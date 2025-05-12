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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 11 мая 2025 года, расписание, результаты, обзор, видео голов

Финны едва сенсационно не уступили, Казахстан впервые проиграл. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Владимир Лаевский
Итоги дня на ЧМ по хоккею 11 мая 2025 года
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Комментарии
США и Канада громят соперников, Чехия с трудом справилась с аутсайдером группы.

11 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги шести прошедших в нём встреч.

Сборная США всухую разгромила Венгрию на ЧМ-2025 со счётом 6:0

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Венгрии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали американские хоккеисты со счётом 6:0.

ЧМ-2025 . Группа B
11 мая 2025, воскресенье. 13:20 МСК
США
Окончен
6 : 0
Венгрия
1:0 Назар (Кули, Гарланд) – 14:07     2:0 Назар (Пинто, Лорей) – 16:54     3:0 Готье (Бенирс, Смит) – 30:02     4:0 Готье (Смит, Власик) – 41:13     5:0 Гарланд (Пинто, Назар) – 41:54     6:0 Кули (Келлер, Власик) – 54:26    

На 15-й минуте Фрэнк Назар открыл счёт во встрече с передач Логана Кули и Конора Гарланда. На 17-й минуте Назар оформил дубль. 21-летнему форварду ассистировали Шейн Пинто и Мэйсон Лорей. На 31-й минуте Каттер Готье с передач Мэтти Бенирса и Уилла Смита забросил третью шайбу в ворота Венгрии.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На 42-й минуте Каттер Готье оформил дубль с передач Уилла Смита и Алекса Власика. 40 секунд спустя Конор Гарланд с передач Шейна Пинто и Фрэнка Назара забил пятый гол сборной США. На 55-й минуте Логан Кули с передач Клейтона Келлера и Тейджа Томпсона установил окончательный счёт в матче — 6:0.

Словакия одолела сборную Словении в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словакии и Словении. Встреча проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Словакии со счётом 3:1.

ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 13:20 МСК
Словакия
Окончен
3 : 1
Словения
1:0 Чедерле (Сикора) – 08:20     2:0 Регенда (Княжко, Грман) – 09:26     3:0 Криштоф (Лантоши, Мудрак) – 31:12 (pp)     3:1 Ограеншек (Саболич, Мацух) – 46:29 (pp)    

На девятой минуте Себастьян Чедерле с передачи Адама Сикоры открыл счёт в матче. Минуту спустя Павол Регенда удвоил преимущество сборной Словакии с передач Самуэля Княжко и Марио Грмана. На 32-й минуте Михал Криштоф забил третий гол Словакии с передач Роберта Лантоши и Давида Мудрака. На 47-й минуте Кен Ограеншек с передач Роберта Саболича и Рока Мацуха отыграл одну шайбу и установил окончательный счёт в матче — 1:3.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Канада разгромила Латвию в матче ЧМ-2025 по хоккею, у Кросби — ассистентский хет-трик

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, прошёл матч между сборными Латвии и Канады в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею. Встреча команд группы А закончилась разгромной победой канадцев со счётом 7:1.

ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 7
Канада
1:0 Тралмакс (Лочмелис) – 07:05     1:1 Конечны (Санхайм, Кросби) – 09:30     1:2 Маккиннон (Хорват) – 10:31     1:3 Джонсон (Монтур, Кросби) – 27:11     1:4 Джонсон – 31:10     1:5 Конечны – 39:36 (sh)     1:6 Селебрини (Конечны, Кросби) – 45:09     1:7 Хэйтон (Дано) – 55:18    

Латвийцы открыли счёт в матче. Эдуард Тралмакс стал автором первого гола, забитого 40-летнему голкиперу Марку-Андре Флёри в форме сборной Канады. После этого «кленовые листья» забросили семь безответных шайб. На счету 37-летнего нападающего и капитана сборной Канады Сидни Кросби ассистентский хет-трик. Дублями отметились Трэвис Конечны и Кент Джонсон, по одной заброшенной шайбе на счету Натана Маккиннона, Маклина Селебрини и Баррета Хэйтона.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Канады набрала шесть очков в двух матчах и на данный занимает первое место в группе А. Латвия с тремя очками после двух игр — на четвёртой строчке.

