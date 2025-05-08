Чемпион НХЛ поплыл? «Флорида» проиграла второй матч подряд в серии с «Торонто»

Если попросить человека показать небольшой уголок стабильности в нашем мире, то он наверняка совсем скоро вспомнит о «Торонто», который уже давным-давно получил репутацию неудачника в кубковых играх. Но, судя по нынешнему плей-офф, даже этот стереотип может надломиться.

В первом матче «Мэйпл Лифс» не совсем удачно провели третий период, в ходе которого «Флорида» имела отличную возможность утащить встречу в овертайм, но преимущество, сделанное в двух первых отрезках, удалось сохранить.

Энтони Столарз ожидаемо сегодня не появился на льду – столкновение с Беннеттом выбило основного вратаря «листьев» на неопределённый срок.

В первом периоде второго матча на первый план вышел розыгрыш лишнего, что абсолютно неудивительно в битве двух равных команд. Счёт открыл Александр Барков, которому понадобилось лишь пять секунд с начала большинства. Хозяева с третьей попытки тоже сумели воспользоваться форматом «пять на четыре», опытный Макс Пасиоретти сделал всё на высшем уровне – сделал скрин Бобровскому и сыграл по летящей шайбе.

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Брэд Маршан ещё в первом периоде начал задирать соперников и лезть им под кожу, а в самом дебюте второго периода оформил и первую шайбу в нынешнем розыгрыше, доведя форчек «Флориды» до логического завершения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Пантерз» в целом провели очень хороший отрезок, в котором владели преимуществом, но этот «Торонто» научился образцово терпеть и жалить соперника контратаками. Именно так и произошло и в этот раз – сначала Нюландер сравнял счёт, а затем Райлли, Лоренц и Доми закружили голову обороне и Бобровскому быстрыми передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сбавлять в результативности в третьем периоде команды не стали. Третье звено «Флориды» в очередной раз оказало давление на оборону «Торонто» и довело атаку до гола. Правда, уже через мгновение «листья» вновь вышли вперёд – Митч Марнер великолепно попал в угол броском от борта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Пантерз» в концовке матча вновь пришлось прибегнуть к формату «шесть на пять», но, как и два дня назад, перевести не удалось.

4:3 – «Торонто» выигрывает матч и ведёт уже 2-0 в серии. А не поплыла ли «Флорида», может спросить читатель? Нет, но с основными достоинствами «Пантерз» «Мэйпл Лифс» уверенно справляется: не даёт свободы на пятаке, не гнётся под давлением, а также не поддаётся на многочисленные провокации.