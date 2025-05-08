«Никто не предложит больше денег, чем мы». Капризов получит новый контракт в «Миннесоте»?

Что говорят в руководстве «Уайлд» и что сам Кирилл думает о возможном продлении с «дикарями»?

Для «Миннесоты» сезон уже завершился, но активность вокруг команды не прекращается. Даже наоборот: кажется, что сейчас разных слухов насчёт «дикарей» будет ещё больше.

И значительная их часть, естественно, будет связана не с кем иным, как с Кириллом Капризовым. До истечения его контракта остался всего год, и вопросы о его будущем звучат всё громче и чаще.

Хотя генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин на неделе гарантировал: Капризов останется в «Миннесоте».

«Я ожидаю, что он подпишет новый контракт. Вот и всё. Я хотел бы сделать это как можно скорее. Очевидно, все знают, насколько Кирилл важен для команды, для организации и для рынка. Он звезда. Так что, да, это приоритет №1», — сказал Герин.

21 сентября 2021 года форвард подписал пятилетний контракт на $ 45 млн с кэпхитом $ 9 млн. А через год хоккеист, которому сейчас 28 лет, может стать неограниченно свободным агентом.

Уже через два месяца, 1 июля, Капризову будет разрешено заключить восьмилетнее соглашение. Если он подпишется после 1 июля 2026 года, то сможет получить только семилетний контракт.

Перед стартом сезона, 1 октября 2024 года, владелец «дикарей» Крейг Леопольд сказал: «Мы планируем подписать ещё один контракт с ним. Я скажу вам, что никто не предложит больше денег или больший срок, чем мы. Так что всё, что нам нужно сделать, — это доказать ему, что мы хотим победить».

На этой неделе, после вылета «Минесоты», Герин подтвердил правдивость этих слов.

«Никто не может предложить ему больше, чем мы. То, что сказал Крейг [во время предсезонки], — правда. Это на самом деле так. Я просто скажу, что абсолютно уверен, что мы договоримся с Кириллом. Думаю, он действительно любит этот город и эту команду. Он чувствует, что мы движемся в правильном направлении. У него хорошие отношения с [тренером] Джоном [Хайнсом]. У него хорошие отношения со мной. Это просто вопрос работы над новым контрактом», — сказал Герин.

Капризов проводил лучший сезон в карьере, это был по-настоящему его год. Нападающий набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах, однако в конце декабря получил травму нижней части тела, из-за которой пропустил месяц. Затем Кирилл вернулся на три встречи и после вновь вылетел — на этот раз из-за операции.

Кирилл Капризов Фото: Ethan Miller/Getty Images

Изначально предполагалось, что Капризов выбыл минимум на четыре недели. Но он вернулся на лёд только 9 апреля, когда до конца регулярного чемпионата оставалось четыре матча.

«Это тяжело. Ты чувствуешь себя очень хорошо в начале сезона, все почти 40 встреч, которые сыграл. Чувствуешь себя так хорошо, а потом случается операция. Ты не играешь три месяца… Это немного тяжело с ментальной точки зрения, потому что ты всегда находишься вне команды. Ты один. Ты дома. Ты остаёшься здесь, никаких выездов, просто делаешь то, что должен, каждый день в спортзале и всё такое. Это тяжёлый год. Это то, с чем я ничего не могу поделать. Но до операции я думал, что моё возвращение должно оказаться сложнее, однако в итоге всё прошло неплохо», — сказал Капризов.

Нападающий завершил сезон с лучшим показателем полезности в команде — «+19», а также финишировал вторым по количеству голов (25) и третьим — по количеству очков (56). Хоть и сыграл всего 41 матч.

«Уайлд», заняв четвёртое место в Центральном дивизионе, получили, что иронично, первое место в зоне уайлд-кард от Западной конференции на участие в плей-офф. Они в шести встречах проиграли серию первого раунда «Вегасу». Капризов стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» в розыгрыше Кубка Стэнли, набрав 9 (5+4) очков.

Кирилл с каждым годом в стане «дикарей» прибавлял всё больше. «Уайлд» задрафтовали форварда в пятом раунде под общим 135-м номером в 2015 году. Капризов выиграл «Колдер» в сезоне-2020/2021, а также становился лучшим бомбардиром команды в четырёх из пяти сезонов в лиге. Он набрал 386 очков (15-е место в НХЛ за этот период) и забил 185 голов (делит восьмое место) в 319 матчах.

«Мне всё нравится здесь», — сказал он на днях. Когда его спросили про продление контракта с «дикарями», Кирилл кратко ответил: «Всё должно быть хорошо».

Впрочем, несмотря на отсутствие подробностей и чётких ответов, Капризов, кажется, действительно не лукавит. Город стал для него родным.

«Всегда, каждый раз речь идёт о победе. Все всегда хотят победить. Я тоже. Всё то же самое. И, как я уже говорил, мне здесь всё нравится.

Если хочешь пойти в хороший ресторан или бар, в городе есть всё необходимое. Теперь я немного лучше говорю по-английски, мне легче общаться с ребятами. Я уже пять лет здесь и чувствую себя всё комфортнее, с каждым годом всё больше и больше. Это мой второй дом», — рассказал Капризов.

Впрочем, для «Миннесоты» эти переговоры могут оказаться достаточно тяжёлыми. Потолок растёт, поэтому зарплата лидера команды может увеличиться кратно. Вплоть до самой высокой в истории НХЛ.

«В лиге есть люди, которые считают, что в итоге он будет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. В этой следующей волне контрактов, связанной с повышением потолка зарплат, Капризов станет номером один в списке», — сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте Sportsnet.

Однако для «Уайлд» есть и хорошие новости. Со следующего сезона с шеи команды спадут значительные части контрактов нападающего Зака Паризе и защитника Райана Сутера. В следующие четыре года «Миннесота» будет обязана платить им по $ 833 333 в качестве штрафа за выкуп соглашений в июле 2021 года. Это значительно развяжет руки руководству «дикарей». До этого неудачные контракты двоих хоккеистов занимали под платёжкой суммарно сумасшедшие $ 14,7 млн.

Герин сказал, что новый контракт для Капризова будет приоритетом №1. Лишь после этого руководство займётся переговорами со свободными агентами.

«Я взволнован. Не то чтобы я не чувствовал давления — иногда ощущаю его, — но нет, я чувствую волнение больше, чем что-либо ещё. Прошло несколько долгих лет просто в попытках разобраться с контрактами Паризе и Сутера. Честно говоря, просто слыша об этом, я думаю: «О боже, всё, нам больше не придётся об этом слышать». Это приятно.

Зак Паризе и Райан Сутер Фото: Minneapolis Star Tribune/ZUMA/ТАСС

Да, с этим приходят и более высокие ожидания, но мне нравятся высокие ожидания. Я хочу, чтобы от меня ожидали многого. Я делаю свою работу не для того, чтобы сидеть где-то в сторонке… Многие люди любят «Миннесоту», и я пытаюсь что-то им дать. Мы все пытаемся. Мы пытаемся им дать что-то, и это тяжело, но мне это нравится», — сказал Герин.

Так что впереди у генерального менеджера «Уайлд» много работы. И всё-таки интересно, какой контракт подарят Капризову. Может, и правда крупнейший в истории НХЛ?