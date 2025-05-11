Куда делся Овечкин? В серии с «Каролиной» у него 0 очков, а бьёт уже не он, а его

Хорош Овечкин – хорош «Вашингтон». Не идёт у Овечкина – не идёт у «Вашингтона». В регулярке Александр был чудо как хорош, а «столичные» стали лучшей командой Востока. В первом раунде с «Монреалем» Ови также был на высоте – раздавал сокрушительные силовые, оказался лучшим снайпером команды, заряжал партнёров бушующей энергией.

За три матча второго раунда с «Каролиной» у Овечкина – 0 очков, восемь бросков и четыре силовых. И чаще уже бьёт не он, а его.

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И у всего «Вашингтона» проблемы – они с трудом выиграли один матч, а в двух проигранных смогли забить в общей сложности только один гол. И сейчас им жизненно необходимо, чтобы потухший Овечкин вновь зажёгся. Да, ему уже 39, но он по-прежнему не статист, а основообразующий игрок команды. Сложно представить, как «Кэпиталз» могут пройти «Каролину» без его помощи. Будем надеяться, его всё же прорвёт – всё-таки человек забил 76 голов за карьеру в плей-офф – больше, чем кто-либо среди действующих игроков НХЛ.

Надежды добавляет и то, что Ови по части бросковой активности идёт по наступательной – один в первой встрече, три – во второй, сегодня – четыре, три из которых было сделано в первом периоде. Именно на старте последнего матча «Вашингтон», казалось бы, почувствовал игру, владел инициативой, много играл с шайбой, создал уйму голевых моментов… Однако извлечь из этого дивиденды не смог, что и стало в итоге ключевым моментом, по словам тренера «Каролины» Рода Бриндамора.

«Каролина» сделала Овечкина ни на что не годным»

Ну а пока в Северной Америке удивляются тому, как у Овечкина опускаются руки, но в то же время не теряют надежды, что Спенсер Карбери найдёт способы расшевелить своего капитана, без которого его команде в этой серии ловить нечего.

«Овечкин редко выглядит отчаявшимся. Он так часто забивал по первому требованию в этой регулярке, да и все 20 лет, но в третьем матче серии в гневе закидывал голову и опускал руки.

Пик его раздражения был в концовке первого периода, когда ни одна из пяти его попыток бросков за 23 секунды не зашла в ворота. Овечкин стоял в круге вбрасывания и не мог поверить, что не забил. У него был целый ворох моментов забить – казалось, сейчас «Вашингтон» прорвёт, однако Фредерику Андерсену удалось сдержать соперника. Хотя этот момент случился в первом периоде, он стал символом того, что произошло в итоге – сухое поражение 0:4, которое стало особенно тяжёлым от того, что в первом периоде «Вашингтон» показывал свой лучший хоккей в серии», — пишет Washington Post.

«Каролина» сделала Ови ни на что не пригодным, играя на крайне высоких скоростях. Бросковое мастерство величайшего снайпера в истории НХЛ никуда не делось и в его 20-м сезоне, но нельзя отрицать, что ноги его стали медленнее. Однако «Вашингтон» хорошо умеет адаптироваться – во второй встрече серии они поменяли игру в большинстве, и это привело к голу Карлсона. Если они подберут правильные изменения и в этом случае, то смогут вернуть своего лучшего снайпера в нужную колею», — пишет Sports Illustrated.