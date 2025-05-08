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Торонто — Флорида — 4:3, обзор матча, плей-офф НХЛ, второй раунд, листья ведут 2-0 в серии, видео

Чемпион НХЛ поплыл? «Флорида» проиграла второй матч подряд в серии с «Торонто»
Максим Макаров
«Торонто» повёл 2-0 в серии с «Флоридой»
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«Мэйпл Лифс» успешно справляется с достоинствами «Пантерз».

Если попросить человека показать небольшой уголок стабильности в нашем мире, то он наверняка совсем скоро вспомнит о «Торонто», который уже давным-давно получил репутацию неудачника в кубковых играх. Но, судя по нынешнему плей-офф, даже этот стереотип может надломиться.

В первом матче «Мэйпл Лифс» не совсем удачно провели третий период, в ходе которого «Флорида» имела отличную возможность утащить встречу в овертайм, но преимущество, сделанное в двух первых отрезках, удалось сохранить.

Энтони Столарз ожидаемо сегодня не появился на льду – столкновение с Беннеттом выбило основного вратаря «листьев» на неопределённый срок.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков – 10:58 (pp)     1:1 Пасиоретти (Райлли, Доми) – 18:19 (pp)     1:2 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 20:15     2:2 Нюландер (Пасиоретти, Экман-Ларссон) – 24:18     3:2 Доми (Лоренц, Райлли) – 37:09     3:3 Лунделль (Экблад, Луостаринен) – 45:33     4:3 Марнер (Маккейб, Мэттьюс) – 45:50    

В первом периоде второго матча на первый план вышел розыгрыш лишнего, что абсолютно неудивительно в битве двух равных команд. Счёт открыл Александр Барков, которому понадобилось лишь пять секунд с начала большинства. Хозяева с третьей попытки тоже сумели воспользоваться форматом «пять на четыре», опытный Макс Пасиоретти сделал всё на высшем уровне – сделал скрин Бобровскому и сыграл по летящей шайбе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Брэд Маршан ещё в первом периоде начал задирать соперников и лезть им под кожу, а в самом дебюте второго периода оформил и первую шайбу в нынешнем розыгрыше, доведя форчек «Флориды» до логического завершения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Пантерз» в целом провели очень хороший отрезок, в котором владели преимуществом, но этот «Торонто» научился образцово терпеть и жалить соперника контратаками. Именно так и произошло и в этот раз – сначала Нюландер сравнял счёт, а затем Райлли, Лоренц и Доми закружили голову обороне и Бобровскому быстрыми передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сбавлять в результативности в третьем периоде команды не стали. Третье звено «Флориды» в очередной раз оказало давление на оборону «Торонто» и довело атаку до гола. Правда, уже через мгновение «листья» вновь вышли вперёд – Митч Марнер великолепно попал в угол броском от борта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Пантерз» в концовке матча вновь пришлось прибегнуть к формату «шесть на пять», но, как и два дня назад, перевести не удалось.

4:3 – «Торонто» выигрывает матч и ведёт уже 2-0 в серии. А не поплыла ли «Флорида», может спросить читатель? Нет, но с основными достоинствами «Пантерз» «Мэйпл Лифс» уверенно справляется: не даёт свободы на пятаке, не гнётся под давлением, а также не поддаётся на многочисленные провокации.

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