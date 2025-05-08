«Мы должны побеждать». Американцам надоело сливать хоккейные чемпионаты мира

Менеджмент уверен: без побед на ЧМ по хоккею не будет побед на Олимпиаде, и теперь в Данию едет очень талантливая команда.

На Турнире четырёх наций США привезли состав, который чуть ли не впервые по уровню чистого таланта котировался выше Канады, причём во вратарской линии разрыв и вовсе выглядел фантастическим. Две североамериканские команды ожидаемо сошлись в финале — и американцы, несмотря на победу в групповом этапе, уступили там в овертайме.

После этого матча автор победного гола американцев на групповом этапе, капитан «Детройта» Дилан Ларкин, выступил с неожиданным обвинением: «Нашей федерации трудно даётся приглашение игроков на чемпионат мира. Парни должны ездить на ЧМ и доказать, что они готовы играть за свою страну. Мы должны выигрывать этот турнир — как Канада, парни едут туда и побеждают».

Пожалуй, главным различием между двумя сборными в финале являлся опыт побед. У канадцев было колоссальное преимущество не только в выигранных Кубках Стэнли, но и в опыте на чемпионате мира. Девять игроков «кленовых» выигрывали золото мировых первенств и ещё столько же доходили там до финала. Американская же сборная имеет в составе 0 чемпионов мира — в последний раз США выигрывали этот турнир аж зимой 1933-го, когда Франклин Рузвельт даже не стал президентом. Ещё есть золото 1960-го, однако тогда ЧМ был совмещён с Олимпиадой.

Матч Канады и США на Турнире четырёх Фото: Ben Jackson/Getty Images

Слова Ларкина всколыхнули американскую хоккейную тусовку. Говорит он их не в первый раз: правда, в 2017-м, когда игрок «Детройта» впервые затронул эту проблему, он был второгодкой в НХЛ — сейчас его авторитет в лиге совершенно иной. С учётом того, что сборная США не выигрывала взрослых международных турниров с 1996-го, от неудач на ЧМ нельзя просто так отмахнуться. У нас часто считают (и справедливо) шведскую сборную некубковой, но статистика американцев шокирует. После введения плей-офф на чемпионатах мира разные по силе составы с разными тренерами проиграли разным соперникам все 12 полуфиналов.

Вообще, статус чемпионатов мира в США проблемен вне зависимости от видов спорта. Взять даже баскетбол — там турниры играются до старта сезона в сентябре, с плей-офф пересечений нет, и проводят их раз в четыре года (что якобы должно повышать престижность). Однако главные звёзды американского баскетбола стабильно осенью в сборную не едут (даже домашний ЧМ в 2002-м проигнорировало большинство), а сам турнир остаётся на задворках внимания. Впрочем, поражение в 2023-м явно ударило по патриотическим чувствам Леброна и Ко, которые рванули в Париж на Олимпиаду.

Что уж говорить про хоккей, который в США сильно отстаёт от остальных видов «большой четвёрки». Очень хорошо это отношение показывает старая карикатура в одном из канадских медиа: пока местный фанат рвёт волосы после поражения от Штатов на МЧМ, американский зритель никакой хоккей не смотрит и ищет по телевизору повтор матча НФЛ. Со взрослым – ЧМ ещё хуже: Коннор Хеллебайк признался ESPN, что впервые услышал о существовании такого турнира в 2015-м, когда его впервые пригласили в сборную.

Теперь менеджмент сборной хочет положить этому конец. Иронично, что генменеджер США на Олимпиаде Билл Герин в бытность игроком сам никогда на чемпионаты мира не ездил, но теперь он в другом статусе и прекрасно понимает, что времена изменились. Ещё год назад Герин открыто заявил, что парни, которым каникулы в тёплых краях дороже сборной, на Олимпиаду могут не рассчитывать. Парни намёк поняли — в Прагу год назад поехали почти все пограничные кандидаты из доступных, однако только ради того, чтобы уныло проиграть хозяевам в четвертьфинале.

Герин не будет генменеджером конкретно этой сборной, но он поедет в Данию и станет лично наблюдать за той командой, которая будет играть на ЧМ. «Мы должны перестроить нашу культуру. Оправдания от парней, которые я слышал, недостаточно хороши. Мы должны больше побеждать, наши лучшие игроки обязаны приезжать сюда чаще. Мы должны выиграть этот турнир», — заявлял генменеджер «Миннесоты» прессе.

Билл Герин Фото: Vesa Moilanen/IMAGO/ТАСС

Кроме олимпийского мотивационного кнута, американская федерация ищет и пряники. Как известно, канадская федерация оплачивает семьям игроков европейские поездки, и в трансляциях вы часто можете видеть жён и детей хоккеистов. USA Hockey тоже хочет перенять эту программу — это также поможет дисциплинировать звёзд, которые иногда в Европе уходили в отрыв.

Что ж, давайте посмотрим, кто откликнулся на эти призывы.

Вратари

Джереми Свейман («Бостон»), Хэмптон Слакински (университет Западного Мичигана), Джоуи Даккорд («Сиэтл»)

У американцев с вратарями всё так хорошо, что в сборную не поехал Дастин Вольф. Он почти единолично чуть не вытащил «Калгари» в плей-офф, попал в тройку номинантов «Колдера» и сам выражал желание сыграть на ЧМ. Однако выбор был сделан в пользу других игроков. Свейман в этом году казался №3 среди американских вратарей, причём с большим отставанием от Хеллебайка и Джейка Эттингера. Но очередной неудачный плей-офф от голкипера «Виннипега» может поставить под сомнение его статус железного №1, шансом надо пользоваться.

