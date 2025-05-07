Пастрняк ведёт Чехию за дублем, у Швеции — 19 игроков НХЛ. Топ-сборные Европы перед ЧМ

Даже за два дня до чемпионата мира полные составы европейских сборных пока непонятны. Точно определились только те, кому ждать из Америки уже некого, но и шансы на медали у них минимальны. А вот тренеры топ-сборных будут думать до последнего: у них есть и кандидаты из европейских лиг, которых надо будет отсекать в последний момент. Поэтому про фаворитов из Европы пока расскажем в общих чертах.

Финляндия

Прошлый турнир, который закончил эпоху Юкки Ялонена в сборной, чуть не завершился грандиозным позором: если бы Австрия не проиграла в последнем туре абсолютно немотивированной Великобритании, то австрийцы бы выбили Суоми из плей-офф. Теперь у финнов новый тренер — Антти Пеннанен, который входил в штаб сборной на том самом ЧМ-2019 и возглавлял молодёжную сборную. Однако легко ему не будет.

Конечно, базовые клубы сборной Финляндии сейчас заняты во втором раунде, «Даллас» может выпустить целую финскую пятёрку. Однако и топовые европейские игроки, которые в 2022-м помогли сделать финнам «золотой» дуплет, почему-то отсиживаются в сторонке. В этой команде нет ни Хартикайнена, ни Гранлунда, ни Маннинена, ни многих других экс-звёзд КХЛ, которые массово переехали в Швейцарию. Зато дебютирует на ЧМ 37-летний Ян-Микаэль Ярвинен из местной лиги, который в этом сезоне на Евротуре провёл свой первый матч за взрослую сборную в карьере.

На что будет ставить Финляндия? Уже сейчас финские СМИ рисуют ударное звено из трёх нападающих НХЛ, которые всё же доехали: Ээли Толванена, Юусо Пярссинена и Теуво Терявяйнена. Кроме того, в воротах финнов будет вратарский дуэт «Нэшвилла» Сарос — Аннунен, и Суоми на ЧМ давненько не имела сразу двух голкиперов из НХЛ, которые проводили там полный сезон. Да, Сарос провалил и сезон, и на Турнире четырёх смотрелся слабенько, однако на короткий турнир кураж может найтись.

Теуво Терявяйнен Фото: Martin Rose/Getty Images

Правда, очень уж смущает игра сборной перед турниром. На последнем этапе Евротура финны потерпели три поражения с суммарным счётом 6:18. Прямо сейчас в Финляндии перспективы команды оценивают пессимистично, но мы уже привыкли, что финны-андердоги — самая опасная команда.

Чехия

Год назад будущие чемпионы мира смогли собрать на турнир почти максимальный десант из НХЛ. Сейчас и фактор Праги пропал, и прошлогодний титул явно ослабил давление на руководителей чешского хоккея, которые теперь могут похвастаться и медалями на молодёжном уровне, и победами над Канадой на МЧМ.

Давид Пастрняк идёт дорогой Александра Овечкина и вновь приезжает в сборную. Для Пасты это уже шестой ЧМ, и приезжает он на него в статусе человека, который мог бы почти единолично затащить «Бостон» в плей-офф, если бы у него была хоть малейшая помощь в центральной линии. Кроме того, едет на север и Мартин Нечас — пусть чешский «золотой» гол на счету Пастрняка, именно Нечас в плей-офф-2024 показал себя чуть ли не лучшим игроком команды.

Мартин Нечас Фото: Grzegorz Wajda/Zuma/ТАСС

Голкипер Лукаш Достал, который был ещё одним героем Чехии год назад, не имеет контракта на следующий год, поэтому на ЧМ не едет. Однако всё равно у чехов будет первый номер из НХЛ: Карел Веймелка за несколько лет проделал путь от обычного вратаря Экстралиги, который даже на Евротуры не ездил, до человека, который чуть не подтащил «Юту» в плей-офф. Ещё одно имя, обращающее внимание — Роман Червенка. Легендарный Червус всё ещё в отличной форме, что показал прошлый ЧМ, и 39-летний форвард едет уже на своё 12-е первенство мира.