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Гол Михайлиса не спас Казахстан от проигрыша Германии в матче чемпионата мира — 2025

Сегодня. 11 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Германии и Казахстана. Встреча закончилась победой немецкой команды со счётом 4:1.

ЧМ-2025 . Группа B
11 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Германия
Окончен
4 : 1
Казахстан
0:1 Михайлис (Шестаков) – 03:05     1:1 Кастнер (Эль, Зайдер) – 13:09     2:1 Стаховяк (Кагун, Шюц) – 34:53     3:1 Райхель (Тиффельс, Кельбле) – 41:49     4:1 Кельбле (Эль, Кастнер) – 45:33    

Казахстанцы открыли счёт на четвёртой минуте после точного броска форварда магнитогорского «Металлурга» Никиты Михайлиса, ассистентом выступил Аркадий Шестаков. Германия ответила четырьмя заброшенными шайбами. В первом периоде счёт сравнял Максимилиан Кастнер. Во второй 20-минутке отличился Войцех Стаховяк, в начале третьей — Лукас Райхель и Лукас Кельбле.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Германии набрала шесть очков в двух матчах и на данный момент занимает второе место в группе B (уступая американцам по разнице заброшенных и пропущенных шайб). Казахстан с тремя очками — на четвёртой строчке.

Сборная Чехии с минимальным перевесом обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Норвегии и Чехии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Встреча закончилась победой чешской сборной со счётом 2:1.

ЧМ-2025 . Группа B
11 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Чехия
0:1 Флек (Крейчик, Лауко) – 22:14     1:1 Сольберг (Берглунд, Сальстен) – 28:03     1:2 Пастрняк (Червенка, Гронек) – 33:20    

В первом периоде зрители голов не увидели. В начале второй 20-минутки сборная Чехии открыла счёт в матче. В голевой атаке приняли участие три Якуба. С передач Крейчика и Лауко отличился Флек. Норвежцы сравняли счёт через шесть минут — гол забил Стиан Сольберг, ассистировали партнёру Якоб Берглунд и Эйрик Сальстен. Победную шайбу сборной Чехии записал на свой счёт Давид Пастрняк с передач Романа Червенки и Филипа Гронека.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Чехии набрала пять очков в двух матчах и на данный занимает первое место в группе B. Норвегия – без очков после двух игр.

Финляндия победила Францию в овертайме, уступая 1:3 за две минуты до конца третьего периода

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Финляндии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали финские хоккеисты со счётом 4:3 ОТ.

ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
ОТ
Франция
0:1 Бозон (Спиноцци, Бозон) – 28:01 (pp)     1:1 Терявяйнен (Лехтонен, Саариярви) – 37:33     1:2 Бозон (Перре, Белльмар) – 50:57 (pp)     1:3 Перре (Белльмар) – 57:18     2:3 Толванен (Лехтонен) – 58:27     3:3 Толванен (Лехтонен, Терявяйнен) – 59:32     4:3 Пярссинен (Толванен, Ламмикко) – 61:24    

Счёт во втором периоде открыли французы. Отличился Кевин Бозон (большинство) с передач Кевина Спиноцци и Тима Бозона. Теуво Терявяйнен сравнял счёт за две с половиной минуты до конца периода. Ему ассистировали Микко Лехтонен и Вили Саариярви. В середине третьей 20-минутки Тим Бозон вновь вывел французскую команду вперёд, реализовав численное преимущество. За три минуты до конца третьего периода финны сняли вратаря, чем воспользовался Жорданн Перре, отправивший шайбу в пустые ворота — 3:1. Но всё же численный перевес финской сборной принёс свои плоды — Ээли Толванен сначала сократил разрыв в счёте до минимума, а затем перевёл игру в овертайм. Юусо Пярссинен принёс победу финнам в дополнительное время.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Финляндии набрала пять очков в двух матчах и на данный занимает третье место в группе В. Франция с одним очком после двух игр — на шестой строчке.

Матчи 12 мая

ЧМ-2025 . Группа B
12 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Чехия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
12 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
Австрия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
12 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Финляндия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
12 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
США
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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