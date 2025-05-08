Ренессанс Радулова и гениальность Шабанова. Кто зарешает в финале Кубка Гагарина?

Нынешний розыгрыш плей-офф ознаменовался великолепной игрой форварда «Локомотива» Александра Радулова и его коллеги по амплуа Максима Шабанова, представляющего «Трактор». Радулов давно зарекомендовал себя звездой всей лиги, а Шабанов постепенно прорывается к этому почётному званию. Рассказываем про обоих хоккеистов более подробно.

Кто из лидеров регулярки возьмёт свой первый кубок? В Континентальной хоккейной лиге будет новый обладатель Кубка Гагарина

Александр Радулов, 38 лет

16 игр в плей-офф-2025, 13 (7+6) очков, «+8» показатель полезности

Если кто-то до сезона поспешил списывать возрастного нападающего со счетов, то сильно поторопился. После ухода из «Ак Барса» Радулова позвал к себе в команду главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, прекрасно знакомый с этим игроком и его возможностями. Да, у Александра своеобразный характер, это непростой и нуждающийся в понимании хоккеист. Но Никитин с Радуловым прекрасно ладит, а Александр, в свою очередь, всё всем доказывает на льду, являясь лучшим бомбардиром и снайпером железнодорожников в нынешнем плей-офф.

Так, например, в пятом матче полуфинальной серии с «Салаватом Юлаевым» звёздный нападающий оформил дубль, а также дважды ассистировал партнёрам. Отлично вписались в тройку к возрастному хоккеисту Иванов и Сурин. Тренерский штаб ярославцев явно нашёл между игроками «химию».

«Это, получается, быстрый дедушка», — шутливо ответил Игорь Никитин на вопрос о том, что Радулов в своём возрасте превосходит в скорости многих молодых хоккеистов.

Александр Радулов и Игорь Никитин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Действительно, Александр очень настырен, по-спортивному зол, постоянно лезет на пятак, эмоционален и энергичен. От него стоит ждать опасности в любую секунду, поэтому главному тренеру «Трактора» Бенуа Гру стоит отдельно разобрать игру этого человека. И, безусловно, нельзя не отметить работу Радулова в раздевалке, о которой говорят все без исключения в коллективе. Наличие такого спортсмена в составе — дополнительная помощь тренерскому штабу и мотивация для менее опытных одноклубников. Посмотрим, удастся ли Александру завоевать свой второй Кубок Гагарина (первый был в составе «Салавата Юлаева» в 2011 году).

Максим Шабанов, 24 года

16 игр в плей-офф-2025, 18 (9+9) очков, «+16» показатель полезности

Если Радулов давно приучил нас, что в нужный момент он становится просто неудержимым, то молодой Максим Шабанов приятно удивляет, проводя свой первый гениальный плей-офф и являясь лидером общей снайперской гонки. Не удивимся, если приз лучшему хоккеисту Кубка Гагарина вручат именно уроженцу Челябинска, хотя, конечно, многое будет зависеть от результата финальной серии.

Главное качество Максима — умение генерировать моменты буквально из ничего. Практически каждая смена этого скоростного нападающего заканчивается для соперника опасностью у ворот. Это прекрасно видит и понимает Бенуа Гру, дающий нападающему свободу на льду и возможность проявлять свои лучшие качества.

Максим Шабанов Фото: ХК «Трактор»

Жаль, если этот не проходивший процедуру драфта россиянин отправится в НХЛ после окончания сезона в КХЛ, но всё идёт именно к этому. Контракт заканчивается в конце мая. У Шабанова есть один минус: он слишком замкнут и молчалив, не любит общаться с прессой, в Северной Америке так делать точно не позволят. Однако это поправимо, Максиму всё объяснят более старшие партнёры и тренеры. Сейчас же последим за игрой нападающего в решающем противостоянии для «Трактора».