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Финал Кубка Гагарина 2025 Локомотив Трактор: превью, прогноз, разбор соперников, мнение, кто выиграет Кубок Гагарина

Где у «Локомотива» проблемы, там у «Трактора» сильные стороны. Мнение о финале сезона КХЛ
Лев Лукин
Превью финала Кубка Гагарина — 2025
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А шансы Ярославля — в игре обороны, ошибках челябинцев и нестабильности Фукале.

Итак, в финале Кубка Гагарина — 2025 сыграют «Локомотив» и «Трактор». Какие бы сюжеты ни закручивались в этом плей-офф, какими бы драматичными ни получались некоторые развязки, а в главной серии сезона всё равно встретятся две лучшие команды регулярки.

Самое интересное, что такой финал во многом угадывался ещё в августе. На предсезонном Кубке Блинова «Локомотив» и «Трактор» произвели такое мощное впечатление, что автор этих строк сразу подумал о титульной схватке этих команд во второй половине мая. «Локомотив» уже тогда выглядел усовершенствованной машиной, которую не надломил, а только разозлил вдрызг проигранный по счёту финал-2024. «Трактор» уже тогда выглядел максимально уверенным в себе, доминирующим коллективом с глубоким и сбалансированным составом, и эта уверенность шла от тренера-новичка КХЛ Бенуа Гру, источавшего тонны харизмы и как будто наверняка знающего, что в России его неминуемо ждёт успех.

Августовский прогноз оказался точен на 100%:
У «Трактора» всё получится с канадцем Гру. А «Локомотив» вновь дойдёт минимум до финала
У «Трактора» всё получится с канадцем Гру. А «Локомотив» вновь дойдёт минимум до финала

И вот «Локомотив» и «Трактор» в финале. Обе команды очень уверенно прошли длинную дистанцию регулярки, да и в плей-офф в целом постоянно контролировали ситуацию. Единственное исключение — вторая половина серии ярославцев с «Авангардом». Омский клуб, пожалуй, был единственным, кто мог реально вмешаться в прогнозируемый расклад, «ястребы» ненадолго действительно заставили «Локомотив» испугаться и потерять веру в свою систему, но в решающий момент Ярославль собрался и сокрушил-таки внезапного претендента. Да, в овертайме четвертьфинала всё могла решить одна шайба в любые ворота, однако «Локомотив»-то сделал для гола намного больше и в конце концов забил. Психология, над которой так долго работал Игорь Никитин, сработала в важнейший момент. И справедливость, если говорить честно, восторжествовала.

Радость тренерского штаба «Локомотива»

Радость тренерского штаба «Локомотива»

Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

В остальном у финалистов проблем было не так много. «Локомотив» фактически не заметил ни «Торпедо», ни «Салават Юлаев». «Трактор» в двух первых раундах повозился с «Адмиралом» и Минском, но Челябинск каждый раз действовал с таким запасом прочности, что в глобальные сенсации не верилось вообще. В полуфинале же «Трактор» перестал валять дурака, встретившись с топ-соперником, и провёл шикарную серию, показав всю свою мощь, солидность, физическую готовность, характер и мастерство.

И что же ждать от такого финала? Для начала стоит сказать, что команды подойдут к нему в равных условиях. Никаких рассуждений о пресловутой разности в тонусе, как было год назад! «Локомотив» и «Трактор» выиграли свои полуфиналы с интервалом в 24 часа, у обоих клубов есть неделя на восстановление и подготовку.

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Сильные стороны ярославцев остаются без изменений уже довольно давно. Это отлаженная система игры, когда хоккеисты почти не допускают ошибок просто потому, что отшлифовали взаимодействие друг с другом в разных ситуациях практически до идеала. Габариты, мощь, шикарный прессинг, великолепная физика, которая, может, и проседает, если серия затягивается, однако ведь у «Локомотива» есть много времени на отдых перед финалом, да и серия с «Салаватом» явно не высосала из железнодорожников все соки.

Проблемы «Локомотива» тоже лежат на поверхности. Во-первых, коротковатая скамейка, недостаточная глубина состава. Особенно это может сказаться на контрасте с мощно упакованным «Трактором». Во-вторых, известная прямолинейность в атакующих действиях. Большинство игроков Ярославля привыкли катить по рельсам, строить нападение, исходя из силы и выносливости, а не из хитрости. Это отлично работает с командами, которые не выдерживают темп «Локомотива», но «Трактор», кажется, не из таких. Впрочем, необходимо заметить, что совсем без креатива ярославцы не обходятся, ведь в их составе есть Александр Радулов, совершенно особенный, выпадающий из канонов «Локомотива», однако при этом абсолютно командный игрок. Да ещё великолепный плей-офф проводит Егор Сурин — настоящий 18-летний джокер железнодорожников, как раз способный на нестандартные ходы.

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«Трактор» во многом — антипод «Локомотива». У челябинцев и с глубиной состава никаких проблем, и креативных мастеров предостаточно. Плюс команда Гру слабо зависит от текущего счёта матча, тогда как Ярославль, уступая, чувствует себя максимально некомфортно. При этом физически «Трактор» подготовлен великолепно, а играть в давление и прессинговать умеет не хуже «Локомотива», только ещё и с выдумкой в завершающей части атак.

Однако очевидно, что организация игры в обороне у «Трактора» хуже, чем у ярославцев. По большому счёту защитники челябинцев всегда готовы допустить ошибку и подарить сопернику шанс. Мощнейшее нападение «Трактора» обычно множит на 0 огрехи у своих ворот, однако именно с «Локомотивом» ошибки как раз могут стать фатальными.

«Трактор» и Бенуа Гру

«Трактор» и Бенуа Гру

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Наконец, вратари. У «Трактора» и «Локомотива» совершенно разные голкиперы. Нордический флегматик Даниил Исаев силён спокойствием и психологической устойчивостью, но при этом от него не стоит ждать, что он сможет вытащить матч, в котором «Локомотив» играет неважно. Зак Фукале — взрывной, импульсивный, куражистый вратарь. Вот он-то как раз умеет стоять на голове и делать разницу для «Трактора», однако в то же время от него всегда можно ждать какого-то невероятного ляпа или просто слабой игры. Не думаю, что вратари станут в финале чьим-то козырем, икс-фактором, но их дуэль точно будет любопытной.

Что ж, я жду в этой серии действительно равный, наваристый такой хоккей. С высокими скоростями, огромным объёмом катания, изумительным прессингом. С эмоциями Радулова, с волшебством Шабанова, с дуэлью стилей. Жду, что одни будут бесконечно бросать и работать клюшками на пятачке, а другие — входить в зону с контролем шайбы и устраивать показ хоккейного мастерства у чужих ворот. И всё это — в высочайшем темпе, напряжении и наэлектризованной атмосфере трибун в Ярославле и Челябинске. Насквозь хоккейных городах, где ещё не знают, каково быть обладателями Кубка Гагарина. А кто выиграет? Если нужен мой прогноз, то 4-2 в пользу «Трактора». Однако поручиться за него я точно не готов.

Ещё больше мнений автора – в его личном телеграм-канале «Лукин.Хоккей»
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