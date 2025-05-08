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Сборная Россия 25 обыграла сборную Беларуси в Минске, но впервые уступила в Туре сборной, видео

«Россия 25» всё-таки обыграла Беларусь. Помогли переезд в Минск и дубль Плотникова
Лев Лукин
Сборная «Россия 25» обыграла команду Беларуси
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С четвёртого раза команда Романа Ротенберга одержала победу, но в майском турне впервые уступила.

Традиционное майское турне команды Романа Ротенберга, которая носит название сборная «Россия 25», двигалось к полному провалу. Российские хоккеисты, обыграв Казахстан, умудрились трижды подряд уступить сборной Беларуси, причём в одном из тольяттинских матчей подопечные Ротенберга пропустили аж восемь шайб.

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Впрочем, у российской команды был шанс завершить турне на позитивной ноте – игра в столице Беларуси 8 мая. И переезд на территорию соперника сказался благоприятно.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 3
Россия 25
0:1 Плотников (Воробьёв, Саморуков) – 07:28 (5x5)     0:2 Леонтьев (Хайруллин, Григоренко) – 21:24 (5x5)     1:2 Скоренов (Бокун, Сапего) – 44:34 (5x5)     1:3 Плотников (Соркин, Воробьёв) – 46:44    

На этот матч в воротах сборной России вновь появился Андрей Мишуров, проведший абсолютно все игры в рамках турне. Такая вера в Мишурова и игнорирование Дениса Костина, вероятно, говорят о том, что на Андрея, не желающего сидеть в «Авангарде» за спиной Никиты Серебрякова, есть спрос в СКА.

И сегодня Мишуров не подвёл. Сыграл уверенно, хотя по единственному пропущенному голу к российскому вратарю есть вопросы.

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Но в этот вечер полевые хоккеисты сборной Ротенберга сыграли дисциплинированно, собранно, избежали детских ошибок и забили своевременные голы. На восьмой минуте встречи Сергей Плотников открыл счёт, цели достиг дальний бросок нападающего СКА.

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А в начале второго периода россияне забросили красивую шайбу. Марат Хайруллин здорово отдал на ход подключившемуся к атаке защитнику Владиславу Леонтьеву, а тот не оставил шансов Ивану Кульбакову.

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Подопечные Ротенберга не позволили хозяевам льда вернуться в игру и показать свой лучший хоккей, а также нейтрализовали главное белорусское оружие – Виталия Пинчука. Ну а после того, как белорусы всё-таки забили, «Россия 25» быстро восстановила преимущество в две шайбы. Плотников, получив шайбу в центре зоны и оставшись без опеки, оформил дубль.

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Этот гол стал последним в матче. Сборная России 25 спокойно довела дело до победы, прервав удивительную серию поражений от белорусов. Роман Ротенберг, безусловно, найдёт в этом повод для гордости, однако факт остаётся фактом – впервые за три года его команда проиграла майское турне.

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