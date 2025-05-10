Кросби впервые за 10 лет сыграл на ЧМ! И увидел концерт в исполнении мегазвезды НХЛ

В 2024 году представители страны «кленового листа» остались лишь четвёртыми на чемпионате мира по хоккею, проходившем в Чехии. Тогда канадцы в полуфинале в серии буллитов уступили Швейцарии (2:3 Б), а затем очень слабо выступили во встрече за бронзовые медали с командой Швеции (2:4). После той неудачи годом спустя национальной федерации хоккея удалось собрать под знамёна канадского флага куда более сильный состав.

В линии нападения своё согласие принять участие в ЧМ-2025 дали такие звёзды мирового хоккея, как Натан Маккиннон и Сидни Кросби, а среди защитников в первую очередь бросались в глаза фигуры Брэндона Монтура, Маккензи Уигара и Ноа Добсона. До поры до времени наиболее проблемной в канадском составе смотрелась вратарская позиция, ведь изначально в расположении сборной находился только представитель фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Дилан Гаранд.

Но затем стало известно о приезде в сборную 40-летнего Марка-Андре Флёри, после чего за несколько дней до старта турнира канадцы вдобавок объявили ещё и об очень серьёзном усилении – после вылета «Сент-Луис Блюз» из плей-офф НХЛ приехать в национальную команду согласился её первый номер (если не произойдёт ничего непредвиденного) на предстоящей Олимпиаде в Италии Джордан Биннингтон.

Несколько месяцев назад этот 31-летний голкипер привёл канадскую сборную к победе на Турнире четырёх наций НХЛ, окончательно утвердив себя в качестве лучшего вратаря своей страны на данный момент. Но в первом матче на турнире канадцам предстояло обходиться без Биннингтона, тогда как его одноклубник Брэйден Шенн, также присоединившийся к национальной команде в самый последний момент, оказался заявлен на сегодняшнюю игру 13-м форвардом.

Биннингтону же дали дополнительное время на восстановление и адаптацию после перелёта, поэтому стартовым вратарём на встречу со сборной Словении был выбран 22-летний Гаранд. Очевидно, что таким образом тренерский штаб канадцев заодно вознаградил молодого голкипера ещё и за то обстоятельство, что он первым приехал в её расположение и прошёл с командой весь подготовительный сбор.

Зато уже в первом матче канадцев на ЧМ-2025 мы могли увидеть выступление Маккиннона и Кросби. Интересно, что 37-летний капитан «Питтсбург Пингвинз» приехал на мировое первенство впервые за 10 лет. В 2015 году канадская сборная выиграла золотые медали чемпионата мира, в решающей встрече, разгромив сборную России (6:1). Именно та победа позволила Сидни стать членом престижного «Тройного золотого клуба», куда включаются хоккеисты, взявшие золотые медали на зимних Олимпийских играх, чемпионате мира и завоевавшие Кубок Стэнли.

Как капитан «Питтсбурга» 10 лет назад добился грандиозного достижения Сидни Кросби вошёл в «Тройной золотой клуб»

После того триумфа на чемпионате мира Кросби не приезжал на протяжении целого десятилетия, однако сейчас ситуация изменилась. По всей видимости, Олимпиада 2026 года в Италии практически наверняка станет финальной точкой в легендарной карьере Сидни на международной арене, и сейчас выигравший с канадской сборной турниры абсолютно любого достоинства нападающий старается дорожить каждой возможностью ещё хотя бы раз выступить за национальную команду.

Канадские сборные обычно довольно прохладно относятся к матчам чемпионатов мира, которые стартуют в 11 часов утра по среднеевропейскому времени. Зачастую представители страны «кленового листа» даже могут пропустить быстрый гол, после чего где-то со второго периода начнут играть в серьёзный хоккей. Вполне возможно, что по такому сценарию пошла бы и сегодняшняя встреча, но на восьмой минуте первого периода словенцев подвёл нападающий Рок Мацух. На своём пятаке 47-й номер словенцев нарушил правила против Трэвиса Конечны, заехав сопернику клюшкой по лицу, в результате чего у форварда «Филадельфии Флайерз» выступила кровь.

Пока арбитры изучали повтор момента, медицинский персонал канадской сборной оперативно устранил последствия эпизода, убрав кровь с лица своего хоккеиста. В свою очередь, Мацух был наказан двойным малым штрафом, чем очень быстро воспользовались вернувшийся на лёд Конечны и его партнёры по первой спецбригаде канадского большинства. Канадцы сразу же расположились в зоне, Маккиннон от борта прострелил в центр зоны, Бо Хорват подстроился под бросок в касание и вколотил шайбу в ворота словенцев.

С каждой минутой игровое преимущество канадской команды становилось всё более подавляющим. Если в первом периоде словенцы хотя бы несколько раз смогли угрожать воротам Гаранда, то вторая двадцатиминутка превратилась в бенефис канадских звёзд. Всего спустя четыре минуты после начала периода «кленовые» организовали второй гол в словенские ворота: Уигар вошёл в зону и сделал пас на ход Маккиннону, тот продвинулся вперёд и броском с острого угла послал шайбу между щитков Гораку.

Словенцы и без того уступали канадцам по всем статьям, так к тому же европейскую сборную ещё и очень сильно подводила игровая дисциплина. Подопечные Эдо Терглава допускали одно нарушение за другим, предоставляя сопернику возможность действовать в формате «5 на 4». Тренерский штаб канадцев наигрывал первую бригаду большинства, позволяя Маккиннону и партнёрам проводить на льду столько времени, сколько они пожелают.

Своим первым большинством в периоде Натан и Ко не воспользовались, зато со второй попытки канадские звёзды снова реализовали удаление несчастного Макуха. Причём заброшенная шайба получилась максимально похожа на то, как был забит первый гол «кленовых» на турнире: Маккиннон от борта сделал скидку в центр зоны под бросок Хорвату, который вколотил шайбу в верхний угол ворот, оформив дубль.

Для Маккиннона это результативное действие стало уже третьим в дебютной встрече на ЧМ-2025. Как только же команды продолжили матч в равных составах, словенцы в очередной раз допустили нарушение. На сей раз первая бригада канадцев не смогла улучшить свою статистику, зато с этой задачей в полной мере справились их партнёры. Канадцы выиграли борьбу и провели быструю атаку – Маклин Селебрини продвинулся по флангу и прострелил на Добсона, который замкнул в касание на дальней штанге. Формально гол оказался забит в равных составах, однако фактически пятый игрок словенцев только и успел, что покинуть штрафной бокс.

Едва ли не единственной интригой перед началом третьего периода являлся ответ на вопрос – смогут ли словенцы сорвать шат-аут голкиперу системы «Нью-Йорк Рейнджерс». В заключительной двадцатиминутке европейские хоккеисты пытались хотя бы раз огорчить Гаранда, но будущий бэкап Игоря Шестёркина в американском клубе не дрогнул, сохранив концентрацию на все 60 минут. В одном из эпизодов Дилан даже откровенно спас партнёров от пропущенной шайбы, нейтрализовав выход словенцев два в одного.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на YouTube-канале IIHF.

В итоге самым результативным игроком встречи стал набравший 3 (1+2) очка Маккиннон, а одним из главных героев матча стал голкипер словенской команды Лукаш Хорак, отразивший 40 бросков и не позволивший канадцам забить ещё больше. Таким образом, канадцы стартовали на ЧМ-2025 с уверенной и сухой победы – 4:0. В своей же второй встрече на турнире «кленовые» завтра, 11 мая, сыграют с командой Латвии.