Вторым (а может быть, и первым) будет голкипер «Сиэтла». Даккорд проделал путь из ECHL в НХЛ, выиграл борьбу у Филиппа Грубауэра, контракт которого летом наверняка будет выкуплен. Несмотря на то что «Кракен» не попали в плей-офф, Джоуи (по данным MoneyPuck) занял восьмое место в НХЛ по голам, отражённым сверх xG – среди американцев выше только Хеллебайк и Энтони Столарз. С таким дуэтом третий взрослый вратарь — это уже излишество, и в Данию также едет проспект «Лос-Анджелеса», который в этом году выиграл МЧМ и чемпионат NCAA.

Защитники

Зак Веренски («Коламбус»), Зив Буйум («Миннесота»), Алекс Власик («Чикаго»), Брэди Шей («Нэшвилл»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон»), Джексон ЛаКомбе («Анахайм»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (Бостонский университет)

С защитниками у американцев вышел перехлёст: девятый явно будет лишним. Вряд ли этот девятый понуро поедет домой: у американцев есть неприятная история ЧМ-2022, когда из-за травм они заканчивали плей-офф в две пары защитников. Даже если травм не будет, лишний хоккеист получит отличную тренировочную практику. Пока кажется, что вне заявки останется младший из Хатсонов. Несмотря на шикарный сезон Коула, который на молодёжном уровне обставил Лэйна, есть ощущение, что 18-летнего игрока звали в сборную как фактор для приглашения звёздочки «Монреаля», но тот не приехал.

Главная звезда этой линии — конечно, Веренски, который для «Коламбуса» в этом году значил столько же, сколько и Куинн Хьюз для «Ванкувера». Однако стоит обратить особое внимание на Власика и ЛаКомбе, которые в довольно слабом окружении показывают хороший хоккей. Почти двухметровый защитник «Чикаго» готов принять знамя топового домоседа из рук однофамильца, чья карьера в «Сан-Хосе» идёт к закономерному финалу. ЛаКомбе за один сезон сделал гигантский рывок вперёд: он не только забросил 14 шайб (лишь четырёх голов не хватило для рекорда команды), но и по продвинутым метрикам защиты (типа контролируемых выходов из зоны) уже идёт в топе лиги.

Зак Веренски на ЧМ-2024 Фото: Lukasz Sobala/Zuma/ТАСС

Стоит последить и за опытным Шеем, который наверняка фигурирует где-то в олимпийском лонг-листе, хотя переход в «Нэшвилл» оказался провалом, а также за Буйумом, который к 19 годам выиграл два МЧМ в статусе лидера американской защиты и успел дебютировать в составе «Миннесоты».

Нападающие

Тейдж Томпсон («Баффало»), Шейн Пинто («Оттава»), Конор Гарланд, Дрю О’Коннор (оба — «Ванкувер»), Фрэнк Назар («Чикаго»), Майкл Маккэррон («Нэшвилл»), Клейтон Келлер, Логан Кули, Джош Доан (все — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм»), Мэтти Бенирс, Майки Эйссимонт (оба — «Сиэтл»), Уилл Смит («Сан‑Хосе»), Исаак Ховард (университет штата Мичиган)

Самые громкие имена, которые остались вне состава на Турнир четырёх — Томпсон и Келлер. Оба вняли призыву Герина и поехали на ЧМ доказывать своё право. И если лидер «Баффало» в сборной уже дважды играл (правда, до обретения своего звёздного статуса), то для капитана «Юты», выбившего в этом году 90 очков, это дебют за взрослую сборную и самый важный турнир в карьере. На фоне успехов Александра Баркова тонкий технарь из Солт-Лейк-Сити теперь выглядит самым недооценённым хоккеистом лиги. Среди американцев в этом году успешнее были только Мэттьюс и Айкел.

Ларкин, который и призывал всех «к оружию», на ЧМ не поехал из-за «важных семейных причин», американцы взяли на вооружение давнюю канадскую тактику по одновременной обкатке всех топовых юниоров. Простое перечисление: №2 драфта-2021 (Бенирс), №3 и №5 в 2022-м (Кули и Готье), №4 в 2023-м (Смит). Кроме того, есть и 13-й номер в 2022-м (Назар), который в концовке сезона стал чуть ли не самым ярким форвардом «ястребов» наряду с Бедардом и Райаном Донато. Таланта здесь очень много — но не у всех были условия для его наилучшего развития. В товарищеском матче с Германией вышло звено Готье — Бенирс — Смит.

Клейтон Келлер Фото: Chris Gardner/Getty Images

Может быть, американцы даже чуть поторопились. Если канадцы сначала назвали только 15 хоккеистов и оставили много мест для игроков, вылетевших из первого раунда (в число которых вошли Маккиннон, Флёри и Сперджен), то USA Hockey решила набрать сборную почти сразу, и в команду попали игроки четвёртых звеньев О’Коннор и Маккэррон. Назвать того же Маккэррона совсем случайным человеком нельзя: он был основным игроком седьмой по проценту нейтрализации бригады меньшинства в лиге. Однако у той же Канады, с которой американцы себя станут неизбежно сравнивать, даже в четвёртом звене будут игроки топ-6 своих клубов.

Таланта у этой сборной полно, и теперь раскрывать его должен тренер. С одной стороны, Райан Варсофски привёл «Сан-Хосе» лишь к 52 очкам в сезоне. С другой стороны, найдите человека, который бы справился лучше — 37-летний наставник благодаря успехам на уровне АХЛ давно заработал статус одного из самых перспективных тренеров лиги. Это точно шаг вперёд после вечных неудачников типа Дэвида Куинна.