это дорогого стоит.

Иными словами, уфимцы провели шикарный сезон — пожалуй, лучший с более счастливых времён, когда в команде феерили Линус Умарк и Теэму Хартикайнен. Несмотря на ряд негативных моментов и ошибки, которые приблизили вылет из плей-офф, этот год явно нужно занести в актив. И, конечно, поблагодарить команду за ярчайшие — и наконец приятные — эмоции, за драму и медали. Они герои, герои Башкирии.

Что дальше?

Однако уже совсем скоро команде придётся вернуться в суровую реальность. Как правильно отметил мой коллега, бронза и геройства в плей-офф не должны замылить глаз. У «Салавата» по-прежнему много проблем и вопросов, решением которых придётся заняться уже совсем скоро. Это и предопределит будущее команды.

С одной стороны, у уфимцев на самом деле появились достойные исполнители. Ремпал, Ливо, Хмелевски, Уилсон, Ян и другие. Проявила себя молодёжь — она показала, что готова брать на себя ответственность в важные моменты. Понюхали пороху и парни, на которых юлаевцы планируют строить будущее, — вроде 18-летнего Александра Жаровского. Кроме того, «Салават» обрёл новых лидеров и некий фундамент, на котором можно строить перспективную команду. Опыт нынешнего плей-офф также должен помочь.

Иными словами, причины для позитива есть.

С другой стороны, у команды есть и ряд проблем.

Во-первых, это завершающиеся контракты. Из 27 хоккеистов основного состава соглашения на следующий год есть только у 10. Поэтому перед руководством «Салавата» будет стоять сложнейшая задача: решить, кого оставлять, а с кем лучше расстаться. И, конечно, суметь договориться с теми, с кем они захотят продолжить сотрудничество.

Первоочередным для уфимцев станет продление легионеров. Ведь у всех, кроме Хмелевски, контракты подходят к концу. Конечно, новое соглашение Ливо — вроде как вопрос уже решённый, но официально оно ещё не заключено. Точно нужно будет продлевать Ремпала, который всего за год стал одним из главных лидеров команды. И решать вопросы со Скоттом Уилсоном, Денисом Яном (который технически легионером не является) и Нэйтаном Тоддом. Первые двое хорошо вписались в состав после того, как пополнили стан уфимцев в ходе регулярки, но стоит оценить, достаточно ли влияния для легионера оказывает первый и не сдаст ли после яркого плей-офф второй. В случае с Тоддом необходимо посмотреть, не просядет ли его игра после травмы.

Подходят к концу контракты у Михаила Науменкова и Григория Панина. Панин — капитан «Салавата», однако в этом году стукнет уже 40, да и в плей-офф он сыграл откровенно неудачно. Науменков же достаточно хорошо провёл сезон-2024/2025 и наверняка наиграл на новое соглашение. Теперь вопрос в том, удастся ли договориться. То же касается Сучкова и Хохрякова.

Отдельный темой станет вратарский вопрос. Самонов в плей-офф выступил неудачно, уступив конкуренцию Вязовому. А у самого Семёна завершается контракт. Вероятнее всего, «Салавату» придётся уже в ближайшее время решить, с кем клуб пойдёт дальше. Самонов раскрывается, когда ему безоговорочно доверяют, поэтому в конкурентной среде он может и не сдюжить. Но Александр, хоть и выдаёт качественные матчи, по-прежнему играет нестабильно. У Вязового же ещё мало опыта, и делать ставку на героя плей-офф может быть крайне рискованно.

Так что сейчас «Салават» находится в достаточно затруднительный ситуации. А главное — принимать какое-то решение всё равно придётся.

Во-вторых, уфимцам срочно нужно укреплять состав. Если они, конечно, реально хотят побороться за кубок.

Плей-офф продемонстрировал, что команде явно не хватает исполнителей. «Салавату» точно нужны ещё один хороший снайпер и целый ряд крепких игроков для средних звеньев. Короткая скамейка подвела уфимцев, поэтому этот вопрос нужно будет решать в ближайшее время. Так что тут вопросы – уже к менеджменту команды.

И, конечно, необходимо суметь сохранить своих лидеров, не допустив повторения сценариев Капризова и Дроздова. Иначе «Салават» так и не сможет вырваться из середнячков.

Ремпал и Ливо Фото: РИА Новости

В-третьих — и от этого во многом будет зависеть решение предыдущих задач и проблем, — «Салавату» нужно определиться с будущим Козлова. После двух громких провалов подряд Виктор Николаевич на третий год на посту главного тренера уфимцев довёл команду до бронзовых медалей. Кроме того, юлаевцы показали приятный хоккей и отточили свой стиль.

Однако, с учётом всех совершённых ошибок и недостатка опыта, будет ли всего этого достаточно, чтобы Козлов сохранил своё место? Возможно, руководству «Салавата» всё-таки стоит ещё раз довериться Виктору Николаевичу. Он показал, что способен проделывать работу над ошибками, и довёл команду до полуфинала Кубка Гагарина. Все основания для продления контракта есть.

В то же время, вероятно, ему в тренерский штаб нужен ещё один помощник. Тот, кто сможет вовремя помочь в тактическом плане и вместе с тем проявить жёсткость.

Кроме того, ходят слухи о заинтересованности ЦСКА в Козлове, поэтому вопрос, опять-таки, в том, сможет ли Уфа удержать тренера. И захочет ли он сам провести ещё какое-то время в «Салавате».

В общем, проблем у юлаевцев накопилось предостаточно, и грядущее межсезонье даст ответ, вернётся ли полноценно команда в гранды нашего хоккея. Однако у болельщиков точно есть поводы для оптимизма.

Да и этот потрясающий сезон уже никто не сможет стереть из истории «Салавата».