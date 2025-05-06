Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Динамо Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Анализ сезона-2024/2025 Салавата Юлаева, почему Салават вылетел из Кубка Гагарина, что ждёт Уфу, будущее Ливо, Козлова, Ремпала

«Салават», браво за сезон! Уфимцы громко хлопнули дверью, но что их ждёт дальше?
Владимир Лаевский
«Салават», браво за сезон!
Аудио-версия:
Комментарии
Тот случай, когда слова «спасибо за сезон» произносятся без капли сарказма.

«Салават Юлаев» всё же не сдюжил с «Локомотивом» и покинул розыгрыш Кубка Гагарина на стадии полуфинала. Уфимцы завоевали бронзовые медали и, несмотря на счёт 1-4 в серии, завершили плей-офф скорее на позитивной ноте.

Материалы по теме
Перформанс Радулова и шедевр 18-летнего игрока! «Локомотив» — в финале Кубка Гагарина!
Перформанс Радулова и шедевр 18-летнего игрока! «Локомотив» — в финале Кубка Гагарина!

Теперь, когда сезон для команды закончен, самое время подвести итоги для юлаевцев. Из-за чего «Салават» вылетел, как оценивать весь год и что ждёт уфимцев впереди?

Почему «Салават» вылетел?

В целом уже многое было сказано о причинах неудачного выступления уфимцев в полуфинальной серии с «Локомотивом». Подробнее о некоторых аспектах их вылета рассказал мой коллега.

Материалы по теме
«Салавату» особо нечем гордиться в этом плей-офф. Но бронза КХЛ многим замылит глаза
«Салавату» особо нечем гордиться в этом плей-офф. Но бронза КХЛ многим замылит глаза

Тем не менее, на мой взгляд, нет смысла винить юлаевцев за поражение в противостоянии с железнодорожниками. Могли ли они выступить лучше? Да. Могли ли зацепиться за серию? Однозначно. Но, будем честны, пройти нынешний «Локомотив», к тому же наученный опытом прошлогоднего плей-офф, — это задача практически нереальная. Шансы всегда остаются, однако их количество с каждым матчем снижается.

Более того, «Салават» испытывал трудности, справляться с которыми было всё тяжелее по мере продвижения по турнирной сетке.

Конечно, уфимцы сами виноваты, что затянули серию с «Сибирью». Со «Спартаком» было совершено много ошибок. Да и в матчах с «Локомотивом» юлаевцы «напривозили» знатно.

Но всё же предъявлять резонные претензии на самом деле можно только за «Сибирь». «Салават» вполне мог завершить сезон для новосибирцев намного раньше и в основном сам позволил сопернику вернуться в игру. Но «Спартак» в этом году был всё так же хорош, как и в прошлом, и даже спад некоторых лидеров удалось возместить успешными подписаниями Адама Ружички и Андрея Миронова. Москвичи — по-прежнему грозная сила, имеющая одну из лучших атакующих линий в КХЛ. Если бы кто-то до начала плей-офф сказал, что серия уйдёт в седьмой матч, это вряд ли сильно удивило бы. Потому что соперники примерно одинакового статуса и силы.

То, как именно серия ушла в седьмую встречу, — тема для отдельного разговора. Но, как бы то ни было, уфимцы не просто оставили много сил ещё до «Локомотива» — они в любом случае оставили бы много, даже если бы не затянули с «Сибирью». Серия со «Спартаком» просто не могла пройти иначе в плане затраченных ресурсов.

И на железнодорожников «Салавата» не хватило. Сыграть 14 матчей, включая несколько овертаймов, за 28 дней и подойти в таком состоянии к битве с ярославцами — это ситуация, от которой не ждёшь хорошего. Однако уфимцев вряд ли хватило бы и при иных раскладах.

