Его не остановить! Рантанен оформил второй хет-трик подряд и установил рекорд века в НХЛ

Две серии первого раунда Кубка Стэнли – 2025 завершились лишь после максимально отведённых для этого семи матчей. И их победители сошлись между собой уже на следующем этапе – победитель регулярного чемпионата «Виннипег» встретился с «Далласом».

Развязка предыдущей стадии для каждой из команд достойна экранизации в Голливуде – «Старз» на своей площадке уступали 0:2 к середине третьего периода решающего матча с «Колорадо», однако затем экс-игрок «лавин» Микко Рантанен включил режим бога и сделал 3+1 против бывшего клуба, похоронив его надежды на проход дальше.

«Джетс» так и вовсе горели 1:3 за две минуты до конца основного времени заключительной игры с «Сент-Луисом», который, на минуточку, попал в плей-офф лишь благодаря уайлд-кард. Но сперва одну шайбу для «реактивщиков» отыграл Владислав Наместников, а за три (!) секунды до сирены отпуск для канадцев отменил Коул Перфетти, после чего во втором овертайме путёвку в следующий раунд им принёс капитан Адам Лаури.

К первому матчу очного противостояния «Виннипег» и «Даллас» получили подпитку в виде возвращения ключевых нападающих – в основе «Джетс» мы снова увидели Марка Шайфли, пропустившего две последние игры с «Сент-Луисом», а у «Старз» появился Джейсон Робертсон, который был вынужден наблюдать со стороны за всей серией с «Эвеланш».

Но сегодня в первом периоде ни они, ни их одноклубники не смогли сделать ничего, чтобы подарить преимущество одной из команд – на перерыв соперники ушли при равном безголевом счёте. Хотя на двоих оппоненты нанесли аж 25 бросков в створ и хозяева дважды имели возможность реализовать большинство.

Зато вторая двадцатиминутка получилась по-настоящему результативной – «Джетс» вышли вперёд практически в самом её начале благодаря третьему голу Нино Нидеррайтера в этом плей-офф. К Джейку Эттингеру тут есть вопросы – швейцарец пробил его с неудобной руки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Однако затем и «Виннипег» познал на себе всю мощь разыгравшегося Рантанена. Финн выдал ещё один убойный отрезок, за который оформил второй хет-трик подряд. Голы получились на любой вкус: сперва Микко выиграл борьбу на пятаке и буквально затолкал шайбу в ворота на добивании, затем сыграл в лучших традициях экс-«звезды» Джо Павелски и виртуозно сыграл на подправлении, а вперёд «Даллас» он вывел благодаря рикошету от защитника «реактивщиков» – изначально 96-й номер задумывал передачу на Роопе Хинца.

На всё про всё у Рантанена ушло 8 минут и 55 секунд, а сам финский форвард стал обладателем уникального достижения – первым в XXI веке и всего третьим в истории НХЛ оформил хет-трики в двух матчах Кубка Стэнли подряд. При этом никому ранее не удавалось сделать это в разных сериях – здесь Микко и вовсе стал первопроходцем.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Джетс» довольно быстро пришли в себя и отыграли одну шайбу ещё до второго перерыва – Габриэль Виларди вынудил ошибиться Джейми Бенна и выдал точную передачу на подключившегося к атаке Шайфли. Вернувшемуся лидеру «Виннипега» оставалось лишь попасть – что он с удовольствием и сделал, сохранив всю интригу на третий период.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Реактивщики» давили на соперника большую часть времени в заключительной трети, и с каждой минутой это давление становилось всё больше. За две минуты до сирены Скотт Арниел заменил Коннора Хеллебайка на шестого полевого, и сразу после этого на льду на несколько секунд воцарился настоящий хаос. Но каким-то чудом шайбы в воротах Эттингера не оказалось, хотя там побывали, кажется, все полевые игроки «Старз» и даже некоторые хоккеисты «Джетс».

Чудо-камбэка на этот раз не произошло – «Даллас» удержал преимущество, добытое благодаря неудержимому Микко Рантанену, и забрал первый матч в серии. Очевидно, «Виннипег» так просто не сдастся, но с таким финном «звёзды» могут зайти очень далеко.