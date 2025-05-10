Вратари «Локомотива» и «Трактора» — две харизмы плей-офф КХЛ. В финале всё решат мелочи

Мы уже рассказывали вам про грядущее противостояние двух лидеров «Локомотива» и «Трактора» — форвардов Александра Радулова и Максима Шабанова. Не менее интересная и упорная очная дуэль ожидает вратарей: лицом к лицу встретятся Даниил Исаев и Зак Фукале. Кто же из них заберёт вожделенный кубок, а кто снова пролетит мимо трофея?

Даниил Исаев, 25 лет

16 игр в плей-офф-2025, 12 побед, 4 поражения, 93,3% отражённых бросков, 1,58 коэффициент надёжности.

Будем откровенны: свой Кубок Гагарина Даниил Исаев давно заслужил. Уроженец Ярославля является одним из сильнейших вратарей КХЛ, вырос в родной команде, стал её лицом. Приятно, когда благодаря труду и доверию тренерского штаба местные воспитанники вырастают в хоккеистов высочайшего уровня.

«Здесь у любой команды роль голкипера, особенно в играх плей-офф, очень значима. Мы не исключение», — честно признался главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин по ходу предыдущей серии с «Салаватом Юлаевым».

Действительно, без сильного и стабильного голкипера в плей-офф делать нечего, в этом мы уже убедились на примерах некоторых команд. В Исаеве же партнёры полностью уверены, защитники не нервничают, а сам россиянин готов подтащить команду в необходимый сложный момент. Вспомните, например, овертайм седьмого матча тяжелейшего противостояния с «Авангардом».

Даниил Исаев Фото: РИА Новости

Да, без травм у Даниила в нынешнем сезоне не обошлось, но в целом этот голкипер умеет и привык играть долго, хорош психологически и явно впитал в себя то, что говорил ему опытный тренер вратарей ярославского клуба Рашит Давыдов. Исаеву и «Локомотиву» не удалось взять чемпионство в прошлом сезоне — уж больно хорош был «Металлург». Теперь пришло время наконец-то привезти Кубок Гагарина в поистине хоккейный город Ярославль.

Зак Фукале, 29 лет

16 игр в плей-офф-2025, 11 побед, 3 поражения, 91,3% отражённых бросков, 2,71 коэффициент надёжности.

Интересно, что именно «Локомотив» не позволил Заку Фукале и его команде продолжить борьбу за Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Помните ту скандальную серию, когда выступающий за железнодорожников челябинец Максим Шалунов нанёс травму голкиперу «Трактора»? Так что подоплёк у грядущего финала точно хватает, а Фукале и Шалунов снова встретятся лицом к лицу.

Но ещё более интересной и принципиальной видится дуэль канадца с Даниилом Исаевым. В отличие от спокойного и размеренного россиянина, североамериканец очень эмоционален и горяч, что порой мешает ему сконцентрироваться на льду. Отсюда и несколько неудачных встреч в нынешнем плей-офф. Редко когда встретишь вратаря — лидера раздевалки. Фукале — именно такой голкипер. Главный тренер уральцев Бенуа Гру уже работал с канадцем, прекрасно знает его характер и возможности.

Зак Фукале Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Если бы не эти спасения Зака Фукале, матч мы, скорее всего, проиграли бы. Разница была бы в три-четыре шайбы. Недаром говорят, что в плей-офф вратари совершают спасения в самый важный момент», — заявлял Гру по ходу серии с московским «Динамо».

Говорят, что Зак Фукале уже принял решение вернуться в НХЛ после нынешнего сезона, поэтому серия с «Локомотивом» станет для него последней в форме «Трактора». Что ж, отличный повод отдать последние силы для завоевания Кубка Гагарина в челябинском клубе. Челябинск — не менее хоккейный город, нежели Ярославль. И тоже заслужил заполучить трофей в свои владения.