В составе можно увидеть многих представителей Экстралиги, но представительство местной лиги — почти негласное правило местного хоккея на ЧМ. Из выпускников молодёжки можно отметить защитников Давида Шпачека и Иржи Тихачека. Мог бы поехать на ЧМ лидер «серебряной» команды – 2023 Иржи Кулих, но в «Баффало» отправили игрока в фарм-клуб — даже несмотря на то, что чех выгрыз себе место в основе и почти весь год провёл в НХЛ. Решение законное, но вряд ли уважительное и полезное для развития самого игрока.

Швеция

Домашний турнир — всегда лишний повод для европейских звёзд НХЛ забыть о трудном и сложном сезоне. Впрочем, у шведов с этим давно не было проблем: в эпоху Рикарда Грёнборга мы привыкли к тому, что «Тре Крунур» может собрать полностью энхаэловский состав. Впрочем, с учётом того, что в НХЛ теперь есть сотня шведов (часть из которых едет на американскую побывку ради скорой прибавки к зарплате дома), это не так уж и сложно.

Самая глубокая линия «Тре Крунур» в последние годы — оборона. Даже сейчас, с учётом травмы Хедмана и отказа Карлссона по состоянию здоровья, она выглядит крепкой: всё-таки шведы спокойно могут собрать две классных восьмёрки даже на Олимпиаду. Шведы выставят хорошую и сбалансированную бригаду, где есть и домоседы (Бродин, Ларссон), и универсалы (Андерссон, Петтерссон). Особое внимание — проведшему прорывной сезон в «Детройте» Эдвинссону, выбранному в топ-10 драфта.

Мика Зибанеджад Фото: Simon Hastegard/Zuma/ТАСС

В атаке большинство шведских звёзд приехало, пусть этот год для энхаэловских шведов в целом получился неудачным. На месте и Зибанеджад, и Линдхольм, и Форсберг. Элиас Петтерссон не приехал домой из-за травмы, правда, с учётом своей нынешней формы он команде не помощник. Не повезло шведам с травмой молодого Вильяма Эклунда, которая смотрелась жутко. Но даже так у «Тре Крунур» есть минимум 19 игроков из НХЛ, при этом тренерский штаб имеет роскошь сам отказываться от добровольцев уровня Нильса Хёгландера из «Ванкувера», который мог бы вписаться в четвёртое звено.

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Впрочем, звёздный состав не всегда решает главную шведскую проблему — волнение в решающих матчах. Прогнозировать этот фактор вообще невозможно. Впрочем, последний домашний ЧМ (в 2013-м) шведы выиграли.

Швейцария

Швейцария не просто так заменила Россию на Евротуре — они постоянно где-то рядом, где-то близко, но до титула (несмотря на три финала за 10 ЧМ) добраться не могут. Швейцарская лига — чуть ли не главный бенефициар бегства европейских игроков из КХЛ, местный чемпионат принял кучу финнов, шведов и чехов. При этом местная юниорская сборная впервые за 20 лет вылетела из элиты ЮЧМ.

Несмотря на шесть дебютантов, бо́льшая часть сборной нам знакома. Это и связка Хишир — Майер, которая не первый год едет в сборную при первой же возможности: для капитана «Дэвилз» к 26 годам это будет уже шестое первенство мира. Не сможет помочь команде Роман Йози, который не играет с февраля. Наконец, снова в строю вечный Андрес Амбюль, который даже в 40 лет продолжает играть со страстью и на хороших скоростях.

Нико Хишир Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

В остальном Швейцария везёт команду с хорошо знакомыми и привычными именами, средний возраст которой уже приближен к 29 годам (правда, год назад сборная была ещё старше). Такая сыгранность обычно характерна для малых хоккейных наций типа Дании или Франции, которым не хватает таланта для того, чтобы претендовать на медали. У команды Фишера есть и сыгранность, и мастерство, и даже Канаду они не боятся: обыгрывали её дважды в плей-офф и остановились в секунде от победы на ЧМ-2019.

Чуть ли не главным препятствием для Швейцарии в последние годы была, как ни странно, сборная Германии, которая на больших турнирах трижды выбивала команду Фишера. Но теперь эта опасность нейтрализована жеребьёвкой: обе сборные играют в одной группе и в четвертьфинале встретиться не могут.