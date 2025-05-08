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Расписание спортивных матчей 9 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи 9 мая: Овечкин и Макдэвид в Кубке Стэнли, жара в плей-офф НБА, теннис и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 мая 2025 года
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Комментарии
Лучшие спортивные события в день 80-летия Великой Победы: ЧМ по хоккею, «Милан» в итальянской Серии A и Мирра с Медведевым в Риме!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем ответит «Вашингтон» на поражение в первом матче?

«Вашингтон» вёл по счёту бо́льшую часть первой встречи серии, но на деле мало что контролировал и только судорожно отбивался. «Каролина» колошматила соперника атаками и в итоге взяла своё в овертайме. Если так играть и дальше, плей-офф для лучшей команды Востока в регулярке может закончиться уже через несколько матчей. Найдут ли Овечкин и Ко способы разбудить свой атакующий потенциал?

Статистика плей-офф НХЛ
Так прошёл первый матч
«Вашингтон» начал второй раунд плей-офф НХЛ с поражения! Овечкина и Ко дожали в овертайме
«Вашингтон» начал второй раунд плей-офф НХЛ с поражения! Овечкина и Ко дожали в овертайме

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: травма Карри похоронила шансы «воинов»?

Суперзвезда НБА Стефен Карри получил травму во второй четверти первого матча серии плей-офф с «Миннесотой». Впрочем, это не помешало «воинам» забрать встречу. Врачи говорят, что Шеф пропустит как минимум неделю, поэтому в ближайшее время мы его не увидим. «Волкам» представился отличный шанс сократить отставание в серии, но удастся ли Энтони Эдвардсу и компании проявить себя?

Статистика плей-офф НБА
Даже без Карри у «воинов» нашёлся герой!
Стефен Карри — без плей-офф? «Голден Стэйт» забрал матч, который должен был проиграть
Стефен Карри — без плей-офф? «Голден Стэйт» забрал матч, который должен был проиграть

🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли очередной камбэк «Эдмонтона»?

«Эдмонтон» поставил камбэки на поток и установил рекорд НХЛ, выиграв пять матчей подряд, уступая по ходу каждого в счёте. Не «Трактор» в плей-офф КХЛ, конечно, который и с 0:4 отыгрывался, как по щелчку пальцев, но тоже сильно. А ведь «Вегас» в первой встрече второго раунда быстро забросил две шайбы, а потом вёл в счёте до начала третьего периода. Как сложится вторая игра – будет очередной камбэк или «нефтяники» больше не окажутся в роли догоняющих? Или же «рыцари» вырвутся вперёд и на сей раз удержат преимущество?

Статистика плей-офф НХЛ
Странный матч в исполнении «рыцарей»:
«Вегас», что это было? Шли к победе, а потом взяли и отдали её «Эдмонтону»
«Вегас», что это было? Шли к победе, а потом взяли и отдали её «Эдмонтону»

🎾 15:00*: Кэмерон Норри (Великобритания, LL) — Даниил Медведев (Россия, 10), Рим, второй круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:00 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: победит ли Медведев своего «клиента»?

Два года назад Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Риме, а теперь защищает очки за четвёртый круг. Его первый соперник на турнире — британец Кэмерон Норри, бывшая восьмая ракетка мира. Сейчас Норри, попавший в основную сетку даже не как квалифаер, а как лаки-лузер, располагается в конце первой сотни. В первом круге британец уверенно обыграл Кристофера О'Коннелла — 6:3, 6:2. Но с Медведевым у него три поражения в трёх матчах.

Рим-2025. Мужчины. Турнирная сетка
Верим в успех Даниила на грунте?
В Риме Медведев доказал, что умеет играть на грунте. Чего сейчас ждать от Даниила?
В Риме Медведев доказал, что умеет играть на грунте. Чего сейчас ждать от Даниила?