Матч «Спартака» и «Салавата»

Матч «Спартака» и «Салавата»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команду серьёзно подкосили травмы. Да, у каждого клуба в плей-офф были свои весомые потери, но юлаевцы лишились важнейших хоккеистов. Нэйтан Тодд, который очень помогал более звёздным нападающим, так и не восстановился к плей-офф. Лучший снайпер регулярки Джош Ливо получил повреждение в ходе розыгрыша (поговаривают, что его отсутствие связано с тренерскими решениями, однако на данный момент эта информация носит характер слухов, поэтому верим официальной версии). В серии с «Локомотивом» вылетел Пётр Хохряков. А ведь каждый из них — важнейший игрок для Уфы.

Их вылет подсветил другую важную проблему — слишком короткую скамейку. О чём говорить, если в решающем матче серии с железнодорожниками защитника Ильдана Газимова пришлось заявлять центральным нападающим?

Всё это — важные причины вылета «Салавата». Собственные ошибки вкупе с рядом факторов, с которыми юлаевцы просто не могли бороться, не позволили команде зацепиться за серию с «Локомотивом»…

Сезон всё же провальный?

…но винить их нет смысла. «Салават» провёл замечательный сезон.

К старту регулярного чемпионата юлаевцы подходили в статусе крепкого середнячка. В межсезонье у них «украли» Ивана Дроздова, который должен быть стать лидером нападения, завершили карьеры Илья Ежов и Евгений Бирюков, не получилось удержать Николая Кулёмина, Павла Коледова, Данила Башкирова, Вячеслава Лещенко и Сергея Шмелёва (хотя кого-то и не собирались удерживать, это были важные хоккеисты основы). И это даже не все изменения, которые произошли с командой.

Иными словами, «Салават» достаточно серьёзно обновился и подходил к началу сезона в статусе своего рода загадки как для болельщиков, так и для экспертов и журналистов. Конечно, с небольшим уклоном в сторону «ждём очередного раннего вылета».

Однако уфимцы смогли удивить. Команда вернулась к своим базовым настройкам и вновь начала радовать зрителей яркой атакующей игрой. В этом плане «Салават» стал одним из главных открытий и попал в число клубов, встречи которых всегда было приятно смотреть. Тренерский штаб во главе с Виктором Козловым однозначно сделал шаг вперёд, сумев учесть ошибки прошлого и исправить их.

Виктор Козлов

Виктор Козлов

Фото: РИА Новости

В итоге Уфа неожиданно до последних дней боролась с «Трактором» за первую строчку на Востоке и финишировала второй, отстав от челябинцев всего на три очка. В сводной таблице КХЛ «Салават» оказался третьим, что стало лучшим результатом для команды с чемпионского сезона-2010/2011, когда клуб также завершил регулярку на третьем месте. Конечно, уфимцы сталкивались со спадами, но неизменно преодолевали их.

В плей-офф чудеса продолжились. Сначала драматичная серия с «Сибирью», едва не оставившая юлаевцев за бортом плей-офф, потрепала нервишки болельщикам. А после противостояние со «Спартаком», которое и вовсе войдёт в историю КХЛ, заставило фанатов испытать катарсис. Сумасшедшая серия с классной игрой на встречных курсах, с ярчайшей атакующей игрой команд, с драматичнейшим сюжетом, с диким напряжением в каждом матче. Даже в седьмой встрече мы увидели камбэк, а ведь и до этого противостояние радовало своим безумием — спасение «Спартака» за секунду до конца основного времени и хет-трик Ружички, провалы Александра Самонова и неожиданные геройства Семёна Вязового, два подряд овертайма, когда «Салават» был на краю пропасти, и подвиги Алексея Василевского — уроженца Уфы…

Материалы по теме
ЧТО ЗА МАТЧ! ЧТО ЗА СЕРИЯ! «Салават» вырвал победу у «Спартака» в драматичной игре
ЧТО ЗА МАТЧ! ЧТО ЗА СЕРИЯ! «Салават» вырвал победу у «Спартака» в драматичной игре

Юлаевцы подарили КХЛ одну из лучших серий в истории лиги. А вместе с тем впервые за шесть лет дошли до полуфинала Кубка Гагарина и в пятый раз выиграли бронзовые медали чемпионата.

