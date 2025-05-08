«Новый сезон будет главным в моей карьере». Большой разговор с тренером «Автомобилиста»

«Автомобилист» три года подряд проигрывает седьмые матчи плей-офф — и третий из этих матчей вышел самым драматичным, со вторым овертаймом и спорными судейскими решениями, которые признала лига. Прямо сейчас вокруг клуба из Екатеринбурга ходит гигантское количество слухов — туда сватают и Рида Буше, и сразу обоих Владимиров Ткачёвых, и даже имя Игоря Ларионова всплывало неделю назад.

Однако руководство «Автомобилиста» на финальной пресс-конференции подтвердило своё доверие Николаю Заварухину, который год назад привёл клуб к первым в истории медалям. Главный тренер уральцев в разговоре с «Чемпионатом» подробно подвёл итоги сезона для своей команды и отдельных игроков, а также рассказал о потенциальной смене игрового стиля команды.

«В третьем матче серии в Казани отдали очень много сил, хотя победили»

— Сразу после седьмой игры я вас уже спрашивал, но спустя время можно повториться: что бы могли исправить в той серии?

— Основное для меня — ответственность за результат, когда его нет, ответственность падает на тренера. Третий матч, где мы вели 2:0 и выиграли только в овертайме, это основное — должны были больше сыграть с шайбой в зоне соперника, довести до победы в основное время. После домашней победы в пятой встрече были мысли поменять пару игроков, поставить более свежих хоккеистов — а так на старте шестого матча в Казани случился «чёрт побери», всё в наши ворота залетало. Возможно, те парни, которые были посвежее, сыграли бы понадёжнее.

У нас были травмы защитников — Осипов, Блэкер не могли играть. В седьмой игре пробовали психологически пообщаться с ребятами иначе, не считаю, что проиграли именно в психологии. Неприятный момент — удаление, которое повлияло на исход матча, но у нас был шанс забить в большинстве в овертайме.

— То есть третий матч с двумя овертаймами команду измотал?

— Ну да. Вроде мы и победили, но очень много сил отдали, много оборонялись, соперник наседал, плюс в этом матче было много удалений с нашей стороны, а у соперника их не было. Не успели восстановиться, не было завершающего фактора, быстрого, резкого броска у ребят, это повлияло. Исходили из того, в каком состоянии были ребята, можно было где-то активнее сыграть нападающим, но ты отталкиваешься от того, кто у тебя в составе и в какой они форме.

Седьмой матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Не все поняли выбор Гaлкинa на четвёртую игру. Связано ли это с тем, что в прошлом году Аликин не лучшим образом проводил игры №4 и №5?

— Гaлкин здорово провёл регулярный чемпионат. Мы перед плей-офф определились, что начнёт играть Аликин, там Женька по болезни в концовке немного не сыграл. После победной игры у нас с тренером вратарей было понимание, что много работы было у Жени, сыграет Вова этот матч.

— Каким было психологическое состояние команды сразу после окончания седьмой игры?

— Молчание, опустошённость, давящая атмосфера, никому такого не пожелаю. Сказал ребятам спасибо, это спорт, хоккей. Случился «чёрт побери», сами себе забили, удалились, сами себя наказали. Были в первом периоде хорошие шансы, Да Коста мог делать 2:0. Не могу сказать, что мы хуже играли, но соперник оказался сильнее.

— В 2023-м команда тоже проиграла серию, ведя 3-2. Тоже был быстрый гол в начале шестой игры…

— Мы тогда вели 3:1, но удаления наши, потом в овертайме неправильно сыграли. Они все разные, мы делали выводы: надо играть дисциплинированно, нельзя отдавать инициативу. Здесь мы, я считаю, играли овертайм лучше, однако случилось вот так вот, что большинство решило. Считаю, что это две разных серии, я должен был донести до ребят, чтобы они более концентрированно сыграли эти матчи.

— Почему не смогли найти управу на звено Семёнова и конкретно на Кирилла?

— Мы играли разными звеньями, не скажу, что они доминировали. Ровная команда, были лидеры, но каждое звено забивало нам голы. Мы хотели отталкиваться от своей игры, а не закрывать чужих лидеров.

«Готов изменить стиль команды в сторону атаки»

— Что можете ответить людям, которые критиковали игровой стиль команды за незрелищность?

— Я не могу сказать, что мы постоянно откатываемся, играем в обороне. При возможности мы играем в атаке, нельзя сказать, что мы только стоим в своей зоне. Понимаю, что новый стадион, больше болельщиков, которые будут ходить на зрелищный хоккей. Летом поработаем с тренерским штабом, с командой, чтобы больше времени проводить в атаке. Надеюсь, что сможем усилить атаку игроками, которые смогут в атаке креативнее действовать.

