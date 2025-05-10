На ЧМ по хоккею приближалась гиперсенсация! Всё испортили шведские звёзды НХЛ

Совсем недавно хоккейная Австрия сводилась к статусу лифтёра мировых первенств, великому Томасу Ванеку и ставшему мемом среди многих болельщиков «Филадельфии» Михаэлю Раффлю. В 2019-м австрийцы снова вылетели из элиты, уступив в решающем матче полуобморочным итальянцам, и в 2022-м должны были отстаивать своё право вернуться. Однако случилось то, что случилось, и австрийцы получили свою путёвку административным решением.

Впрочем, австрийцы под руководством Роджера Бадера показали, что своё место заслужили — и не только из-за того, что уровень элиты после отстранения России и Беларуси размылся. На турнире 2022-го австрийцы выцарапали очко у США, причём вели 2:0 по ходу игры, а ещё обыграли чехов по буллитам. Год назад бундестим вообще стала фаворитом среди нейтральных зрителей, когда одолела финнов и за один период спаслась с 1:6 во встрече с Канадой. Путёвка в плей-офф была у австрийцев на блюдечке, однако команда Бадера сама отнесла её финнам, уступив в последнем матче уже вылетевшим из элиты британцам.

У австрийцев стали появляться кадры — за последние несколько лет в топе драфта ушли Давид Райнбахер, Марко Росси и Марко Каспер. Помочь сборной в этом году смог лишь третий: первый занят в плей-офф АХЛ (хотя раньше в таких случаях клубы отпускали игроков в сборную), у второго очень сложные контрактные переговоры с «Миннесотой», и инсайдеры намекают даже на возможность обмена. Новой австрийской поросли помогает учёба в соседней Швейцарии, хотя кто-то уезжает в Швецию (как Каспер), ну и не стоит забывать про хоккейную программу «Ред Булл», который своими спортивными щупальцами охватывает и ледовый вид спорта.

Австрийцы были близки к сенсации уже в первый день чемпионата, когда чуть не повторили свой прошлогодний номер с финнами, сравняв счёт в концовке. Однако запрос от штаба Антти Пеннанена отменил гол из-за блокировки вратаря. Шведы со словаками мучились только в начале первого периода — потом «Тре Крунур» забили два гола после почти одинаковых комбинаций, и после 3:0 за 20 минут молодая словацкая сборная ничего не смогла.

Тренд, который в последние годы помогает малым нациям навязывать борьбу с топами — более активный и вертикальный хоккей, а не строительство ловушек в средней зоне. Австрийцы не тушевались в первом периоде, а готовы были прессинговать: за первые 10 минут шведы нанесли всего один бросок и выглядели довольно скромно. Впрочем, в середине периода хозяева завелись, но в дело вступил Давид Киккерт. Удивительно, что вратарь, который и на прошлом ЧМ отмечался красивыми сейвами, проиграл борьбу за позицию первого вратаря в клубе местной лиги.

Вторые периоды для команд-андердогов часто получаются сложными из-за наложений (что показали сегодня словенцы, например), однако австрийцы его начали прекрасно. Шведы чуть заигрались в чужой зоне и пропустили контратаку два в одного, которую разогнал опытнейший капитан команды Томас Раффль: он бросал с расчётом на отскок шайбы к Беньямину Баумгартнеру, который добил в пустой угол.

Шведы даже с дальней лавкой играли удивительно безыдейно, скатываясь на броски от синей: к воротам дорогостоящих звёзд НХЛ особо не подпускали, а австрийцы в моменте были даже близки ко второму голу, однако Баумгартнер на пятаке не обработал шайбу. И всё-таки где-то в середине периода «Тре Крунур» прибавили и реализовали большинство, пришедшее после ненужной грубости: классно бросал Мика Зибанеджад.

Третий период начинался относительно спокойно, тем не менее шведское давление привело к тому, что австрийцы здорово «наелись», с трудом сменялись и заработали удаление. После череды таких событий дерзкие аутсайдеры обычно и разваливаются — однако австрийцы не только выстояли две минуты, но и нарисовали контратаку: Каспер прошёл по флангу, шведские защитники сыграли крайне пассивно и толком не помешали форварду «Детройта» забить после комбинации с подключением защитника.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на YouTube-канале IIHF.

Большой красно-белый сектор за воротами Киккерта уже предвкушал победу, тем более австрийцы не стояли в зоне и частенько убегали в контратаки. При первой же возможности Сэм Халлам снял вратаря почти за три минуты до сирены — и риск оправдал себя, домосед Юнас Бродин сравнял счёт мощным броском от синей. Возможно, в головах австрийцев уже мелькнула мысль «ну, очко тоже неплохо»: иначе сложно объяснить провал в позиционной обороне, когда забивал Зибанеджад.

Несмотря на два поражения от топ-сборных, Австрия всё равно выглядит командой, которая может навязать борьбу за четвёртое место в группе — просто ключевым становится матч с очень молодой словацкой сборной. Ну а шведские газеты призывают свою сборную проснуться и понять, что чемпионат мира уже начался.