Лучшие спортивные события в день 80-летия Великой Победы: ЧМ по хоккею, «Милан» в итальянской Серии A и Мирра с Медведевым в Риме!

Топ-матчи 9 мая: Овечкин и Макдэвид в Кубке Стэнли, жара в плей-офф НБА, теннис и футбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

Интрига: чем ответит «Вашингтон» на поражение в первом матче?

«Вашингтон» вёл по счёту бо́льшую часть первой встречи серии, но на деле мало что контролировал и только судорожно отбивался. «Каролина» колошматила соперника атаками и в итоге взяла своё в овертайме. Если так играть и дальше, плей-офф для лучшей команды Востока в регулярке может закончиться уже через несколько матчей. Найдут ли Овечкин и Ко способы разбудить свой атакующий потенциал?

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

Интрига: травма Карри похоронила шансы «воинов»?

Суперзвезда НБА Стефен Карри получил травму во второй четверти первого матча серии плей-офф с «Миннесотой». Впрочем, это не помешало «воинам» забрать встречу. Врачи говорят, что Шеф пропустит как минимум неделю, поэтому в ближайшее время мы его не увидим. «Волкам» представился отличный шанс сократить отставание в серии, но удастся ли Энтони Эдвардсу и компании проявить себя?

🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

Интрига: будет ли очередной камбэк «Эдмонтона»?

«Эдмонтон» поставил камбэки на поток и установил рекорд НХЛ, выиграв пять матчей подряд, уступая по ходу каждого в счёте. Не «Трактор» в плей-офф КХЛ, конечно, который и с 0:4 отыгрывался, как по щелчку пальцев, но тоже сильно. А ведь «Вегас» в первой встрече второго раунда быстро забросил две шайбы, а потом вёл в счёте до начала третьего периода. Как сложится вторая игра – будет очередной камбэк или «нефтяники» больше не окажутся в роли догоняющих? Или же «рыцари» вырвутся вперёд и на сей раз удержат преимущество?

🎾 15:00*: Кэмерон Норри (Великобритания, LL) — Даниил Медведев (Россия, 10), Рим, второй круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: победит ли Медведев своего «клиента»?

Два года назад Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Риме, а теперь защищает очки за четвёртый круг. Его первый соперник на турнире — британец Кэмерон Норри, бывшая восьмая ракетка мира. Сейчас Норри, попавший в основную сетку даже не как квалифаер, а как лаки-лузер, располагается в конце первой сотни. В первом круге британец уверенно обыграл Кристофера О'Коннелла — 6:3, 6:2. Но с Медведевым у него три поражения в трёх матчах.

🎾 15:30*: Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Мирра Андреева (Россия, 7), Рим, второй круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: одержит ли Андреева первую в карьере победу в Риме?

Год назад Мирра Андреева, недавно отпраздновавшая 18-летие, дебютировала на «тысячнике» в столице Италии и проиграла тогда в первом же матче. Свою первую победу на турнире Андреева, которая, как и все сеяные, отдыхала в первом круге, попробует одержать сегодня. Соперницей Мирры станет Эмилиана Аранго из Колумбии, попавшая в основную сетку через квалификацию. В первом круге Аранго одержала тяжелейшую победу над Викторией Томовой — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 более чем за три часа. Два года назад Андреева и Аранго пересеклись в квалификации к «Ролан Гаррос», и 16-летняя на тот момент россиянка учинила разгром — 6:0, 6:2.

🏒 17:20: Швейцария — Чехия, чемпионат мира, групповой этап

Интрига: как чемпионы начнут защиту титула?

Год назад сборная Чехии вернулась на вершину, прервав 12-летнюю серию без побед на чемпионатах мира. Давид Пастрняк – автор «золотого» гола – в составе, как и ещё 12 игроков, которые стали триумфаторами в Праге-2024. А в соперниках – прошлогодний финалист Швейцария. Получится ли у неё взять реванш или Чехия начнёт защиту титула с победы?

🏒 21:20: Дания — США, чемпионат мира, групповой этап

Интрига: сможет ли Дания прервать череду неудач в матчах с США?

Сборные Дании и США – в разных весовых категориях, даже с учётом того, что на чемпионат мира американцы редко привозят звёздные составы. Последний раз викинги обыгрывали США ещё в 2010 году, с тех пор – пять поражений подряд. Смогут ли датчане в этот раз упереться рогом или их ждёт очередной разгром?

⚽️ 21:45: «Милан» — «Болонья», Серия А, 36-й тур

Интрига: «Болонья» поднимется в зону Лиги чемпионов?

«Милан» стал победителем Суперкубка Италии и уже добрался до финала Кубка страны. Однако выступление в Серии А явно не радует болельщиков красно-чёрных. Девятая строчка в таблице с отставанием от топ-4 в шесть очков. «Болонья», в отличие от соперника, по-прежнему бьётся за место в зоне Лиги чемпионов. Её отставание от первой четвёрки гораздо более скромное — одно очко. В первом круге «Болонья» обыграла соперника дома (2:1). Возьмёт ли «Милан» реванш? Если победит «Болонья», то на время запрыгнет в топ-4.