Лучшие вратари и самое креативное нападение. Каким мог бы быть состав сборной России на ЧМ

Уже завтра стартует очередной чемпионат мира, который в этом году пройдёт в Швеции и Дании. Сборная России, как все знают, уже в четвёртый раз не допущена до турнира.

Жаль, что так происходит, но в этом году (и особенно в преддверии Олимпиады) особенно – сборная по именам могла бы получиться фантастической. И дело даже не столько в том, что освободилось много именитых энхаэловцев. У нас в лиге тоже появилось достаточно игроков, которые могли бы проявить себя на международной арене, не проседая при этом в качестве.

Предлагаем вам свою версию состава, который мог бы побороться за что-то стоящее на чемпионате мира. Условия комплектования простые: все игроки КХЛ (если бы был допуск, сезон не был бы растянут на май) и игроки НХЛ, которые со своими командами не попали в плей-офф или не вышли во второй раунд.

Вратари

Вратари Фото: «Чемпионат»

Вратарская бригада сборной России однозначно стала бы лучшей на этом турнире. Причём интерпретации голкиперской тройки могли быть самые разные, однако мы остановились на таком варианте. Игорь Шестёркин, который подписал рекордный вратарский контракт в истории НХЛ, наверняка стал бы основным. Конечно, Игорь провёл не лучший сезон, но проблемы «Рейнджерс» были явно не во вратаре, а статистика Шестёркина вышла вполне себе добротной.

Илья Сорокин, может быть, и не был бы в полной мере бэкапом, так как по своему уровню кузбассовец не хуже своего друга и товарища Шестёркина. Вполне возможно, что на групповом этапе время голкиперов было бы поделено поровну, а Игорь забрал бы решающие матчи в плей-офф.

Конечно, третьим можно взять и Василевского, однако есть сомнения, что Андрей после такого тяжёлого сезона согласился бы принять участие в турнире. Тем более что золото мирового первенства у него уже есть. А вот Илья Набоков в данной компании выглядит идеальным вариантом – он точно входит в тройку лучших голкиперов КХЛ, доказал способность играть на самом высоком уровне в решающих встречах. Да и позаимствовать опыта у более матёрых коллег ему явно не помешало бы.

Защитники

Защитники Фото: «Чемпионат»

Прикидывая составы на турнир сильнейших, мы постоянно твердим одно и то же из года в год – у нас нет элитных защитников, что усложняет нам жизнь. Но для чемпионата мира, турнира, куда по объективным и не очень причинам не могут доехать все сильнейшие, такая выборка в линию обороны – вполне себе отличная.

Михаил Сергачёв точно занял бы место в первой паре и ударной спецбригаде большинства, а второго защитника подобного функционала и не потребовалось бы в эру, где при наличии мастеровитого нападения можно разыгрывать лишнего и с пятью нападающими.

Зато в надёжности нашим оборонцам не откажешь – Проворов и Гавриков провели очень хорошие сезоны и, вполне вероятно, получат прибавку в зарплате на следующий сезон, Романов при Патрике Руа в «Айлендерс» сделал прорыв, а Зуб всегда был тем, кто стабильно держит уровень. А трио из КХЛ в лице абсолютно не похожих друг на друга Дронова, Чистякова и Елесина дали бы сборной глубины, разнообразия и вариативности.

Нападающие

Нападающие Фото: «Чемпионат»

«Как дела с центральными нападающими?» — спросил человек, не смотрящий хоккей более десятка лет. А наш современник, следящий за игрой, томно ему ответил: «Так же». Центральная линия по обычаю была бы самой слабой в этой команде. Павлу Бучневичу вновь пришлось бы вспоминать свои навыки игры на точке, а Александр Кадейкин почти наверняка занял бы место в топ-6 нападения, где мог бы соединить двух креативных краёв.

Связка Панарина и Кучерова безальтернативно стала бы первой – их выступление на чемпионате мира восемь лет назад восхитило каждого. Во второй играл бы Капризов, и кто-то из троицы Мичков/Марченко/Демидов. Кто бы там ни оказался – это было бы прекрасно, так как Кирилл может творить почти с каждым, а тут ему достался бы партнёр с нетривиальным взглядом на хоккей.

Третье звено не представляло бы собой сдерживающее звено в классическом его понимании – при наличии стольких креативных нападающих нельзя не делать крен на атакующие схемы. При этом и в обороне оно не проваливалось бы – Тренин/Светлаков в центре, с краю – Шабанов, чьи навыки игры без шайбы особо ценит Бенуа Гру, и Валерий Ничушкин, который по меркам НХЛ является топовым универсалом.

Конечно, кому-то пришлось бы таскать рояль, но и для этого нашлись бы достойные кандидатуры – кто-то из пары Тренин/Светлаков, Воронков, который способен на льду делать примерно всё, а также Максим Берёзкин, который в системе Никитина является не только одним из поставщиков креатива, но и основательности вкупе с уверенностью.

Главный тренер

Кто-то сомневается, что им стал бы… Ладно, давайте попробуем порассуждать, какая кандидатура при нынешних обстоятельствах оказалась бы наиболее логичной. На наш взгляд, лучший выбор – Алексей Жамнов, который с таким подбором игроков поставил бы наиболее симпатичный и эффективный стиль. Игорь Никитин является тренером, который играет вдолгую – его видение игры не пришлось бы по душе всем, а на краткосрочном турнире это сильно ударило бы по амбициям команды. Андрей Разин, который год назад говорил о желании когда-нибудь возглавить сборную, тоже отличный вариант, однако в его умениях работать со звёздами пока есть большие сомнения.