Конечно, с учётом места и игры «Салавата» в регулярке, чего-то подобного и стоило ожидать, однако ведь перед началом сезона такой расклад казался крайне нереалистичным. Да и по тому, как складывался плей-офф, бронза — это сильный результат.

Были у уфимцев и другие радости. Подобралось отличное легионерское звено, которое раскрылось и повело команду за собой. Тут, конечно, отдельно стоит выделить Ливо. Канадец хоть и провалился в плей-офф, но в регулярном чемпионате выложился на все 100. О чём вообще говорить, если Джош побил казавшийся вечным рекорд Сергея Мозякина и остановился в шаге от отметки в 50 голов за сезон? Он мог стать первым хоккеистом в истории КХЛ, кому покорилась эта планка. А хет-трики Ливо — и вовсе отдельная тема для разговора.

Уфа также обрела новых лидеров. В нападении раскрылся Шелдон Ремпал, за дух команды отвечал Василевский. Теперь потеря ряда опытных хоккеистов в прошлое межсезонье не кажется большой проблемой.

Начала раскрываться и молодёжь. Заявил о себе Ярослав Цулыгин, оставили приятное впечатление Данил Алалыкин, Владислав Ефремов и Егор Сучков. Вязовой теперь претендует на звание первого номера «Салавата».

Семён Вязовой

Семён Вязовой

Фото: РИА Новости

Стоит отметить, что, может, команде и не хватает мастерства, зато в этом сезоне она доказала: у неё есть характер. Именно это обычно и становится фундаментом для больших побед. В той же серии со «Спартаком» при 1-3 было заметно, что команда ведёт себя сдержанно, она максимально сосредоточена на результате и не позволяет себе нервничать. Это дорогого стоит.

Иными словами, уфимцы провели шикарный сезон — пожалуй, лучший с более счастливых времён, когда в команде феерили Линус Умарк и Теэму Хартикайнен. Несмотря на ряд негативных моментов и ошибки, которые приблизили вылет из плей-офф, этот год явно нужно занести в актив. И, конечно, поблагодарить команду за ярчайшие — и наконец приятные — эмоции, за драму и медали. Они герои, герои Башкирии.

Что дальше?

Однако уже совсем скоро команде придётся вернуться в суровую реальность. Как правильно отметил мой коллега, бронза и геройства в плей-офф не должны замылить глаз. У «Салавата» по-прежнему много проблем и вопросов, решением которых придётся заняться уже совсем скоро. Это и предопределит будущее команды.

С одной стороны, у уфимцев на самом деле появились достойные исполнители. Ремпал, Ливо, Хмелевски, Уилсон, Ян и другие. Проявила себя молодёжь — она показала, что готова брать на себя ответственность в важные моменты. Понюхали пороху и парни, на которых юлаевцы планируют строить будущее, — вроде 18-летнего Александра Жаровского. Кроме того, «Салават» обрёл новых лидеров и некий фундамент, на котором можно строить перспективную команду. Опыт нынешнего плей-офф также должен помочь.

Иными словами, причины для позитива есть.

Материалы по теме
«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым
Эксклюзив
«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым

С другой стороны, у команды есть и ряд проблем.

Во-первых, это завершающиеся контракты. Из 27 хоккеистов основного состава соглашения на следующий год есть только у 10. Поэтому перед руководством «Салавата» будет стоять сложнейшая задача: решить, кого оставлять, а с кем лучше расстаться. И, конечно, суметь договориться с теми, с кем они захотят продолжить сотрудничество.

Первоочередным для уфимцев станет продление легионеров. Ведь у всех, кроме Хмелевски, контракты подходят к концу. Конечно, новое соглашение Ливо — вроде как вопрос уже решённый, но официально оно ещё не заключено. Точно нужно будет продлевать Ремпала, который всего за год стал одним из главных лидеров команды. И решать вопросы со Скоттом Уилсоном, Денисом Яном (который технически легионером не является) и Нэйтаном Тоддом. Первые двое хорошо вписались в состав после того, как пополнили стан уфимцев в ходе регулярки, но стоит оценить, достаточно ли влияния для легионера оказывает первый и не сдаст ли после яркого плей-офф второй. В случае с Тоддом необходимо посмотреть, не просядет ли его игра после травмы.