🎾 15:30*: Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Мирра Андреева (Россия, 7), Рим, второй круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:30 МСК
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: одержит ли Андреева первую в карьере победу в Риме?

Год назад Мирра Андреева, недавно отпраздновавшая 18-летие, дебютировала на «тысячнике» в столице Италии и проиграла тогда в первом же матче. Свою первую победу на турнире Андреева, которая, как и все сеяные, отдыхала в первом круге, попробует одержать сегодня. Соперницей Мирры станет Эмилиана Аранго из Колумбии, попавшая в основную сетку через квалификацию. В первом круге Аранго одержала тяжелейшую победу над Викторией Томовой — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 более чем за три часа. Два года назад Андреева и Аранго пересеклись в квалификации к «Ролан Гаррос», и 16-летняя на тот момент россиянка учинила разгром — 6:0, 6:2.

Рим-2025. Женщины. Турнирная сетка
Признания Мирры перед турниром:
«Надеюсь, Кончита даст мне совет, как добиться такого же рекорда». Мирра — перед Римом
«Надеюсь, Кончита даст мне совет, как добиться такого же рекорда». Мирра — перед Римом

🏒 17:20: Швейцария — Чехия, чемпионат мира, групповой этап

ЧМ-2025 . World Championship Preliminary Round Grp. B
09 мая 2025, пятница. 17:20 МСК
Швейцария
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как чемпионы начнут защиту титула?

Год назад сборная Чехии вернулась на вершину, прервав 12-летнюю серию без побед на чемпионатах мира. Давид Пастрняк – автор «золотого» гола – в составе, как и ещё 12 игроков, которые стали триумфаторами в Праге-2024. А в соперниках – прошлогодний финалист Швейцария. Получится ли у неё взять реванш или Чехия начнёт защиту титула с победы?

Статистика ЧМ по хоккею
Швейцарцы тоже везут сильный состав — со звёздами НХЛ!
Пастрняк ведёт Чехию за дублем, у Швеции — 19 игроков НХЛ. Топ-сборные Европы перед ЧМ
Пастрняк ведёт Чехию за дублем, у Швеции — 19 игроков НХЛ. Топ-сборные Европы перед ЧМ

🏒 21:20: Дания — США, чемпионат мира, групповой этап

ЧМ-2025 . World Championship Preliminary Round Grp. B
09 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Дания
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Дания прервать череду неудач в матчах с США?

Сборные Дании и США – в разных весовых категориях, даже с учётом того, что на чемпионат мира американцы редко привозят звёздные составы. Последний раз викинги обыгрывали США ещё в 2010 году, с тех пор – пять поражений подряд. Смогут ли датчане в этот раз упереться рогом или их ждёт очередной разгром?

Статистика ЧМ по хоккею
Может, Дания однажды тоже сделает скачок вверх, как когда-то Швейцария?
Нам нужны «лишние» сборные на чемпионатах мира. Именно они влюбляют нас в хоккей
Нам нужны «лишние» сборные на чемпионатах мира. Именно они влюбляют нас в хоккей

⚽️ 21:45: «Милан» — «Болонья», Серия А, 36-й тур

Италия — Серия А . 36-й тур
09 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Болонья» поднимется в зону Лиги чемпионов?

«Милан» стал победителем Суперкубка Италии и уже добрался до финала Кубка страны. Однако выступление в Серии А явно не радует болельщиков красно-чёрных. Девятая строчка в таблице с отставанием от топ-4 в шесть очков. «Болонья», в отличие от соперника, по-прежнему бьётся за место в зоне Лиги чемпионов. Её отставание от первой четвёрки гораздо более скромное — одно очко. В первом круге «Болонья» обыграла соперника дома (2:1). Возьмёт ли «Милан» реванш? Если победит «Болонья», то на время запрыгнет в топ-4.

Статистика Серии А
Уедет ли Тео в Мадрид?
В «Реале» определились с заменой для Ферлана Менди — AS
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