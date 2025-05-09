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Швейцария — Чехия — 4:5 ОТ, видео, голы, обзор матча группового этапа ЧМ-2025 по хоккею, 9 мая 2025 года

Феерический матч на старте ЧМ по хоккею! Камбэки, девять голов и победа Чехии
Елена Кузнецова
Отчёт Швейцария — Чехия — 4:5 ОТ
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Точку в овертайме битвы прошлогодних финалистов поставил 39-летний Червенка.

Чемпионат мира по хоккею – 2025, который в этом году принимают шведский Стокгольм и датский Хернинг, выпало открывать прошлогодним финалистам – сборным Чехии и Швейцарии. Чехи годом ранее прервали свою засуху без побед, которая длилась с 2010 года, а на нынешнее первенство привезли половину «золотого» состава, включая свою главную звезду – Давида Пастрняка, чей «Бостон» крайне удачно для национальной команды пролетел мимо плей-офф.

Швейцария уже давно если ещё не топ-сборная, то подобралась уже совсем близко к главным хоккейным державам и раз в пять-шесть лет неизменно выходит в финал. Правда, в этот раз сборной придётся обходиться без суперзвезды Романа Йози, однако в её составе и так хватает как топовых имён, так и пусть и не звёздных, но очень опытных и добротных игроков. Например, 41-летний Андрес Амбюль – рекордсмен по количеству ЧМ, для него нынешний турнир стал 20-м в карьере – и последним. После него он завершит карьеру.

Календарь чемпионата мира по хоккею

Швейцарцы начали очень резво. Не успели чехи войти в игру, как Кристиан Марти наудачу бросил от борта с острого угла, и Карелу Веймелке пришлось вынимать из своих ворот первую шайбу. Вскоре последовал и второй гол – в исполнении Сандро Шмидта, однако Радим Рулик взял тренерский запрос, и судьи, посмотрев повтор, определили офсайд.

Швейцарцы ближе к концовке всё же смогли огорчить Веймелку второй раз, но перед этим едва не пропустили сами. Ондржей Беранек убежал в контратаку один на один с вратарём, однако был остановлен с нарушением правил. Чехи заработали буллит, исполнять его вышел Пастрняк, но переиграть Леонардо Дженони не сумел. В следующей смене «крестоносцы» провели результативную атаку – Йонас Зигенталер угодил в штангу, а Дамьен Риа добил шайбу в ворота.

ЧМ-2025 . Группа B
09 мая 2025, пятница. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 5
ОТ
Чехия
1:0 Марти (Хофман, Фора) – 01:34     2:0 Риа (Зигенталер, Кукан) – 17:50     2:1 Странски (Пастрняк, Червенка) – 19:41 (pp)     2:2 Задина (Крейчик, Шпачек) – 26:01     2:3 Пирохта (Задина, Шпачек) – 35:33     3:3 Шмид (Мой, Хофман) – 41:21 (pp)     4:3 Андригетто (Марти, Мальгин) – 49:00     4:4 Седлак (Червенка, Гронек) – 56:13 (pp)     4:5 Червенка (Пастрняк, Веймелка) – 62:30    

Вот так так! Действующий чемпион «горел» 0:2 уже в первом периоде первого матча, но перед перерывом получил королевский подарок – шанс разыграть «5 на 3». Которым не преминул воспользоваться, и Матей Странски сократил отставание.

Во втором периоде чехи уже развернулись на полную мощь и перебросали швейцарцев 15-3! Филип Задина сыграл на добивании после броска Якуба Крейчика и впритирку со штангой послал шайбу в ворота, сравняв счёт. Позже Филип Пирохта дальним броском через трафик впервые во встрече вывел Чехию вперёд.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею

Третий период швейцарцы начинали в большинстве, и Шмидт подправил шайбу на дальней штанге ногой после передачи Тайлера Моя. По этому голу вопросов ни у судей, ни у тренерского штаба Чехии вопросов не возникло, и счёт стал равным. Однако ненадолго – в середине периода Свен Андригетто вывел Швейцарию вперёд.

Ух, чемпионат мира начинается просто феерически – и чехи сделали его ещё лучше, сравняв счёт менее чем за четыре минуты до конца основного времени. Овертайм – как раз то, чего ещё не хватало этому матчу – а точку в нём поставил 39-летний капитан Чехии Роман Червенка.

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