Подходят к концу контракты у Михаила Науменкова и Григория Панина. Панин — капитан «Салавата», однако в этом году стукнет уже 40, да и в плей-офф он сыграл откровенно неудачно. Науменков же достаточно хорошо провёл сезон-2024/2025 и наверняка наиграл на новое соглашение. Теперь вопрос в том, удастся ли договориться. То же касается Сучкова и Хохрякова.

Отдельный темой станет вратарский вопрос. Самонов в плей-офф выступил неудачно, уступив конкуренцию Вязовому. А у самого Семёна завершается контракт. Вероятнее всего, «Салавату» придётся уже в ближайшее время решить, с кем клуб пойдёт дальше. Самонов раскрывается, когда ему безоговорочно доверяют, поэтому в конкурентной среде он может и не сдюжить. Но Александр, хоть и выдаёт качественные матчи, по-прежнему играет нестабильно. У Вязового же ещё мало опыта, и делать ставку на героя плей-офф может быть крайне рискованно.

Материалы по теме
Настоящий вратарь-бомбардир. Голкипер «Салавата» установил уникальный рекорд в КХЛ!
Настоящий вратарь-бомбардир. Голкипер «Салавата» установил уникальный рекорд в КХЛ!

Так что сейчас «Салават» находится в достаточно затруднительный ситуации. А главное — принимать какое-то решение всё равно придётся.

Во-вторых, уфимцам срочно нужно укреплять состав. Если они, конечно, реально хотят побороться за кубок.

Плей-офф продемонстрировал, что команде явно не хватает исполнителей. «Салавату» точно нужны ещё один хороший снайпер и целый ряд крепких игроков для средних звеньев. Короткая скамейка подвела уфимцев, поэтому этот вопрос нужно будет решать в ближайшее время. Так что тут вопросы – уже к менеджменту команды.

И, конечно, необходимо суметь сохранить своих лидеров, не допустив повторения сценариев Капризова и Дроздова. Иначе «Салават» так и не сможет вырваться из середнячков.

Ремпал и Ливо

Ремпал и Ливо

Фото: РИА Новости

В-третьих — и от этого во многом будет зависеть решение предыдущих задач и проблем, — «Салавату» нужно определиться с будущим Козлова. После двух громких провалов подряд Виктор Николаевич на третий год на посту главного тренера уфимцев довёл команду до бронзовых медалей. Кроме того, юлаевцы показали приятный хоккей и отточили свой стиль.

Однако, с учётом всех совершённых ошибок и недостатка опыта, будет ли всего этого достаточно, чтобы Козлов сохранил своё место? Возможно, руководству «Салавата» всё-таки стоит ещё раз довериться Виктору Николаевичу. Он показал, что способен проделывать работу над ошибками, и довёл команду до полуфинала Кубка Гагарина. Все основания для продления контракта есть.

В то же время, вероятно, ему в тренерский штаб нужен ещё один помощник. Тот, кто сможет вовремя помочь в тактическом плане и вместе с тем проявить жёсткость.

Материалы по теме
Вы зря думали, что у Козлова нет кубкового характера. Его проблема совсем в другом
Вы зря думали, что у Козлова нет кубкового характера. Его проблема совсем в другом

Кроме того, ходят слухи о заинтересованности ЦСКА в Козлове, поэтому вопрос, опять-таки, в том, сможет ли Уфа удержать тренера. И захочет ли он сам провести ещё какое-то время в «Салавате».

В общем, проблем у юлаевцев накопилось предостаточно, и грядущее межсезонье даст ответ, вернётся ли полноценно команда в гранды нашего хоккея. Однако у болельщиков точно есть поводы для оптимизма.

Да и этот потрясающий сезон уже никто не сможет стереть из истории «Салавата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android