— Вы говорили, что готовы изменить игровой стиль. Но как это сделать в условиях, когда состав ожидается довольно возрастным?

— В сторону атаки. Но должен быть баланс: Уфа бегала агрессивно, сейчас играют в средней зоне. Тот же «Трактор», например, должен быть баланс между обороной и атакой. Говоря про возраст — это хороший вопрос, мы от этого тоже отталкиваемся. У «Торпедо», у «Северстали» есть быстрые ребята, которые катаются, они их подбирают под более агрессивный стиль. Возможно, более молодое звено станет играть агрессивнее, где будут игроки с хорошим катанием, кто-то станет играть более сдержанно. Посмотрим на итоги трансферной кампании и будем отталкиваться от игроков, которые будут у нас на руках.

Николай Заварухин Фото: РИА Новости

— Мы помним, как «Авто» начал сезон-2022/2023, когда пару месяцев показывал и качественный прессинг, и хорошие позиционные атаки. Почему не удалось сохранить тот стиль — травмы?

— Не могу сказать, что мы запрещаем играть в атаке, агрессивно прессинговать. Наверное, со стороны тренерского штаба нужно больше требовать, чтобы игроки не боялись идти в прессинг, было больше бросков. Площадки становятся меньше, одни набросы, броски, основная борьба идёт на пятаке. Ребята должны осознать это, больше лезть на ворота, чего нам не хватило.

— В прошлом сезоне «Автомобилист» набирал почти максимум очков с клубами ниже классом, но в играх с равными или превосходящими соперниками – около 50%.

— Наверное, это наш резерв, где мы можем добавить. Команды после хорошего сезона иначе настраиваются на «Автомобилист», как на лидеров. Мы должны набирать больше очков в играх с топ-клубами, согласен с вами. Была неплохая серия с «Трактором», уральское дерби, ЦСКА на выезде одолели. Только «Динамо» и «Северстали» оба матча проиграли, с остальными брали очки, так что не скажу, что в этом глобальная проблема.

— Вы часто говорили про реализацию моментов — однако команда уже два года забивает меньше конкурентов. Возможно, дело в качестве моментов?

— Мы по моментам одни из лидеров в КХЛ. Было забито больше голов, чем в прошлом, какой-то прогресс есть, но этого недостаточно. Нельзя сразу научить хоккеиста забивать голы, это не каждому дано. Можно поправить на тренировках, на подготовительном этапе будем больше работать над этим компонентом, чтобы был более зрелищный хоккей с нашей стороны.

— Насколько важно вам в плане селекции работать с теми, кого вы уже «держали в руках»?

— Конечно, ты больше знаешь людей. На сегодняшнем трансферном рынке почти нет игроков, с новыми ребятами нужно определённое время. Если игрок подходит под твои критерии, и ты должен понимать, на какой позиции и в каком звене он будет играть… У каждого игрока должны быть расставлены приоритеты.

— Говоря про резерв: на скольких играх фарм-клуба удалось вам в этом году побывать?

— Я был на трёх или четырёх матчах вживую. Мы просматриваем игры с тренерским штабом, делимся, анализируем каждую игру практически. У нас есть связь хорошая с тренерским штабом «Горняка-УГМК», они рассказывают лучшие стороны игроков, которые находятся в своей лучшей форме. Мы даём этим ребятам шанс в основе, Гришаков был лучшим бомбардиром ВХЛ, пробовали его, он сыграл за нас. Перед каждым игроком, который добавляет в ВХЛ, открыта дверь в основу, мы многих ребят пробовали в этом году.

— Считаете ли вы, что команды в ВХЛ и МХЛ должны играть по единой с основой системе?

— Согласен, что команды КХЛ и ВХЛ должны играть по единой схеме. А в МХЛ ребята должны развиваться, больше играть в атаке, в более агрессивном стиле, с шайбой.

«За Голышева почти единогласно голосовали, он может повести команду за собой»

— Семён Кизимов пропустил почти весь прошлый год из-за травмы, но стал чуть ли не самым прогрессирующим игроком в этом году. За счёт чего?

— У него была травма и в начале предсезонки. Мы знаем, что он хорошо катается, хорошо владеет шайбой, универсальный форвард. У них хорошая связка с Шаровым получилась в концовке. Думаю, это не его предел, он может и должен играть лучше, может стать лидером команды, у него всё для этого есть. Повторюсь, всё у него для этого есть, голова на месте, надо добавить немножко в характере, неуступчивости, более ответственно сыграть.

Семён Кизимов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Если бы не необходимость новых трансферов, то могло бы из Лайпсика что-то получиться здесь во второй половине сезона?

— Конечно. У нас просто была нужда из-за травм двух защитников, играющих в большинстве, а у нас подвернулся вариант с Дарреном Дицем. Понятно, мы рисковали форвардом с русским паспортом, но…

— Ник Меркли был одним из козлов отпущения среди болельщиков. Можно сказать, что он принял правила игры во второй половине сезона?

