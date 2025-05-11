Яркий дебют 40-летнего Флёри за Канаду! Пропустил первым же броском, а затем устроил шоу

Состав у сборной Канады на чемпионате мира – 2025 подобрался довольно-таки интересный: здесь и первый номер прошлогоднего драфта НХЛ Маклин Селебрини, претендующий на приз лучшему новичку сезона, и Натан Маккиннон, приехавший на мировое первенство впервые с 2017 года, и Сидни Кросби, которого на такого ранга турнирах не было ещё дольше – аж 10 лет.

Ещё один особенный игрок в этом ростере – голкипер Марк-Андре Флёри. 40-летний голкипер, в прошедшем чемпионате защищавший цвета «Миннесоты», уже, казалось бы, завершил карьеру, однако принял вызов тренерского штаба «кленовых» и приехал помочь своей сборной завоевать золото. Победа в Швеции и Дании поможет Цветочку стать первым вратарём в «Тройном золотом клубе» – Кубок Стэнли и Олимпиаду он выигрывал, а вот чемпионом мира пока не становился.

Более того, в активе Флёри не было ни одного матча за сборную – в Ванкувере он просидел за спинами Мартина Бродо и Роберта Луонго, а других вызовов ввиду занятости в плей-офф он так и не получил. До этого года – на самом закате карьеры у Марка-Андре появилась возможность войти в историю.

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Для сборной Канады, которая свои встречи группового этапа проводит в Стокгольме, чемпионат мира начался 10 мая – североамериканцы сделали первый шаг к золоту на земле тех, кто год назад лишил их медалей с бронзовым отливом, сухой победой во встрече со сборной Словении, которая в плотной борьбе добыла себе путёвку в элитный дивизион в том же 2024-м.

Ворота «кленовых» в той игре защищал представитель фарм-клуба «Рейнджерс» в АХЛ Дилан Гаранд, который также дебютировал на мировом первенстве и отразил все 11 бросков в исполнении полевых хоккеистов европейской сборной. В то время как канадцы с 44 попыток четыре раза пробили Лукаша Хорака.

Сегодня в матче с Латвией настала очередь и самого Флёри, который наконец-то впервые почувствовал, каково это – защищать цвета родины на взрослом уровне. Прибалты, которые вчера также добыли три очка, обыграв сборную Франции, внезапно выстрелили первыми.

Опытному дебютанту канадцев пришлось вынимать шайбу из собственных ворот уже на восьмой минуте – Эдуард Тралмакс, записавший на свой счёт голевую передачу во вчерашней встрече, на этот раз отметился заброшенной шайбой, огорчив Флёри первым же броском в створ.

Радость прибалтийской команды продлилась всего две с половиной минуты – именно столько потребовалось подопечным Дина Эвасона, чтобы отыграться. Автором гола стал Трэвис Конечны, а в качестве одного из его ассистентов выступил Сидни Кросби, совершивший первое результативное действие на турнире – со словенцами он промолчал.

А ещё через минуту канадцы вышли вперёд – Натан Маккиннон, приложивший руку к трём из четырёх голов своей сборной во вчерашней встрече, не стал откладывать дело в долгий ящик и сегодня, принеся «кленовым» преимущество в середине первого периода.

Дальше преимущество номинальных гостей только увеличивалось – к середине второго периода форвард «Коламбуса» Кент Джонсон успел оформить дубль, а незадолго до истечения 40 минут Конечны забросил в меньшинстве, убив всякую интригу на третий период.

У Флёри работы было не так много – за первые две трети латвийцы нанесли лишь 11 бросков, – однако Цветочек успел совершить несколько эффектных сейвов, устроив шоу в фирменном стиле. Пару раз он по-настоящему спас свою команду – команда Харийса Витолиньша вполне могла бы рассчитывать ещё на два-три гола, если бы не надёжная игра стража ворот канадцев.

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Третий период был уже формальностью, да и прошёл он при полном преимуществе североамериканской сборной – Селебрини и Хэйтон забросили ещё по одной шайбе, а за 40 секунд до финальной сирены отличился и Майк Мэтисон, но его гол не был засчитан.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

7:1 – Канада на старте ЧМ идёт без осечек, а Марк-Андре Флёри отразил 16 из 17 бросков в дебютной встрече за взрослую сборную.