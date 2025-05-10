«Флорида» жива! Спаслась в основное время, а в овертайме зарешали Бобровский и Маршан

«Флорида» шла фаворитом в серии с «Торонто», но после двух первых матчей в Канаде неожиданно устроилась на 0-2. Подопечные Мориса проиграли два плотных матча, но, как известно, в плей-офф без разницы, как проигрывать: 0:1 или 0:7.

Основной вратарь «листьев» Энтони Столарз не поехал с командой в Санрайз, где год назад он взял Кубок Стэнли в качестве бэкапа Бобровского. Джозеф Уолл вновь занял место в воротах.

«Флорида» начала третью встречу так, словно это она ведёт 2-0 в серии: «Торонто» была предоставлена полная свобода. «Листья», которые в этом плей-офф показывают убойную реализацию моментов, воспользовались предоставленными шансами – Нис на первой минуте счёт открыл, а Таварес через пять минут сотворил настоящий шедевр, по-бобровски заведя шайбу в ближний угол.

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Курьёзная шайба Баркова до перерыва немного облегчила ситуацию, однако уже на старте второго «Торонто» реализовал лишнего, вновь поставив «пантер» в неутешительное положение. Но действующий чемпион в самый нужный момент продемонстрировал характер и смог за минуту сравнять счёт. Гол Райнхарта арбитры даже сначала не заметили в куче мале у ворот Уолла, зато гол Вераге вышел роскошным – Беннетт выдержал паузу и скатил партнёру на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под занавес периода веское слово сказало четвёртое звено «Флориды», которое Морис пересобрал полностью после предыдущего матча – отличился Носек.

«Торонто» пропустил несколько курьёзных голов по ходу матча, но в третьем периоде госпожа фортуна повернулась-таки к «листьям» лицом – Морган Райлии бросил по воротам, Бобровский отбил, но шайба попала в конёк Джонсу и закатилась в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игра перешла в овертайм, где долгое время равный счёт держал Сергей Бобровский, который потащил опасные броски Ниса и Нюландера, а также спас команду в момент, когда соперник владел преимуществом. «Флорида» вознаградила своего голкипера за старания и в первой же длинной позиционной атаке оформила победу – Маршан бросил по воротам, и шайба вновь от Моргана Райлли попала в ворота. Защитник «Торонто» сегодня просто приклеил к себе рикошеты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:4 – «Флорида» жива, счёт в серии становится 1-2! Камбэк во втором периоде помог команде вернуться в игру, а в момент наивысшего напряжения всё решили опытные звёзды – Бобровский и Маршан.