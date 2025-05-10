Счёт в противостоянии перед переездом в Техас теперь равный.

Вот это уже уровень «Везины»! Хеллебайк «засушил» «Даллас», а «Виннипег» вернулся в серию

Второй раунд плей-офф НХЛ – 2025 начался неудачно для лучшей команды регулярного чемпионата – «Виннипег», с огромным трудом преодолевший сопротивление «Сент-Луиса» на первом этапе, познал на себе мощь Микко Рантанена.

Финский нападающий, ставший главным героем «Далласа» в серии с «Колорадо» и в особенности в её седьмом матче, стал первым игроком в XXI веке, оформившим хет-трик в двух играх в Кубке Стэнли подряд. Этого оказалось достаточно для победы «звёзд» на арене «Джетс», поскольку все игроки канадской команды в совокупности забросили лишь дважды.

В состав «реактивщиков» перед второй встречей вернулся ключевой защитник Джош Моррисси, пропустивший первый матч с техасцами, в то время как лучший игрок обороны «Старз» Миро Хейсканен пока никак не может восстановиться после своей травмы.

Возвращение Моррисси сказалось уже в самом начале игры – «Виннипег» быстро получил право на розыгрыш большинства, и канадский защитник сыграл важную роль в его реализации. Джош быстро вывел на бросок Николая Элерса – датчанин поразить цель не сумел, а вот первым подоспевший на добивание Габриэль Виларди обеспечил «Джетс» раннее преимущество в счёте.

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Несколько минут спустя Элерс отличился и сам – «Даллас» не смог воспользоваться удалением всё того же Моррисси, и «реактивщики» довольно быстро заставили соперника пожалеть об этом уже в равных составах.

Не обошлось без доли везения – датский нападающий явно делал прострел на Марка Шайфли, но попал в конёк финскому защитнику «звёзд» Эсе Линделлю. Рикошет дезориентировал голкипера гостей Джейка Эттингера, проведшего очень солидный матч №1, в результате чего шайба залетела в сетку его ворот во второй раз за семь минут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во второй двадцатиминутке подопечные Питера Дебура, атакующий потенциал которых был подавлен грамотной игрой «Джетс», создали больше опасных моментов по сравнению и с собой образца первого периода, и с соперником после перерыва, однако на последнем рубеже канадцев был непробиваем Коннор Хеллебайк.

Американский голкипер, чьё выступление в плей-офф в последние годы разительно отличается от игры в регулярке, сделал несколько эффектных и эффективных спасений https://t.me/hockeybz/25547, которые позволили «Виннипегу» закончить первые 40 минут встречи без пропущенных шайб – будущий трёхкратный обладатель «Везины» едва ли не впервые в этом Кубке Стэнли по-настоящему соответствовал своему реноме одного из лучших вратарей в мире.

Команда Скотта Арниела же ко второму перерыву смогла отличиться ещё раз – капитан «реактивщиков» Адам Лаури, чей гол стал решающим в первом раунде, в третий раз за матч пробил Эттингера, своевременно среагировав на отскок от лицевого борта. Оборона «Далласа» здесь была абсолютно бессильна.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комфортное преимущество в три шайбы в заключительной трети хозяева уже не упустили. При этом и забить ещё раз напоследок успели – Элерс броском из своей зоны поразил пустые ворота «звёзд» за несколько минут до итоговой сирены.

4:0 – Хеллебайк выдал выступление уровня «Везины», отразив все 22 броска в створ и «засушив» «Даллас», а «Виннипег» одержал крупную победу и сравнял счёт в серии. Следующие два матча этого противостояния пройдут уже в Техасе.