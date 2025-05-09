«Вашингтон» в деле! Сравняли счёт в серии плей-офф, победный гол гениально начертил Уилсон

Овечкин в битве с «Каролиной» пока без набранных очков.

Начало второго раунда плей-офф НХЛ для «Вашингтона» не задалось. «Столичные» на домашнем льду установили антирекорд по бросковой активности и обидно проиграли «Каролине» в начале овертайма.

Во втором матче победа «столичным» была жизненно необходима, однако пробиваться сквозь активную, плотную оборону «ураганов» — то ещё удовольствие. Первый период оказался безголевым, а вот во втором отрезке «Вашингтону» удалось прибавить и даже серьёзно перебросать «Каролину», но счёт был открыт после курьёзного эпизода. Один защитник гостей Уокер, выбрасывая шайбу от борта, попал в лицо другому защитнику «ураганов» Гостисберу, Макмайкл совершил перехват, убежал к владениям Андерсена и забил.

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Давление «Кэпиталз» во втором периоде не принесло дивидендов хозяевам, увеличить преимущество они не смогли, зато в начале третьего отрезка сработало большинство «Вашингтона». Том Уилсон гениально разобрался на пятачке, отдав с разворота передачу на Джона Карлсона, и тот вколотил шайбу в ворота. Андерсен был близок к суперсейву клюшкой, но счёт стал 2:0.

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После этого «ураганы» обрушили «ураган» атак на владения Логана Томпсона, стремясь отыграться. И на 50-й минуте Гостисбер реализовал большинство.

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А дальше «Вашингтон» выдержал натиск «Каролины». И за минуту до сирены Уилсон забил в пустые ворота, зафиксировав равный счёт в серии, которая теперь переезжает в Роли. А как же Александр Овечкин? Лидер «Кэпиталз» вновь не набрал очков, хотя и поучаствовал в атаке, приведшей к победному голу Карлсона. У Ови три броска в створ, один хит и не самое выдающееся игровой время. Что ж, главное для Александра, что «Вашингтон» победил, а его голы наверняка ещё придут и помогут «столичным» в этой тягучей и плотной серии.