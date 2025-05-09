Феерический матч на старте ЧМ по хоккею! Камбэки, девять голов и победа Чехии

Чемпионат мира по хоккею – 2025, который в этом году принимают шведский Стокгольм и датский Хернинг, выпало открывать прошлогодним финалистам – сборным Чехии и Швейцарии. Чехи годом ранее прервали свою засуху без побед, которая длилась с 2010 года, а на нынешнее первенство привезли половину «золотого» состава, включая свою главную звезду – Давида Пастрняка, чей «Бостон» крайне удачно для национальной команды пролетел мимо плей-офф.

Швейцария уже давно если ещё не топ-сборная, то подобралась уже совсем близко к главным хоккейным державам и раз в пять-шесть лет неизменно выходит в финал. Правда, в этот раз сборной придётся обходиться без суперзвезды Романа Йози, однако в её составе и так хватает как топовых имён, так и пусть и не звёздных, но очень опытных и добротных игроков. Например, 41-летний Андрес Амбюль – рекордсмен по количеству ЧМ, для него нынешний турнир стал 20-м в карьере – и последним. После него он завершит карьеру.

Швейцарцы начали очень резво. Не успели чехи войти в игру, как Кристиан Марти наудачу бросил от борта с острого угла, и Карелу Веймелке пришлось вынимать из своих ворот первую шайбу. Вскоре последовал и второй гол – в исполнении Сандро Шмидта, однако Радим Рулик взял тренерский запрос, и судьи, посмотрев повтор, определили офсайд.

Швейцарцы ближе к концовке всё же смогли огорчить Веймелку второй раз, но перед этим едва не пропустили сами. Ондржей Беранек убежал в контратаку один на один с вратарём, однако был остановлен с нарушением правил. Чехи заработали буллит, исполнять его вышел Пастрняк, но переиграть Леонардо Дженони не сумел. В следующей смене «крестоносцы» провели результативную атаку – Йонас Зигенталер угодил в штангу, а Дамьен Риа добил шайбу в ворота.

Вот так так! Действующий чемпион «горел» 0:2 уже в первом периоде первого матча, но перед перерывом получил королевский подарок – шанс разыграть «5 на 3». Которым не преминул воспользоваться, и Матей Странски сократил отставание.

Во втором периоде чехи уже развернулись на полную мощь и перебросали швейцарцев 15-3! Филип Задина сыграл на добивании после броска Якуба Крейчика и впритирку со штангой послал шайбу в ворота, сравняв счёт. Позже Филип Пирохта дальним броском через трафик впервые во встрече вывел Чехию вперёд.

Третий период швейцарцы начинали в большинстве, и Шмидт подправил шайбу на дальней штанге ногой после передачи Тайлера Моя. По этому голу вопросов ни у судей, ни у тренерского штаба Чехии вопросов не возникло, и счёт стал равным. Однако ненадолго – в середине периода Свен Андригетто вывел Швейцарию вперёд.

Ух, чемпионат мира начинается просто феерически – и чехи сделали его ещё лучше, сравняв счёт менее чем за четыре минуты до конца основного времени. Овертайм – как раз то, чего ещё не хватало этому матчу – а точку в нём поставил 39-летний капитан Чехии Роман Червенка.