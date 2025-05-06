«В плей-офф играют без рук и без ног. Осталось мало здоровых». Кудашов — о вылете «Динамо»

В пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ «Трактор» на домашнем льду одержал победу над московским «Динамо» (4:3, 4-1), сумев впервые с 2013 года пробиться в финал Кубка Гагарина. На послематчевой пресс-конференции итоги серии подвели наставники обеих команд – главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов и возглавляющий «Трактор» Бенуа Гру.

«В полуфинале плей-офф нельзя совершать ошибок»

Первым взял слово наставник бело-голубых Алексей Кудашов, который оценил завершение сезона для своей команды, прокомментировал состояние здоровья некоторых хоккеистов и поделился планами на будущее.

– Хочу пожелать «Трактору» удачи в финале. Хочу поблагодарить болельщиков в Челябинске, которые здорово поддерживали свою команду. Я видел заполненные улицы в городе.

Хочу поблагодарить игроков, тренеров и персонал нашей команды. И отдельно наших болельщиков – за поддержку в течение всего сезона.

Серия была упорной, где-то нам чуть-чуть не хватало. Сделаем выводы и будем двигаться дальше.

– Вы уже сказали, что чуть-чуть не хватило в этой серии: можете ли сейчас сказать, что именно стало определяющим моментом?

– Каждая игра имела своей оттенок. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. С игроками мы разбирали каждую игру, где и чего у нас было не так. Здесь не было одной причины. В первую очередь здесь были тактические ошибки, которые мы совершили в каждой игре. Тактические. Индивидуальные. Много всего.

– Не считаете ли вы, что поражение в первом матче, в котором вы вели с преимуществом в две шайбы, стало ключевым моментом?

– В этой серии и вообще в полуфинале это всё отдельные истории. Здесь нельзя совершать ошибок. Здесь надо играть чётко и правильно, выигрывать игры, которые твои и которые надо забирать. Это опыт, который приобретается.

«Некоторые могли сыграть лучше, но в «Динамо» не было игроков, кто меня разочаровал»

– Дмитрий Рашевский в этой серии однажды оставался 13-м форвардом: как он это воспринял?

– Нормально. Все нормально реагировали и всё нормально понимали.

– Можно даже без фамилий, но были ли игроки, кто разочаровал вас в этой серии? Или хотя бы те, мнение о ком у вас поменялось?

– Кто разочаровал – нет. Некоторые игроки могли сыграть лучше. Так будет сказать правильно. Но точно не было тех, кто меня разочаровал. Я не случайно сказал, что благодарен всей команде. Они выложились.

Если вы видели сегодняшний матч, то у нас играло совсем мало народа. Не буду говорить подробности. Конечно, нам хотелось ещё большего и хотелось, чтобы герои появлялись в каждой серии. Но в этой серии так получилось, что «Трактор» сыграл хорошо.

– Бреннан Менелл сегодня забросил, неплохо отыграл свою часть матча. Не стоило ли его раньше запустить в серию?

– У Менелла был серьёзный перелом перед началом плей-офф. Там вкручены болты. Если вы видели, то он и сегодня хромал.

Если предвосхищать ваши вопросы, то так нельзя говорить, что нам всё равно дальше было бы некем играть. Но очень мало здоровых людей осталось в команде.

Бреннан Менелл Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Был ли у Макса Комтуа теоретический шанс ещё сыграть в этом плей-офф?

– Нет.

– Кто из команды сейчас отправится в расположение вашего фарм-клуба, есть ли уже такое понимание?

– Есть. Мне сейчас сказали. Кудашов, Римашевский и Моторыгин.

«У Подъяпольского была операция перед плей-офф. Он играл на уколах»

– С чем была связана замена вратаря?

– С травмой.

Владислав Подъяпольский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Владислав Подъяпольский не играл в концовке регулярного чемпионата и пропустил начало плей-офф. Можно ли говорить, что вы форсировали его восстановление и сегодня его замена стала следствием рецидива?

– Сейчас-то уже можно раскрыть все карты. Конечно, у Владислава была операция перед плей-офф. Конечно, он все игры отыграл на уколах. Где-то вроде успокоилось, сроки выдержали, но форсаж был.

Я не случайно сказал, что все хоккеисты, кто сегодня не играл, они просто не могли играть. А те, кто был на лавке и играл, многие из них тоже не могли играть. Я не знаю точный его диагноз, но думаю, что это рецидив. При этом не сильный рецидив. Думаю, что всё успокоится и вернётся на круги своя.

Понимаете, это плей-офф, где люди играют без рук и ног. Не знаю, заметили вы или нет, однако сегодня Кудрявцев играл на одной ноге. Поэтому это так и есть. Куда деваться-то.

«Наша цель — не просто выйти в финал, а победить»

Следом со вступительным словом выступил главный тренер «Трактора» Бенуа Гру, после чего канадский тренер также ответил на вопросы журналистов.

– У меня есть две мысли. Первая — о нашей команде, об игроках. Не раз говорил по ходу сезона и в плей-офф: у нас коллектив настоящих упорных и талантливых мужчин, стремящихся к победе, наш хороший регулярный сезон — результат их настроя. В плей-офф им ничего не давалось просто, ничего с неба не падало — нужно было идти и работать ради результата.

Во-вторых, хотел бы обратиться к нашим болельщикам, к тем, кто присутствовал на трибунах и поддерживает в Челябинске в целом. Мы очень благодарны за вашу поддержку и любовь, знаем, что в финале нам потребуется ещё больше поддержки, потому что наша цель — не просто выйти в финал, а победить.

– Что попросили делать команду перед третьим периодом? Показалось, что вы провели его достаточно целостно, несмотря на пропущенные шайбы, много контролировали шайбу, убивали время, активно шли в прессинг, не было ощущения, что вышли играть в откат.

