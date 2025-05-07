«Каролина» не оставила «столичным» ни одного шанса в дополнительное время.

«Вашингтон» начал второй раунд плей-офф НХЛ с поражения! Овечкина и Ко дожали в овертайме

Сутками ранее в плей-офф НХЛ стартовал второй раунд – «Торонто» одержал минимальную победу над действующими обладателями Кубка Стэнли «Флоридой» и повёл в серии.

Сегодня второй раунд добрался и до столицы США, где «Вашингтон», впервые добравшийся до этого этапа аж с 2018 года, когда «столичные» впервые в истории стали чемпионами, начал противостояние с «Каролиной».

В последний раз на кубковой стадии команды встречались в 2019 году – тогда «Харрикейнз» выбили «Кэпиталз» в первом раунде, сбросив их с трона за семь матчей, но в России та серия больше всего запомнилась дракой Александра Овечкина и Андрея Свечникова.

К сегодняшней игре команды подошли, затратив всего по пять матчей на продвижение в этот этап – «Вашингтон», ставший победителем Восточной конференции, сломил сопротивление «Монреаля», а «Каролина» переиграла «Нью-Джерси».

Подопечные Рода Бриндамора многими экспертами считались фаворитами этого противостояния – да, «Кэпиталз», закончили выше по итогам регулярного сезона, но кубковый опыт последних лет говорит в пользу «ураганов», которые дважды с момента предыдущей встречи со «столичными» в плей-офф сумели добраться до полуфинала Кубка Стэнли, в то время как сегодняшние хозяева впервые за это же время смогли преодолеть порог первого раунда.

И гости начали эту серию куда активнее – «Харрикейнз» привычно бросали куда чаще соперников, нередко заставляя вступать в игру Логана Томпсона. За первые 20 минут на него свалилось почти в два с половиной раза больше работы, чем на его визави Фредерика Андерсена, вернувшегося в строй после пропущенного пятого матча с «Дэвилз» – в створ ворот «Вашингтона» пришлось 12 бросков, в то время как датчанина потревожили только пять раз. Однако оба голкипера провели стартовую треть идеально.

А вот во второй двадцатиминутке болельщики увидели первый гол. К радости местных зрителей, его автором стал игрок «Кэпиталз» – Алексей Протас, который впервые сыграл в этом плей-офф лишь в заключительной игре серии с «Монреалем», подобрал шайбу на выходе из своей зоны, прорвался с ней в финальную треть и неотразимо бросил низом, открыв счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

То, что в дальнейшем устроили «ураганы», иначе как осадой ворот Томпсона не назовёшь – гости попросту задавили соперников, практически не подпуская их к владениям Андерсена.

Долгое время канадский голкипер «столичных» справлялся со всеми задачами, которые ставили перед ним подопечные Бриндамора, однако в середине третьего периода всё-таки пропустил – за обрез в собственной зоне «Кэпиталз» были моментально наказаны Логаном Станковеном, который восстановил равновесие в счёте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Преимущество «Каролины» было подавляющим – в заключительной части основного времени «Харрикейнз» перебросали «Вашингтон» со счётом 11:3, а за все 60 минут – 31:14, но это не спасло их от овертайма.

В дополнительное время «ураганы» не дали «столичным» нанести вообще ни одного броска. А сами вырвали победу со второй попытки – ведущий защитник гостей Джейккоб Слэвин бросил от синей линии, а шайба, пролетев мимо всех игроков, попала в сетку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

2:1 – «Каролина» начала серию с гостевой победы. «Вашингтону» и Спенсеру Карбери предстоит серьёзно подумать, как справиться с такими «Харрикейнз».