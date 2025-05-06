«Трактор» — в финале Кубка Гагарина! «Динамо» билось, но их «похоронил» вратарь

Расклад перед пятой встречей второй полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2025 был примерно таким же, как и у первой – «Трактор», как и «Локомотив» вчера, вернулся домой, чтобы обеспечить себе участие в решающем противостоянии сезона. Челябинцы, конечно, могли сделать это и в столице, однако «Динамо» не согласилось так просто отдать путёвку в финал в руки соперников, добыв первую победу над «медведями» за последние восемь игр в плей-офф.

Впервые в этой серии Алексей Кудашов обошёлся без изменений в составе – бело-голубые отправились в Танкоград без травмированных Пакетта и Комтуа и вышли в абсолютно тех же сочетаниях, которые два дня назад отсрочили развязку этого полуфинала.

Бенуа Гру же, который любит перетряхивать сочетания даже после победных матчей, на этот раз ограничился минимальными перестановками: вернул в основу Владимира Жаркова, поставив его к Бадди Робинсону и Остапу Сафину, и убрал из заявки Илью Николаева – в паре с Логаном Дэем сегодня сыграл Арсений Коромыслов. Канадский тренер предпочёл использовать лишь шесть защитников.

«Трактор» в первом периоде традиционно долго входил в игру. Динамовцы действовали активнее у чужих ворот и могли довольно быстро открывать счёт, если бы не Зак Фукале. Владиславу Подъяпольскому действовать приходилось не так часто, как его визави, но он тоже был надёжен.

По-настоящему проснуться челябинцев заставил гол Максима Джиошвили. Он стал результатом удаления Артёма Блажиевского – «медведи», казалось бы, уже смогли нейтрализовать большинство соперников, но через секунду после выхода на лёд защитника хозяев форвард бело-голубых удачно подправил шайбу после наброса от Игоря Ожиганова.

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Игроки «Трактора» ответили мощным давлением, которое принесло плоды уже во втором периоде. Первым своё слово сказал Василий Глотов – форвард, который был самым ярким пятном своей команды в стартовой двадцатиминутке, идельно разобрался у чужих ворот, сперва обманным действием уложив Подъяпольского, а затем и шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Проблемы «Динамо» в это время только начинались – вскоре из-за травмы Подъяпольский был вынужден уступить место на последнем рубеже Максиму Моторыгину.

Этот выход обернулся для 22-летнего вратаря настоящим кошмаром – первым же броском в его сторону игроки «Трактора» угодили в штангу, но уже через несколько секунд Максим Шабанов продемонстрировал снайперскую точность и вывел челябинцев вперёд.

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А ещё несколько минут спустя Никита Коростелёв удвоил преимущество «медведей», отправив шайбу туда же, куда ранее и Шабанов. Предъявлять какие-то претензии Моторыгину язык не поднимется – оба голевых броска кажутся неберущимися.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

К чести бело-голубых, уже в начале третьего периода «Динамо» сократило отставание до минимума, воспользовавшись вторым большинством в матче – уже спустя 20 секунд после выхода из раздевалок Бреннан Менелл мощно бросил от синей и вернул москвичей в игру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Долгое время матч шёл без ярко выраженных опасных моментов с той или иной стороны – команды играли довольно аккуратно и без удалений, при этом большую часть времени они проводили у ворот Фукале. И менее чем за пять минут до конца основного времени команда Алексея Кудашова вновь восстановила равновесие на табло – автор первого гола «Динамо» в прошлом матче Артём Швец-Роговой забил и на этот раз!

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Многие уже успели подумать, что бело-голубые спаслись, но на помощь «Трактору» вновь пришёл он – Максим Шабанов. Шабанито в очередной раз стал героем Челябинска: за полторы минуты до конца основного времени лидер уральской команды после контратаки бросил из левого круга вбрасывания – и буквально прошил Моторыгина, который в этом эпизоде буквально «похоронил» свою команду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Шокированные динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но отыграться уже не успели. 4:3 сегодня и 4-1 в серии – нас ждёт финал «Локомотив» – «Трактор».