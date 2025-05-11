Топ-матчи понедельника: УНИКС — ЦСКА, «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» в РПЛ и хоккей

Начинаем неделю со спорта: борьба «Ромы» за ЛЧ в Серии А, Бобровский в Кубке Стэнли, США — Швейцария на ЧМ по хоккею, теннис и плей-офф НБА!

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Посмотреть все события 12 мая в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: смогут ли чемпионы вернуться в серию?

В начале второго периода «Флорида» оказалась на краю пропасти, проигрывая 1:3 при 0-2 в серии. Однако действующие чемпионы оформили камбэк, и у них есть приличные шансы сравнять счёт во втором домашнем матче. Чем сильнее затягивается серия, тем хуже для «Торонто», где в поздних встречах плей-офф из звёзд стабилен только Нюландер. Сможет ли «Торонто» окончательно оставить кошмары прошлого позади?

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: лучшая команда Востока собралась с силами?

Наконец-то «Кливленд» вышел на матч в боевом составе. Как только все лидеры появились на паркете, всё заиграло другими красками. Команда одержала очень уверенную победу на выезде (126:104), заявив, что ещё борется за выход в финал Востока. На очереди четвёртая встреча, которая, скорее всего, станет определяющей. Сумеет ли «Кливленд» сравнять счёт в серии или же «Индиана» заберёт домашний матч и сделает серьёзную заявку на проход дальше (3-1). Увидим совсем скоро!

🎾13:30*: Диана Шнайдер (Россия, 13) — Элисе Мертенс (Бельгия, 25), Рим, четвёртый круг

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* Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: превзойдёт ли Шнайдер личный рекорд на грунтовых «тысячниках»?

В календаре есть всего два грунтовых турнира категории WTA-1000, а именно Мадрид и Рим. В столице Испании Диана Шнайдер дошла до четвёртого круга, и пока это её высшее достижение на грунтовых «тысячниках». Чтобы побить личный рекорд, Шнайдер необходимо победить бельгийку Элисе Мертенс в матче за выход в четвертьфинал Рима. Дополнительная сложность состоит в том, что Диана ещё ни разу не побеждала Мертенс, потерпев два поражения. Последнюю победу над россиянкой бельгийка одержала на грунте Штутгарта в этом году — 6:2, 7:6 (7:5).

🏒 17:20: США — Швейцария, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как американцы покажут себя во встрече с сильным соперником?

Американская молодежь весело порезвилась в матчах с венграми и датчанами, забросив 11 безответных шайб и улучшив свою статистику. Однако впереди вице-чемпионы мира, которые регулярно напрягают даже Канаду в любых составах. На помощь Швейцарии снова приехали звёзды НХЛ, а ребята из местного чемпионата, получившие практику игры с топовыми легионерами, уже давно не тушуются во встречах с топами.

⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов», РПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: улучшит ли «Пари НН» положение в таблице?

Нижний Новгород примет заключительную встречу 28-го тура РПЛ. «Крылья Советов» чувствую себя относительно спокойно — отрыв в шесть очков от зоны стыков. Команда Игоря Осинькина почти наверняка останется в высшем дивизионе. У «Пари НН» ситуация гораздо хуже. Пока что клуб из Нижнего Новгорода находится в зоне переходных матчей. «Крылья Советов» не одержали ни одной победы в трёх предыдущих гостевых встречах с «Пари НН» (одна ничья, два поражения). Более того, они забили в них всего один мяч.

🏀 19:30: УНИКС — ЦСКА, Единая лига, 1/2 финала, третий матч

Интрига: домашний паркет поможет?

Второй матч в серии показал, что УНИКС может бороться с ЦСКА на равных. Хоть казанцы в итоге уступили, но выступали на протяжении всей игры очень достойно. На домашнем паркете им будет помогать армия болельщиков, готовая отдать все силы. Если позволить армейцам выйти на счёт 3-0, то дальше шансов попасть в финал останется очень мало. Удастся ли УНИКСу выиграть первую встречу в серии?

⚽️ 21:00: «Аль-Охдуд» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 31-й тур

Интрига: команда Роналду обыграет одного из аутсайдеров?

«Аль-Наср» после 31-го тура может официально потерять все шансы на чемпионский титул. Сейчас команда отстаёт от лидера турнира на 11 очков, а до конца сезона осталось провести четыре матча. Криштиану Роналду и компании необходимо завершить чемпионат в топ-3 (пока «Аль-Наср» занимает четвёртое место). Почему? Первая тройка саудовских клубов примет участие в новом розыгрыше Лиги чемпионов АФК. «Аль-Охдуд» располагается на второй с конца строчке, так что это вполне подходящий соперник для того, чтобы набрать три очка.

Останется ли Криштиану на Ближнем Востоке? Переговоры Роналду и боссов «Аль-Насра» по новому контракту приостановлены — Marca

🏒 21:20: Финляндия — Швеция, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится северное дерби?

Шведы заставили понервничать и болельщиков, и прессу, чуть не проиграв Австрии во встрече, где «Тре Крунур» абсолютно не выглядели лучше соперника. Для команды Сэма Халлама и большой бригады из НХЛ именно матч с любимыми соседями будет первой серьёзной проверкой. Даже с учётом того, что финнам на ЧМ не помогает большинство ведущих игроков из европейских лиг, это традиционно очень неудобный соперник.

⚽️ 21:45: «Аталанта» — «Рома», Серия А, 36-й тур

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Интрига: Гасперини прервёт впечатляющую серию Раньери?

Клаудио Раньери делает новое чудо. Опытный тренер тащит «Рому» в зону Лиги чемпионов. Поверить в такое зимой было очень сложно. Но столичный клуб ни разу не уступил в Серии А весной и оказался на шестом месте. Если римляне одолеют «Аталанту», то попадут в топ-4. Правда, бергамаски не потерпели ни одного поражения в четырёх турах и расположились на третьей строчке в таблице. «Аталанта» четыре раза обыграла «Рому» в пяти предыдущих домашних матчах Серии А. Команда Гасперини снова отпразднует победу?