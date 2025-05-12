США и Канада громят соперников, Чехия с трудом справилась с аутсайдером группы.

Финны едва сенсационно не уступили, Казахстан впервые проиграл. Итоги дня на ЧМ по хоккею

11 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги шести прошедших в нём встреч.

Сборная США всухую разгромила Венгрию на ЧМ-2025 со счётом 6:0

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Венгрии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали американские хоккеисты со счётом 6:0.

На 15-й минуте Фрэнк Назар открыл счёт во встрече с передач Логана Кули и Конора Гарланда. На 17-й минуте Назар оформил дубль. 21-летнему форварду ассистировали Шейн Пинто и Мэйсон Лорей. На 31-й минуте Каттер Готье с передач Мэтти Бенирса и Уилла Смита забросил третью шайбу в ворота Венгрии.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На 42-й минуте Каттер Готье оформил дубль с передач Уилла Смита и Алекса Власика. 40 секунд спустя Конор Гарланд с передач Шейна Пинто и Фрэнка Назара забил пятый гол сборной США. На 55-й минуте Логан Кули с передач Клейтона Келлера и Тейджа Томпсона установил окончательный счёт в матче — 6:0.

Словакия одолела сборную Словении в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словакии и Словении. Встреча проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Словакии со счётом 3:1.

На девятой минуте Себастьян Чедерле с передачи Адама Сикоры открыл счёт в матче. Минуту спустя Павол Регенда удвоил преимущество сборной Словакии с передач Самуэля Княжко и Марио Грмана. На 32-й минуте Михал Криштоф забил третий гол Словакии с передач Роберта Лантоши и Давида Мудрака. На 47-й минуте Кен Ограеншек с передач Роберта Саболича и Рока Мацуха отыграл одну шайбу и установил окончательный счёт в матче — 1:3.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Канада разгромила Латвию в матче ЧМ-2025 по хоккею, у Кросби — ассистентский хет-трик

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, прошёл матч между сборными Латвии и Канады в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею. Встреча команд группы А закончилась разгромной победой канадцев со счётом 7:1.

Латвийцы открыли счёт в матче. Эдуард Тралмакс стал автором первого гола, забитого 40-летнему голкиперу Марку-Андре Флёри в форме сборной Канады. После этого «кленовые листья» забросили семь безответных шайб. На счету 37-летнего нападающего и капитана сборной Канады Сидни Кросби ассистентский хет-трик. Дублями отметились Трэвис Конечны и Кент Джонсон, по одной заброшенной шайбе на счету Натана Маккиннона, Маклина Селебрини и Баррета Хэйтона.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Канады набрала шесть очков в двух матчах и на данный занимает первое место в группе А. Латвия с тремя очками после двух игр — на четвёртой строчке.

Гол Михайлиса не спас Казахстан от проигрыша Германии в матче чемпионата мира — 2025

Сегодня. 11 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Германии и Казахстана. Встреча закончилась победой немецкой команды со счётом 4:1.

Казахстанцы открыли счёт на четвёртой минуте после точного броска форварда магнитогорского «Металлурга» Никиты Михайлиса, ассистентом выступил Аркадий Шестаков. Германия ответила четырьмя заброшенными шайбами. В первом периоде счёт сравнял Максимилиан Кастнер. Во второй 20-минутке отличился Войцех Стаховяк, в начале третьей — Лукас Райхель и Лукас Кельбле.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Германии набрала шесть очков в двух матчах и на данный момент занимает второе место в группе B (уступая американцам по разнице заброшенных и пропущенных шайб). Казахстан с тремя очками — на четвёртой строчке.

Сборная Чехии с минимальным перевесом обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Норвегии и Чехии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Встреча закончилась победой чешской сборной со счётом 2:1.

В первом периоде зрители голов не увидели. В начале второй 20-минутки сборная Чехии открыла счёт в матче. В голевой атаке приняли участие три Якуба. С передач Крейчика и Лауко отличился Флек. Норвежцы сравняли счёт через шесть минут — гол забил Стиан Сольберг, ассистировали партнёру Якоб Берглунд и Эйрик Сальстен. Победную шайбу сборной Чехии записал на свой счёт Давид Пастрняк с передач Романа Червенки и Филипа Гронека.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Чехии набрала пять очков в двух матчах и на данный занимает первое место в группе B. Норвегия – без очков после двух игр.

Финляндия победила Францию в овертайме, уступая 1:3 за две минуты до конца третьего периода

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Финляндии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали финские хоккеисты со счётом 4:3 ОТ.

Счёт во втором периоде открыли французы. Отличился Кевин Бозон (большинство) с передач Кевина Спиноцци и Тима Бозона. Теуво Терявяйнен сравнял счёт за две с половиной минуты до конца периода. Ему ассистировали Микко Лехтонен и Вили Саариярви. В середине третьей 20-минутки Тим Бозон вновь вывел французскую команду вперёд, реализовав численное преимущество. За три минуты до конца третьего периода финны сняли вратаря, чем воспользовался Жорданн Перре, отправивший шайбу в пустые ворота — 3:1. Но всё же численный перевес финской сборной принёс свои плоды — Ээли Толванен сначала сократил разрыв в счёте до минимума, а затем перевёл игру в овертайм. Юусо Пярссинен принёс победу финнам в дополнительное время.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Финляндии набрала пять очков в двух матчах и на данный занимает третье место в группе В. Франция с одним очком после двух игр — на шестой строчке.

Матчи 12 мая