— Да, он стал выполнять то, что от него требовалось: лезть на ворота, забивать голы. Это основное, что требуется от легионера, который должен быть лидером команды. Возможно, долгая адаптация или стиль его не подошёл для нас. Мы пробовали разные сочетания, но не смог он полностью раскрыть свой потенциал.

— Что в этом году пошло не так у Андрея Обидина после прогресса в прошлом году?

— Ну, это больше вопрос к нему. После того как даёшь отличный результат, второй год становится тяжелее. Короткими отрезками он показывал хорошую игру, хотелось от него больше динамики, борьбы, того, что он показывал в прошлом году. Возможно, психологический момент тоже: он выходил, бился, старался, спасибо ему за это. Есть ему куда расти, много шансов у него было для взятия ворот, над этим компонентом в игре надо поработать.

— У Брукса Мэйсека по карьере резкий дисбаланс между очками и голами в регулярке и плей-офф. В чём может быть причина этого?

— Он здоров был в этом плей-офф, сыграл все матчи в регулярке. Согласен, что в плей-офф должны лидеры больше брать ответственность на себя, большего от них ждёшь. У него было огромное желание помочь команде, это ощущалось и на лавке, и в игре.

— Как оцените капитанство Анатолия Голышева? Справился ли он с ответственностью после ухода Широкова?

— Команда практически единогласно проголосовала за него. Не могу сказать, что он провёл очень яркий регулярный чемпионат, было у него три травмы, вылетал он из обоймы. В плей-офф он тоже с повреждением играл, мы с ним много разговаривали, он понимал, что нужно действовать результативнее и вести команду за собой.

Николай Заварухин и Анатолий Голышев Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— В НХЛ различают капитанов, которые ведут словом и ведут примером. Голышев — он скорее какой?

— Отличное понимание с ребятами в раздевалке, не просто так они проголосовали за него — есть доверие, значит. Знаем, что он может повести за собой голами, передачами, хорошими моментами, он неплохо обороняется, может ловить на себя шайбу — это тоже заряжает команду. Он может плодотворно действовать во всех зонах и показывать пример. Что-то не получилось — надо разобрать, надо больше времени. Мы знаем, что он может и должен играть лучше, у него есть все данные для этого.

«Не первый год держу пост — это для души»

— Вы один из немногих тренеров КХЛ, который начинал работать с детьми и прошёл все карьерные лифты. Почему такое развитие карьеры для нашей лиги относительно редко?

— Это опыт. Ты занимался с маленькими, с молодёжью, с высшей лигой. Кому как повезёт, кто-то сразу попадает в КХЛ, этот опыт необходим для тренера, чтобы понимать. Всё начинается с обучения, элемент обучения присутствует и в МХЛ, и в ВХЛ, его элемент есть и в КХЛ, но в меньшей степени.

— Следите ли за трендами современного хоккея? Смотрите ли НХЛ, планируете ли смотреть ЧМ?

— Смотрю сейчас НХЛ, есть больше времени. Смотрел чешский плей-офф, швейцарскую лигу, недавно финский финал включал, стараюсь взять лучшее. В Европе площадки больше, там можно вставать за ворота, больше раскатов, у нас более быстрый и агрессивный хоккей, мы больше идём в сторону Северной Америки.

— Я слышал, что вы в прошлом плей-офф постились. Сложно было выдерживать ограничения в самое важное время сезона?

— Я не первый год так делаю. Да, в плей-офф больше должна голова у тренера думать, но это выбор мой, это проверка себя. Я верю в бога, хожу в церковь, и пост — это для души. Есть батюшки, которым я могу позвонить, пообщаться, душу излить, они как друзья. С ними можно пообщаться на темы, с которыми ты не поговорить с другими людьми.

— Когда вы вообще пришли к религии?

— Когда я ещё играл в хоккей, часто посещал церковь. Это идёт с детства, мама и папа тоже верили в бога. В «СЮ» Костя Симчук, Рома Кухтинов тоже держали пост, ходили в церковь. Помню, им тяжело было в эти моменты, я говорил с батюшкой — он говорил, что ты как странственник и воин можешь есть, не злоупотреблять этим, потому что это может сильно ударить по организму. Знаю, что другие ребята в КХЛ постятся, батюшка им помогает.

Николай Заварухин — игрок Фото: Андрей Старостин/ИТАР-ТАСС

— В марте вам исполнилось 50. Ощущаете, что наступил знаковый рубеж?

— Пока не ощущаю. Есть в душе азарт и желание работать главным тренером. Понимаю, что следующий сезон будет для меня главным в карьере, я должен добиться максимального результата. В Екатеринбурге всё для этого есть, всё делается для команды.