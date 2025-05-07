«Вегас», что это было? Шли к победе, а потом взяли и отдали её «Эдмонтону»

Второй раунд плей-офф НХЛ набирает обороты – первые матчи уже прошли в сериях Восточной конференции, где «Торонто» и «Каролина» оказались сильнее «Флориды» и «Вашингтона» соответственно, а сегодня стартовала и первая серия на Западе.

«Вегас» и «Эдмонтон» подошли к очной встрече, потратив одинаковое количество матчей на преодоление первого этапа, но при этом проведя их по-разному. Если «нефтяники» после двух поражений «Лос-Анджелесу» быстро пришли в себя и затем победили четыре раза подряд, то «рыцари» устроили нервотрёпку себе и своим болельщикам, неожиданно испытав проблемы в противостоянии с «Миннесотой».

«Голден Найтс» дважды уходили в овертайм, оба раза находившись в шаге от того, чтобы подпустить «дикарей» на расстояние одной победы от прохода в следующий раунд, однако смогли сломить сопротивление Кирилла Капризова и компании в тех же шести играх.

По началу сегодняшней игры можно было предположить, что «Вегас» учёл ошибки прошлой серии и сделал качественный шаг вперёд. Хозяева довольно быстро оказались в большинстве и стремительно его реализовали – в результате двойного рикошета автором первого гола в этом противостоянии стал Марк Стоун.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Он же спустя несколько минут удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись передачей Джека Айкела. Американский центрфорвард «рыцарей» благодаря этому пасу набрал 100-е очко во всём сезоне и стал первым игроком в истории клуба, достигшим такой отметки.

«Эдмонтон» не захотел отпускать соперника далеко вперёд и отыграл одну шайбу ещё до перерыва. Постарался ветеран Кори Перри, который после передач от Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида ловко поймал на противоходе голкипера «Голден Найтс» Эдина Хилла и сократил отставание до минимума.

На второй период «Вегас» не вышел – неизвестно, что произошло с подопечными Брюса Кэссиди в перерыве, но после возвращения на лёд «Ойлерз» перебросали соперника со счётом 12:1 и лишь чудом не сравняли счёт в эти 20 минут.

Зато сделали это сразу же в начале заключительной трети – Драйзайтль к ассисту добавил ещё и точный бросок. Сказать, что гол получился курьёзным, значит не сказать ничего. Но после него на табло воцарилось равенство.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Дело медленно, но верно шло к овертайму, пока «Эдмонтон», окончательно завладевший игровым преимуществом, не вышел вперёд за считанные минуты до конца основного времени.

Автором победной, как оказалось впоследствии, шайбы, стал Зак Хайман – на его бросок из правого круга вбрасывания Хилл не среагировал практически никак. А через полторы минуты Коннор Браун установил окончательный счёт встречи, предварительно убежав в контратаку и «раздев» одного из лучших защитников «рыцарей» Ши Теодора.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Вегас», который по ходу матча просто забыл, как атаковать, отыграться уже не успел. 4:2 – «Эдмонтон» совершает камбэк и забирает первый матч в серии.