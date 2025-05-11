Вот это развязка! Автогол Драйзайтля принёс «Вегасу» победу на последней секунде

После стартовых матчей второго раунда в Парадайсе «Эдмонтон» вернулся домой в прекрасном настроении и ведя 2-0 в серии, а «Вегас» рвал и метал. Жалобы на судейство в плей-офф – обычное дело, но «рыцари» были крайне недовольны тем, как завершился овертайм второго матча. Незадолго до решающего гола Виктор Арвидссон жёстким силовым отправил Брэйдена Макнэбба в раздевалку, но удаления не получил, и через несколько секунд Драйзайтль и Макдэвид разыграли победный выход два в одного.

Но на самом деле и у «Эдмонтона» были поводы для жалоб. Например, на Томаша Хертла, который перед голом Алекса Пьетранджело в третьем периоде того же матча въехал в Кэлвина Пикара и приземлился ему на ногу. И вратарь «Эдмонтона», который стал основным ещё по ходу первого раунда с «Лос-Анджелесом» и выиграл шесть матчей подряд, сегодня на лёд выйти не смог из-за травмы, а на последнем рубеже вновь появился Стюарт Скиннер, крайне неудачно начавший этот плей-офф.

«Нефтяники», подгоняемые домашними трибунами, довольно быстро вышли вперёд усилиями Корри Перри, а вскоре 39-летний ветеран оформил дубль, в формате «пять на четыре» подправив шайбу на пятачке. Канадский нападающий забил свой 21-й гол в большинстве в плей-офф за карьеру и вышел на чистое третье место по этому показателю среди действующих игроков, обойдя Сидни Кросби.

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Но «Вегас» смог перевернуть ход игры меньше, чем за минуту, причём перед этим понёс ещё одну потерю. Капитан команды Марк Стоун неудачно упал, тянувшись за шайбой, и попал рукой под конёк Перри – на этом матч для него был завершён.

Через пару минут «Вегас» отобрал шайбу на входе в свою зону и провёл быструю контратаку – изначальная передача Николя Руа на Таннера Пирсона не прошла, но отскок подхватил Николас Хаг и пальнул от бортика. Скиннер сыграл крайне неуверенно и беспомощно валялся в воротах, а Руа сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Спустя 54 секунды Райлли Смит на скорости ворвался в зону атаки, протиснулся между двух соперников и красиво переиграл Скиннера, забив ему в «домик».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде гол был всего один – Вильям Карлссон обыгрался с Ноа Ханифином и впервые в этом матче вывел «Вегас» вперёд, но уже в концовке третьего периода «нефтяники» отыгрались. Им даже не понадобилось снимать вратаря – Драйзайтль выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Макдэвид нанёс бросок от борта, который рикошетом от конька Макнэбба залетел в сетку.

Дело шло к очередному овертайму, но случилось что-то совершенно невероятное. На последних секундах «Вегас» организовал последнюю атаку, Райлли Смит вытащил Скиннера из ворот и бросил с практически нулевого угла. Шайба прошла бы мимо, если бы не клюшка Леона Драйзайтля. Автогол за 0,4 секунды до сирены – вот это развязка!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это была одна из самых сумасшедших вещей, что я видел в хоккейном матче», — так прокомментировал победный гол Николас Хаг.