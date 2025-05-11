Нынешняя Беларусь — праймовая. Команда Квартальнова могла зажечь на ЧМ

Нынешняя сборная Беларуси по хоккею, без сомнений, — одна из сильнейших в истории. Да, были времена братьев Костицыных и Грабовского, Салея и Мезина, легендарный гол Копатя шведам. Однако сегодняшнее поколение белорусских хоккеистов (даже без учёта игроков из НХЛ) уже вовсю заявляет о себе. Тем несправедливее и обиднее выглядит очередное надуманное отстранение этой национальной команды от участия в чемпионатах мира по хоккею. Да, мы уже привыкли к постоянным дискриминационным решениям по отношению к россиянам и белорусам, но всё-таки от этой негативной привычки хочется отказаться как можно скорее.

Итак, в рамках недавнего майского турне сборных команда Дмитрия Квартальнова трижды подряд оказалась сильнее сборной «Россия 25», ведомой Романом Ротенбергом. Конечно, назвать российскую ледовую дружину топовой язык не поворачивается: в ней собрано большое число хоккеистов, которые не прошли бы в состав главной команды страны при иных условиях. Даже на уровне КХЛ это абсолютно средний коллектив. Однако мастера в составе всё равно есть, поэтому недооценивать успех соперника не нужно. Проиграла Беларусь только заключительную четвёртую встречу: символично, что в родном Минске.

«Если хоккей Беларуси будет так развиваться, сборная ещё обыграет Канаду. Запомните мои слова. Могу поспорить с кем угодно», — заявил Роман Ротенберг по итогам майского хоккейного тура.

Как бы громко, а где-то и забавно ни звучало данное высказывание, логика и смысл в нём действительно есть. То, что после назначения Квартальнова на пост главного тренера минского «Динамо» и сборной Беларуси хоккей в этой стране взлетел вверх и стал сильнее развиваться, — это однозначно. То, что современное белорусское поколение, выступающее в КХЛ, прогрессирует семимильными шагами, — не подвергается спорам. И это мы ещё не говорим про главных белорусских звёзд из НХЛ: Алексея Протаса, Егора Шаранговича, Артёма Левшунова, Владислава Колячонка и других.

Сборная Беларуси по хоккею Фото: hockey.by

В минском «Динамо» Квартальнову и его тренерскому штабу дали карт-бланш, аналогично можно сказать и про сборную. Российский специалист — опытный и многое повидавший тренер, умеющий ставить своим командам системный, быстрый, энергичный хоккей. Развитие игрока, если человек подходит под стиль самого Дмитрия Вячеславовича и выполняет требования, — тоже сильная сторона нашего соотечественника. Отсюда и резкий скачок: всё-таки даже талантливое поколение можно загубить, если не уметь с ним как следует работать и не устранять недочёты.

Сейчас же у белорусов в КХЛ есть сильный вратарь Кульбаков, классные защитники Сапего и Фальковский (просто так в СКА и «Ак Барсе» не играют), нападающий Дроздов, форварды Пинчук и Мороз, за которыми охотится половина лиги, талантливые Пышкайло и Бориков.

В этой связи слова Ротенберга, повторимся, не выглядят какими-то абсурдными. В своём нынешнем состоянии сборная Беларуси может обыграть кого угодно (при этом обратите внимание, что в составе выступают доморощенные ребята, нет натурализованных североамериканцев, как было раньше). И никакой борьбы за выживание в элите чемпионата мира для белорусов не было бы даже близко, а вот победы над грандами и уж тем более над сборными вроде Дании, Австрии или Венгрии мы бы увидели в большом количестве.

Увы, политика продолжает влиять на профессиональный мировой спорт и лишать его справедливой и необходимой конкуренции, а значит, и развития. Будем надеяться, что в скором времени ситуация нормализуется и мы увидим настоящие чемпионаты мира, со сборными России и Беларуси среди участников.