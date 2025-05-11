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Кросби несколько раз за матч ударил игрока сборной Латвии, видео, Кросби сбил шлем одним ударом в игре ЧМ по хоккею

Кросби вышел из себя в матче ЧМ! Кулаком снёс шлем латвийцу, а затем ударил его клюшкой
Егор Торишный
Сидни Кросби
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Что суперзвезда НХЛ не поделил с Дзиеркалсом?

Сидни Кросби – самое громкое имя на чемпионате мира по хоккею – 2025. Суперзвезда мирового хоккея не играл на мировых форумах 10 лет, а сейчас приехал в Швецию в роли лидера мощнейшей сборной Канады. Конечно, для того, чтобы забрать ещё один трофей в свою богатую коллекцию.

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В первой встрече турнира Канада спокойно разобралась со Словенией, Кросби в этой игре очков не набрал, зато отыгрался в следующем матче на Латвии. У Сидни – ассистентский хет-трик. А ещё Кросби одержал первую совместную победу с Марком-Андре Флёри впервые с 2017 года. Тогда оба великих хоккеиста были в самом соку, принося титулы «Питтсбургу», сейчас они на излёте карьеры впервые вместе идут за золотом ЧМ.

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Для Кросби игра с Латвией вообще получилась яркой. Он не нанёс ни одного броска в створ, однако, как уже написано, отдал три голевые передачи, а ещё отметился в протоколе сразу двумя удалениями. Более того, Сидни всю игру цеплялся с нападающим сборной Латвии и «Шеллефтео» Мартиньшем Дзиеркалсом.

Так, в одном из эпизодов за воротами латвийской команды возникла потасовка, и Кросби нанёс Дзиеркалсу два удара с левой в лицо, причём вторым сбил шлем с оппонента.

ВИДЕО

А уже в конце игры Сидни отоварил проезжавшего мимо него Дзиеркалса клюшкой. За это Кросби отправился в штрафной бокс, где саркастически улыбался, глядя повтор эпизода на кубе.

ВИДЕО

Словом, вечер у канадской звезды прошёл не скучно. Посмотрим, как и чем Кросби отличится в следующих играх чемпионата мира.

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