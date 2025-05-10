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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 9 мая 2025 года, расписание, результаты, обзор, видео голов

Синхронные 5:0 от Швеции и США и противостояние двух братьев. Итоги дня ЧМ по хоккею
Егор Торишный
Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 9 мая
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Словакия и Дания не смогли огорчить топ-сборные, а чехи и швейцарцы повеселили публику.

9 мая состоялся первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

ЧМ-2025 . Группа A
09 мая 2025, пятница. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Финляндия
0:1 Пуйстола (Сало, Хямеэнахо) – 04:38     0:2 Пярссинен (Сеппяля, Песонен) – 07:06     1:2 Вольф (Унтервегер, Шнайдер) – 13:54    

На пятой минуте Патрик Пуйстола открыл счёт с передач Робина Сало и Ленни Хямеэнахо. На восьмой минуте Юусо Пярссинен с передач Микаэля Сеппяля и Харри Песонена удвоил преимущество финской сборной. На 14-й минуте Бернд Вольф с передач Клеменса Унтервегера и Петера Шнайдера сократил отставание своей команды и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

В концовке австрийцам удалось сравнять счёт, однако успешный запрос тренерского штаба сборной Финляндии отменил гол. Отметим также необычный сюжет встречи: вратарём сборной Австрии был натурализованный финн Атте Толванен, старший брат форварда сборной Финляндии и «Сиэтла».

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2025 . Группа B
09 мая 2025, пятница. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 5
ОТ
Чехия
1:0 Марти (Хофман, Фора) – 01:34     2:0 Риа (Зигенталер, Кукан) – 17:50     2:1 Странски (Пастрняк, Червенка) – 19:41 (pp)     2:2 Задина (Крейчик, Шпачек) – 26:01     2:3 Пирохта (Задина, Шпачек) – 35:33     3:3 Шмид (Мой, Хофман) – 41:21 (pp)     4:3 Андригетто (Марти, Мальгин) – 49:00     4:4 Седлак (Червенка, Гронек) – 56:13 (pp)     4:5 Червенка (Пастрняк, Веймелка) – 62:30    

На второй минуте Кристиан Марти открыл счёт с передач Михаэля Форы и Грегори Хофмана. На 18-й минуте Дамьен Риа с передач Йонаса Зигенталера и Дина Кукана удвоил преимущество сборной Швейцарии. На 20-й минуте Матей Странски сократил отставание чешской команды с передач Давида Пастрняка и Романа Червенки. На 27-й минуте Филип Задина сравнял счёт с передач Якуба Крейчика и Михаэля Шпачека.

На 36-й минуте Филип Пирохта с передач Филипа Задины и Давида Шпачека вывел чехов вперёд. На 42-й минуте Сандро Шмид сравнял счёт с передачи Грегори Хофмана. На 50-й минуте Свен Андригетто с передачи Кристиана Марти вывел команду Швейцарии вперёд. На 57-й минуте Лукаш Седлак с передач Филипа Гронека и Романа Червенки сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где победную шайбу на свой счёт записал Роман Червенка.

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ЧМ-2025 . Группа A
09 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
5 : 0
Словакия
1:0 Баклунд (Хейнеман, Линдхольм) – 11:17     2:0 Карлссон (Петтерссон, Юханссон) – 18:50     3:0 Бродин (Ларссон, Лундестрём) – 19:54     4:0 Линдхольм (Густафссон, Баклунд) – 38:46     5:0 Зибанеджад (Андерссон, Петтерссон) – 57:33    

На 12-й минуте Микаэль Баклунд открыл счёт в матче с передач Эмиля Хейнемана и Элиаса Линдхольма. На 19-й минуте Лео Карлссон удвоил преимущество сборной Швеции с передач Маркуса Петтерссона и Маркуса Юханссона. Минуту спустя Юнас Бродин с передач Адама Ларссона и Исака Лундестрёма забросил третью шайбу в ворота Словакии.

На 39-й минуте Элиас Линдхольм укрепил преимущество своей команды с передач Эрика Густафссона и Микаэля Баклунда. На 58-й минуте Мика Зибанеджад забросил пятую шайбу с передач Расмуса Андерссона и Маркуса Петтерссона и установил окончательный счёт в матче — 5:0. Отметим, что в составе сборной Словакии выступают два представителя КХЛ: вратарь Патрик Рыбар и защитник Марио Грман.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2025 . Группа B
09 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Дания
Окончен
0 : 5
США
0:1 Готье (Кесселринг) – 17:52     0:2 Кули (Гарланд, Томпсон) – 23:59 (pp)     0:3 Бенирс (Пик, Лорей) – 28:32     0:4 Лорей (Кесселринг, Назар) – 49:31     0:5 Бенирс (Готье, Смит) – 56:16    

На 18-й минуте Каттер Готье с передачи Майкла Кесселринга открыл счёт во встрече. На 24-минуте Логан Кули забросил вторую шайбу сборной США с передач Конора Гарланда и Тейджа Томпсона. На 29-й минуте Мэтти Бенирс укрепил преимущество своей команды с передач Эндрю Пика и Мэйсона Лорея.

На 50-й минуте Мэйсон Лорей забросил четвёртую шайбу в ворота Дании с передачи Майкла Кесселринга. На 57-й минуте Мэтти Бенирс довёл счёт до разгромного с передач Каттера Готье и Уилла Смита и установил окончательный счёт в матче — 0:5. Отметим, что все форварды, забившие голы, были выбраны в топ-5 последних трёх драфтов НХЛ.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Игры 10 мая

ЧМ-2025 . Группа A
10 мая 2025, суббота. 13:20 МСК
Словения
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
10 мая 2025, суббота. 13:20 МСК
Норвегия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
10 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Швеция
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
10 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
10 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Дания
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
10 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Франция
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