Короли камбэков! Макдэвид и Драйзайтль приговорили «Вегас» в овертайме

«Эдмонтон» в этом плей-офф стал мастером камбэков – на старте второго раунда «нефтяники» наказали «Вегас» за излишнюю пассивность после того, как хозяева быстро повели 2:0, и в итоге дожали соперника в третьем периоде. Для них это был пятый матч подряд, в котором они уступали в счёте, но в итоге одерживали победу.

«Эдмонтон» лишил «Вегас» преимущества домашней площадки, а во втором матче мог сделать практически невозможное – повести 2-0. Казалось бы, что такого, но в эпоху Коннора Макдэвида им удавалось это лишь раз, ещё в 2017 году, в серии с «Анахаймом» (которую они, несмотря на это, проиграли).

Но для начала им пришлось совершить ещё один камбэк – хозяева вновь довольно быстро смогли вырваться вперёд – Айкел, Стоун и Олофссон как по нотам разыграли комбинацию в большинстве, после которой Кэлвин Пикар уже не спас.

Игра шла достаточно размеренно, но после экватора матча события начали развиваться стремительно, а главным действующим лицом выступил незаметный герой Василий Подколзин. Россиянин сначала выдал передачу под бросок Джейку Уолману, который пальнул издалека в дальний угол, забросив свой первый гол в плей-офф за карьеру.

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Вскоре Василий отличился и сам, и этот гол и для него стал первым в плей-офф. Подколзин подхватил шайбу на выходе из своей зоны, быстро прошёл среднюю, сместился в центр и прицельно бросил, выведя «Эдмонтон» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом «нетфяники» не остановились – Драйзайтль лёгким движением руки заставил Брэйдена Макнэбба расстаться с шайбой в зоне «Вегаса», Ньюджент-Хопкис её забрал и отдал на накатившегося по центру Дарнелла Нурса, который сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вегас» одну шайбу до перерыва всё же смог отыграть усилиями Вильяма Карлссона, однако на старте третьего периода гости забили четвёртую. Но «Эдмонтон» же не приватизировал камбэки – другие тоже на них способны, например, «Вегас»! Макдэвид очень вовремя для гостей схватил две минуты, Марк Стоун долго и терпеливо выцеливал поперечную передачу и выдал идеальный пас на Олофссона, который расстрелял Пикара.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гол Алекса Пьетранджело уравнял цифры на табло – но короли камбэков в этом плей-офф пока всё-таки «нефтяники». «Рыцари» почуяли кровь, владели инициативой, а овертайм начали ураганно, генерируя один момент за другим. Но дело до конца не довели, а потом сам себе выстрелили в ногу, когда Ник Руа жёстко двинул клюшкой в лицо Тренту Фредерику и получил удаление до конца матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В пятиминутном меньшинстве «Вегас» отбился практически образцово-показательно (если не считать убойного момента Хаймана на последних секундах, когда он угодил в перекладину), однако «Эдмонтон» смог нащупать ритм – уже в равных составах Макдэвид попал в штангу, а на отметке 76 минут он вместе с Драйзайтлем разыграл выход два в одного. Молчали весь матч, не отмечаясь результативными действиями – чтобы добить «Вегас» в овертайме!