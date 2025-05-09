«Выстрелили из сигнальной ракетницы в голову». На экс-хоккеиста совершили нападение

К сожалению, последние годы всё чаще расстраивают и пугают страшными моментами. Всё чаще происходят ситуации, с которыми привык сталкиваться только по телевизору — в фильмах, сериалах или новостных сводках.

Такие моменты не обходят и нашу любимую сферу.

На днях с нами связался близкий друг бывшего хоккеиста и рассказал душераздирающую историю о том, как его друга избили и выстрелили в голову из ракетницы. Об этом инциденте упоминали в новостях.

К счастью, парень находится в сознании. Пострадавшим оказался Василий Малышев. Сейчас ему 19 лет, свою карьеру он начал в Санкт-Петербурге. Защитник в основном выступал за команду из системы СКА — СКА-ХКД, играя в первенстве города.

Мы связались с Василием, и он согласился рассказать нам подробности ужасного инцидента, с которым ему пришлось столкнуться.

— Сможете немножечко рассказать о себе, о том, за кого сейчас играете?

— Я закончил профессионально заниматься хоккеем полтора года назад. А так, чисто любительские матчи бывают, выхожу с мужиками покататься.

— Об инциденте. Когда он произошёл?

— Это произошло, получается, 6 мая, приблизительно в 22:45.

— Расскажите поподробнее о том, что случилось.

— Человек, который должен был мне денег, написал: «Приходи, я тебе отдам деньги, решим этот вопрос». Я прихожу, вижу компанию людей. Собственно, примерно понимаю, чем это всё закончится. Он говорит: «Пойдём на улицу, поговорим».

Мы все выходим. Они начинают мне говорить, что этот человек мне ничего не должен. Я посмеялся над этим. Кто-то мне выкрикнул: «Чё ты лыбишься?» Обозвал меня как-то. Я ему сказал: «Рот закрой свой», — и понеслась. Мутузили, мутузили, потом выстрелили из сигнальной ракетницы вплотную в голову.

Единственное, в новостях везде пишут, что в меня кинули петарду, но на деле это была не петарда, а сигнальная ракетница.

Фото с места инцидента Фото: Личный архив Василия Малышева

— Что было дальше? Вы вызвали скорую?

— Да. Они выстрелили и продолжили меня мутузить. Потом кто-то из них крикнул: «Всё, бежим». И они убежали.

Я после этого ещё поднялся. Видимо, шок был. Сразу начал себя бить по карманам, смотреть, всё ли, что у меня было, осталось на месте. Они у меня ещё телефон украли. А было это всё около компьютерного клуба, на входе в него. Я зашёл туда и попросил администратора, чтобы она мне вызвала скорую. Она вызвала скорую и полицию.

— Какие травмы вы получили?

— У меня сильные ожоги. Скорее всего, буду делать пересадку кожи. Травмы головы, сотрясение — какой степени, не знаю. Ожоги на голове. И дырка была от пули. Но врачи сказали, что она сама сможет затянуться, поэтому зашивать нет смысла.

Страшно подумать о том, что было бы, если бы этот зажигательный патрон попал на пару сантиметров ниже, то есть в висок. Скорее всего, я бы даже скорую не дождался. Или если бы, скажем, попал в глаза или лицо, то я мог остаться на всю жизнь инвалидом…

Василий в больнице после инцидента Фото: Личный архив Василия Малышева

— А как в целом сейчас ваше самочувствие?

— Мы, спортсмены, привыкли терпеть. Поэтому терпимо. Но на самом деле болит… рука, например, болит настолько, что я такой боли ещё никогда не испытывал. Особенно когда мне перевязку позавчера делали — очень больно было. Я думал, что прям там помру на этом столе… Голова болит, в ней пищит что-то периодически. Однако врачи говорят, что это нормально, просто нужно соблюдать постельный режим, и всё наладится. Надеюсь на это.

— Сможете чуть подробнее рассказать, кто были эти нападавшие? Люди, с которыми вы играли?

— Нет, я с ними не играл, мне просто встречу назначили у компьютерного клуба. Меня, получается, двое или трое человек били, и один стрелял. Я знаю нескольких из них. С одним вообще в классе в одном учился, но мы особо не общались. То есть это все ребята с района.

Причём человек, который должен был мне денег, просто в стороне стоял. Он собрал толпу народа, и они меня отмудохали, выстрелили в голову из сигнальной ракетницы. На видеозаписи видно, что они это сделали вплотную в голову. Ещё дело в том, что видеозапись обрезанная. После выстрела они продолжили бить. На видео этого нет, его обрезали.

— Эти люди выходили на связь после того, что произошло?

— Они у меня телефон украли, поэтому нет. Ко всем старым аккаунтам я пока не восстановил доступ. Там такой народ, такой контингент, что они, я думаю, в курсе происходящего, но ходят и думают, какие они крутые. Гопники и, скажем так, мигранты.

Знаю, что та группировка начала в интернете призывать всех остальных к насилию по отношению ко мне при встрече за то, что я после всего этого обратился в органы.

Василий Малышев Фото: Личный архив Василия Малышева

— Мне передали, что вы беспокоитесь, что у этих людей есть связи. Подали ли вы уже заявление в правоохранительные органы?

— Да, заявление подал. Но особо не боюсь, что у них тут связи есть, потому что это шпана, просто гопники. Однако я надеюсь, что если это всё будет предаваться огласке, то всё будет по закону, всё как нужно.

***

Будем надеяться, что делу Василия дадут ход и все виновные получат справедливое наказание. И что это станет уроком для тех, кто считает нормой применять насилие по отношению к другим людям и решать с его помощью все вопросы.