Словакия и Дания не смогли огорчить топ-сборные, а чехи и швейцарцы повеселили публику.

Синхронные 5:0 от Швеции и США и противостояние двух братьев. Итоги дня ЧМ по хоккею

9 мая состоялся первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

На пятой минуте Патрик Пуйстола открыл счёт с передач Робина Сало и Ленни Хямеэнахо. На восьмой минуте Юусо Пярссинен с передач Микаэля Сеппяля и Харри Песонена удвоил преимущество финской сборной. На 14-й минуте Бернд Вольф с передач Клеменса Унтервегера и Петера Шнайдера сократил отставание своей команды и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

В концовке австрийцам удалось сравнять счёт, однако успешный запрос тренерского штаба сборной Финляндии отменил гол. Отметим также необычный сюжет встречи: вратарём сборной Австрии был натурализованный финн Атте Толванен, старший брат форварда сборной Финляндии и «Сиэтла».

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

На второй минуте Кристиан Марти открыл счёт с передач Михаэля Форы и Грегори Хофмана. На 18-й минуте Дамьен Риа с передач Йонаса Зигенталера и Дина Кукана удвоил преимущество сборной Швейцарии. На 20-й минуте Матей Странски сократил отставание чешской команды с передач Давида Пастрняка и Романа Червенки. На 27-й минуте Филип Задина сравнял счёт с передач Якуба Крейчика и Михаэля Шпачека.

На 36-й минуте Филип Пирохта с передач Филипа Задины и Давида Шпачека вывел чехов вперёд. На 42-й минуте Сандро Шмид сравнял счёт с передачи Грегори Хофмана. На 50-й минуте Свен Андригетто с передачи Кристиана Марти вывел команду Швейцарии вперёд. На 57-й минуте Лукаш Седлак с передач Филипа Гронека и Романа Червенки сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где победную шайбу на свой счёт записал Роман Червенка.

На 12-й минуте Микаэль Баклунд открыл счёт в матче с передач Эмиля Хейнемана и Элиаса Линдхольма. На 19-й минуте Лео Карлссон удвоил преимущество сборной Швеции с передач Маркуса Петтерссона и Маркуса Юханссона. Минуту спустя Юнас Бродин с передач Адама Ларссона и Исака Лундестрёма забросил третью шайбу в ворота Словакии.

На 39-й минуте Элиас Линдхольм укрепил преимущество своей команды с передач Эрика Густафссона и Микаэля Баклунда. На 58-й минуте Мика Зибанеджад забросил пятую шайбу с передач Расмуса Андерссона и Маркуса Петтерссона и установил окончательный счёт в матче — 5:0. Отметим, что в составе сборной Словакии выступают два представителя КХЛ: вратарь Патрик Рыбар и защитник Марио Грман.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

На 18-й минуте Каттер Готье с передачи Майкла Кесселринга открыл счёт во встрече. На 24-минуте Логан Кули забросил вторую шайбу сборной США с передач Конора Гарланда и Тейджа Томпсона. На 29-й минуте Мэтти Бенирс укрепил преимущество своей команды с передач Эндрю Пика и Мэйсона Лорея.

На 50-й минуте Мэйсон Лорей забросил четвёртую шайбу в ворота Дании с передачи Майкла Кесселринга. На 57-й минуте Мэтти Бенирс довёл счёт до разгромного с передач Каттера Готье и Уилла Смита и установил окончательный счёт в матче — 0:5. Отметим, что все форварды, забившие голы, были выбраны в топ-5 последних трёх драфтов НХЛ.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

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