– Мы начали третий период в меньшинстве, играли против одной из сильнейших спецбригад большинства в лиге – и пропустили гол. Понимали, что можем закончить серию сегодня, это создавало определённое давление, пропущенная шайба привела к ещё большему давлению, сам соперник начал давить на нас больше. Хочется, чтобы при работе с шайбой у нас было больше упорства, баланса, когда мы её контролировали. Со скамейки было видно, насколько тяжёлая борьба шла на каждом куске льда. Нам просто непривычно вести в две шайбы, поэтому так получилось.

«Кадейкин провёл отличную серию. Их тройка может показать гораздо больше»

– Вы не трогали тройку Шабанов – Кадейкин – Дер-Аргучинцев, несмотря на то что любите тасовать звенья. Показалось, что Семён и Максим особенно много играли друг с другом в мелкий пас. Можете ли вы назвать их хоккеистами со схожей игровой ментальностью, которые идеально чувствуют друг друга?

— Говорил не раз, если мне нравится то или иное звено, я не буду ничего менять. Александр Кадейкин провёл отличную серию. Именно их звено сделало много хорошего как в этом матче, так и в целом. На мой взгляд, они могут показать гораздо больше. Но это три боевитых игрока, которые хотят сражаться за победу.

Александр Кадейкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Есть ли у вас объяснение, что произошло с Артёмом Блажиевским? В предыдущих двух сериях это был человек, который забрасывал важные шайбы, блокировал много бросков, а сейчас у него неоправданные удаления, в эпизоде с третьей пропущенной шайбой он также не совсем удачно сыграл.

– Хоккей – игра ошибок. У Артёма было много хороших матчей в этом плей-офф, в некоторых вмешивались обстоятельства. Пропущенная шайба в прошлом матче случилась после потери, однако Артём хотел заблокировать бросок, а шайба просто отрикошетила в ворота – такое бывает. Сегодня мы решили играть в шесть защитников, чтобы больше дать времени поиграть нашему четвёртому звену, при этом наша защита противостояла очень хорошей команде.

«У нас коллектив настоящих мужчин. Испытываю большое чувство гордости»

– 11 лет назад Майк Кинэн в первый сезон в «Металлурге» вывел команду в финал и выиграл Кубок Гагарина. Вы можете повторить его рекорд и впервые в истории клуба взять трофей. Что скажете сейчас тем журналистам, которые в начале сезона в вас не верили?

– Суть моей работы состоит в том, чтобы помочь проявить команде лучшие качества. Как я и говорил, у нас коллектив настоящих мужчин. Пусть по сезону у нас всё шло ровно и хорошо, были моменты, когда у некоторых ребят не шло. Но в эти моменты другие проявляли себя, именно поэтому нам удался такой сезон. Без сомнений, я рад играть в финале, но ещё больше рад как за нашу команду, так и за болельщиков.

Именно поэтому свою пресс-конференцию начал со слов для них. Прекрасно знаю, насколько наша команда хотела пробиться в финал, насколько болельщики любят нашу команду, как они хотели того же. С уверенностью могу сказать, что испытываю большое чувство гордости. В этот период сезона главные звёзды – команда, но горжусь вкладом, который сделали я, Борис Миронов, Рафаэль Рише, Максим Смельницкий, весь тренерский штаб и персонал.

Бенуа Гру на лавке «Трактора» Фото: hctraktor.org

– Обычно вы после окончания серий даёте выходные команде. Сколько их будет у команды на этот раз?

– Два.

– Вы поблагодарили болельщиков. Наверное, они тоже благодарят вас. Такого количества домашних побед ещё не было. Восемь домашних побед подряд – повторение рекорда того самого Кинэна в чемпионский сезон…

– Давайте пока не будем об этом. В плей-офф я обычно о таком не говорю. Моя сестра вчера мне отправила мне сообщение, когда мы приземлились в Челябинске, с вопросом, буду ли я доволен своей командой завтра, но я ничего не ответил. Вообще ни с кем не разговаривал. Мой водитель спрашивал, будет ли у нас сегодня всё хорошо, однако я попросил его сосредоточиться на дороге. Сейчас я сестре ответил, но она знает, что я просто был настолько сосредоточен, что не хотел вчера ни о чём говорить.

«Мы до сих пор ищем способы улучшить команду»

– Вы говорили перед сезоном, что не суеверны, но было в плей-офф всего три матча, когда не меняли состав. Все эти три встречи команда проиграла. Оставайтесь собой, не давайте застаиваться.

– Что ж, возможно, суеверия у меня и есть, но к этому они точно не относятся. Повторюсь, я меняю состав, когда мне что-то не нравится.

– По ходу серии четвёртое звено постоянно было в ротации. Часто команда переходила на игру в три звена. В этом матче четыре звена продержались до конца. Как думаете, вы нашли рецепт, каким должно быть четвёртое звено? Бадди Робинсон сегодня был в центре, что до этого делал очень редко, не очень хорошо играл сегодня на вбрасываниях. Будете ли вы ещё менять сочетания?

– Пусть мы прошли в финал, до сих пор ищем способы улучшить команду. Бадди Робинсон, Остап Сафин и Владимир Жарков отлично сыграли. Чисто теоретически, если у нас ничего не будет меняться, состав, который был сегодня, стоит ожидать и дальше. Бадди мы сегодня отправили в центр.

Работа центральных нападающих непроста, мы пробовали разные варианты, потом я обратился к Бадди и сказал, что в команде он нужен на этой позиции, тот ответил: «Тренер, я готов». Это именно то, что мы ждём от наших лидеров. Что касается вбрасываний, у меня нет статистики на руках. За пять минут до конца я поставил на вбрасывание Александра Кадейкина, потому что он хорошо на них работает.