«Динамо» выдало лучший результат за 12 лет, а что дальше? Что ждёт клуб в новом сезоне КХЛ

Вчерашним поражением в Челябинске в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:4, 1-4) московское «Динамо» завершило своё выступление в нынешнем сезоне. Бело-голубые вновь не смогли пробиться в решающую студию турнира, но в любом случае достигли лучшего результата за последние 12 лет. По итогам нынешнего сезона команда Алексея Кудашова получит бронзовые медали КХЛ.

Интересно, что на указанном временном интервале динамовцы становились бронзовым призёром чемпионата России также в 2015 и 2020 годах. Но всё-таки именно текущее выступление столичной команды справедливо считать лучшим выступлением команды за 12 лет, несмотря на вроде бы идентичный результат с точки зрения получения медалей такого же достоинства, что 10 и пять лет назад.

В первом случае (2015) столичный коллектив вылетел во втором раунде плей-офф и получил бронзовые награды за третье место по итогам регулярного чемпионата. 10 лет назад медали ЧР распределялись за выступление в регулярке. Спустя пять лет динамовцы снова вышли во второй раунд плей-офф, после чего сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Сейчас же динамовцы смогли впервые с 2013 года преодолеть две стадии плей-офф и пробились в полуфинал Кубка Гагарина, за что и получат бронзовые медали наряду с игроками «Салавата Юлаева».

Можно ли считать итог нынешнего сезона успехом для «Динамо»? Промежуточным — так уж точно. После абсолютного провального начала регулярного чемпионата тренерскому штабу Кудашова удалось стабилизировать выступление своей команды. По итогам регулярки динамовцы забрались на пятое место в общей таблице КХЛ, а затем смогли самым достойным образом выступить в плей-офф. Ещё в первом раунде бело-голубые выбили из борьбы СКА (4-2), сумев поставить точку в серии на санкт-петербургском льду.

Второй раунд динамовцы начали с двух домашних поражений от «Ак Барса», и многие эксперты заговорили о реальном сценарии повторения прошлогоднего сюжета с 0-4 в четвертьфинале Кубка Гагарина. Но за минувший год динамовцы значительно прокачали свою менталку, став куда более успешным коллективом в плане психологической устойчивости. В серии с «Ак Барсом» динамовцы выиграли четыре матча подряд, в том числе три кряду встречи в Казани, благодаря чему и пробились в полуфинал плей-офф.

На серию с «Трактором» сил и здоровья у динамовцев уже не хватило. Челябинский коллектив обладал чуть более длинной скамейкой, которая позволяла Бенуа Гру немного ротировать четвёртое звено. У динамовцев же постепенно начали вылетать лидеры: после третьей встречи тренерский штаб Кудашова больше не смог рассчитывать на одного из своих главных лидеров – канадского форварда Макса Комтуа, да и его соотечественник Седрик Пакетт выбыл из заявки. В какой-то момент в запасе бело-голубых остался единственный игрок – нападающий Александр Бурмистров.

Седрик Пакетт Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вдобавок к этому так и не смог набрать свои оптимальные кондиции лучший атакующий защитник «Динамо» Бреннан Менелл. В плей-офф 27-летний хоккеист оказался игроком ротации, но это произошло не из-за каких-то тренерских прихотей Кудашова. После завершения серии в Челябинске главный тренер москвичей открыл все карты.

«У Менелла был серьёзный перелом перед началом плей-офф. Там вкручены болты. Если вы видели, то он и сегодня хромал.

Если предвосхищать ваши вопросы, то так нельзя говорить, что нам всё равно дальше было бы некем играть. Но очень мало здоровых людей осталось в команде», – заметил главный тренер «Динамо».

Последним гвоздем в медицинском плане динамовских проблем стала травма голкипера Владислава Подъяпольского, который не смог продолжить пятый матч полуфинала и был заменён при счёте 1:1. Вошедший в игру второй голкипер «Динамо» Максим Моторыгин потерял тонус и пропустил две шайбы после трёх бросков, начав спасать партнёров только в третьем периоде, когда бело-голубые уже горели в счёте.

Говорить, что причиной поражения бело-голубых стали исключительно травмы, было бы крайне несправедливо в отношении «Трактора». Челябинский клуб гармонично и правильно развивался всё последнее время, заслуженно сумев добраться до финала Кубка Гагарина. Генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков точечно улучшал проблемные позиции, собрав к нынешнему сезону практически идеальный состав без слабых мест. И в полуфинале с «Динамо» челябинцы были сильнее. Поэтому применительно к финальной серии с «Локомотивом» ещё большой вопрос – кто же является фаворитом решающего противостояния.

Что касается «Динамо», то благодаря всё равно успешному выступлению в плей-офф 53-летний Кудашов закономерно гарантировал себе продолжение работы с командой в следующем сезоне. Действующий контракт специалиста несколько лет назад был подписан по схеме «1+1», где активация второго года соглашения зависела от итогов нынешнего сезона. Благодаря проходу СКА и «Ак Барса» в плей-офф говорить сейчас о судьбе тренерского штаба Кудашова не имеет смысла. Его позициям в команде ничего не угрожает.

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Применительно к будущему куда актуальнее другая тема – кто станет отвечать за решение селекционных вопросов. На данный момент обязанности генерального директора и генерального менеджера совмещает Сергей Сушко, уже добившийся важного успеха в селекции. Продолжит ли белорусский специалист это делать или всё-таки будет найдена замена покинувшему клуб Алексею Сопину – один из ключевых моментов предстоящего межсезонья для «Динамо».

Впрочем, главный селекционный вопрос клубом оказался решён ещё в ходе плей-офф. Один из лучших голкиперов лиги Владислав Подъяпольский был переподписан на следующие два сезона, благодаря чему в столице России теперь могут не волноваться за свой последний рубеж. Среди ключевых защитников без контрактов на следующий сезон остаются только Кирилл Готовец и Даниил Пыленков, который пока рассматривает вариант с продолжением карьеры в Северной Америке.

Если переходить к форвардам, то спортивному блоку «Динамо» в первую очередь нужно решать вопросы с продлением контракта с Максимом Джиошвили. 29-летний форвард может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. И уже известно, что спрос на игрока в КХЛ очень серьёзный.

Максим Джиошвили Фото: РИА Новости

В остальном же ситуация чуть проще: Дмитрий Рашевский и Макс Комтуа являются ограниченно свободными агентами, а относящиеся к НСА Никита Гусев и Павел Кудрявцев вряд ли по своей воле захотят покидать насиженное место, где под руководством Кудашова у них всё хорошо получается. Комтуа же может покинуть «Динамо» и снова отправиться в Америку, однако если он решит остаться в России, то его дальнейшая судьба находится под контролем динамовцев. Без согласия руководства московского клуба Макс не сможет продолжить карьеру в другом месте внутри лиги.

Поэтому есть все основания считать, что текущий динамовский костяк окажется сохранён как минимум на 80-85%, а это означает, что в следующем сезоне от «Динамо» будут требовать как минимум повторения такого же результата. Но, скорее всего, перед командой будет поставлена ещё более высокая цель.