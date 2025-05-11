За Свечниковым не успела даже телекамера! Шедевр Андрея помог «Каролине» повести в серии

Овечкин до сих пор без очков во втором раунде плей-офф.

«Вашингтон» и «Каролина» сыграли уже два матча, а лучшим бомбардиром среди россиян перед стартом третьей встречи был Дмитрий Орлов, который записал на свой счёт одну голевую передачу. Да, пока что в вязком хоккее, предложенном обеими командами, Овечкину и Свечникову не удавалось разжиться очками. Более того, опасных моментов два форварда генерировали не так много.

Овечкин и Свечников здесь не являются какими-то исключениями, выходящими из ряда вон – серия в целом получается вязкой и аккуратной. Что говорить, если команды на двоих забросили лишь семь шайб в двух матчах?

Про Александра и Андрея было сказано не просто так – оба игрока были одними из самых заметных полевых на протяжении матча. «Каролина» старалась очень жёстко играть по Овечкину – против него играли без проката, проводя силовые приёмы при первой возможности. Но Ови бы никогда не стал лучшим снайпером НХЛ, если бы не умел находить моменты при такой плотной опеке. Самый опасный был в первом периоде, когда Александр подкараулил ошибку защитника «Каролины», но броском в упор лишь погладил щиток Андерсена.

Свечников тоже становился жертвой жёсткой опеки – чего стоит только сокрушительный хит Уилсона на нём. Но нестандартные действия и толика секундного креатива дали плоды. В первом периоде Андрей сам создал себе момент и угодил в перекладину, а во втором уже смог огорчить Томпсона – Ахо выиграл точку, а россиянин подхватил шайбу и нанёс молниеносный бросок под перекладину. Для понимания быстроты и резкости момента – североамериканские телевизионщики даже не успели включить общий план на трансляции. Настоящий шедевр в исполнении 37-го номера «Каролины».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол воодушевил команду Бриндамора, которая активнее пошла вперёд, заработала удаление и реализовала его – Рословик удачно попал в ближний угол.

В третьем периоде «Вашингтон» не смог ничего предложить «Каролине» и пропустил ещё дважды – Робинсон вонзил шайбу под планку в самом начале двадцатиминутки, а Блейк поставил точку в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Каролина» в первые 30 минут не владела инициативой, не оказывала привычного давления и образцово терпела. Если это была тактика, то она сработала – после гола Свечникова «Вашингтона» больше не было на площадке. Хозяева начали сметать оппонента, который оказался к этому не готов.

«Ураганы» повели в серии 2-1, а Александр Овечкин во втором раунде плей-офф так и не набрал ни одного очка.