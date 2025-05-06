«Россия 25» опять проиграла Беларуси. Пинчук приговорил команду Ротенберга хет-триком

Май – время не только для решающих стадий плей-офф КХЛ, но и прекрасная пора для встреч сборной «Россия 25». Команда Романа Ротенберга уже провела два матча в Астане, где уверенно переиграла казахов со счётом 4:1, а затем уступила команде Беларуси – 2:4.

Вчера у подопечных Квартальнова «Россия 25» реванш взять не сумела, несмотря на удивительный камбэк со счёта 3:7. Вообще, кто бы что ни говорил, болельщики наверняка получили удовольствие: местная «Лада» так умело их на эмоциональных качелях не катала.

Перед встречей губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил позитивную новость – у «Лады» появился крупный спонсор. Местная публика получила отличный разогрев перед матчем, и, как оказалось позже, он был необходим: команды ожидаемо снизили вчерашний темп результативности и сыграли более аккуратно. В определённый момент встречи опасных моментов не хватало настолько, что болельщики притихли – они привыкли после вчерашнего дня к другому. А белорусы на экваторе первого периода открыли счёт – у Егора Борикова сошла с крюка шайба, но по счастливому стечению обстоятельств Виталий Пинчук оказался в нужном месте.

Виталий Пинчук открывает счёт (видео)

Сборную «Россия 25» такой результат не устраивал – хозяева взвинтили темп, поучаствовали в стычке, но до перерыва счёт сравнять не смогли.

С первых минут второго периода белорусы начали коллекционировать удаления, а особо жёстко (второй раз за два дня) досталось Прохору Полтапову, которого атаковали коленом. Арбитры дали Павлу Воронову 5+20. Однако хозяева играли слишком статично и безыдейно, позволяя гостям спокойно отводить минимальные угрозы от своих ворот. Как только большинство закончилось, так сразу команда Ротенберга пропустила – Пинчук оформил дубль.

До перерыва команде Ротенберга удалось-таки взбодрить своих болельщиков, сработала связка из СКА – Плотников выложил передачу на пятак, а Воробьёв расстрелял голкипера.

В третьем периоде надо было с первых минут начинать переламывать ситуацию, однако Виталий Пинчук, фееривший этим вечером, и не думал останавливаться – форвард сборной Беларуси оформил хет-трик и широкой улыбкой украсил куб «Лада-Арена».

Виталий Пинчук оформляет хет-трик (видео)

Какие-то единичные угрозы хозяева ещё могли создавать, но системно навалиться на ворота гостей так и не удалось. А за шесть минут до конца матча двойной малый штраф получил Данил Аймурзин, и после этого встреча де-факто закончилась.

1:3 – сборная «Россия 25» уступила в третьей встрече подряд команде Беларуси. Случайность это или закономерность? Вопрос остаётся открытым. Факт того, что каждое поражение получилось разным, можно интерпретировать как угодно.